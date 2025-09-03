Este jueves desde las 20:30 la selección argentina enfrentará a su par de Venezuela en el estadio Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las probables formaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.

Dónde ver Argentina vs Venezuela en vivo online y por TV

El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de Argentina vs Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Venezuela vs Argentina

Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Tabla de posiciones Eliminatorias Sudamericanas

Del 1º al 6º clasifican al Mundial

El 7º jugará el Repechaje

A Ecuador se le descontaron 3 puntos por la mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores

Argentina ya está clasificada al Mundial

Argentina ya se había asegurado su clasificación al Mundial 2026 en la fecha 14 de las Eliminatorias, incluso antes de lo que fue su victoria 4 a 1 frente a Brasil. El equipo de Lionel Scaloni había confirmado su plaza en la Copa del Mundo tras el empate sin goles entre Bolivia y Uruguay.

Pero, además, luego de lo que fue el triunfo 1 a 0 ante Chile en Santiago de la fecha 15, la Selección estiró la diferencia con Ecuador, su escolta, a 10 puntos a falta de 9 por disputarse. De esta manera, pase lo que pase, finalizará en el primer puesto de la tabla de posiciones.

Esa distancia de 10 unidades se mantuvo tras la última fecha, pues los ecuatorianos también empataron, en su caso 0 a 0 ante Perú en Lima, y se aseguraron la clasificación al Mundial. Lo mismo para Brasil, que con su triunfo 1 a 0 de local contra Paraguay, llegó a los 25 puntos y se metió a la Copa del Mundo.

La Albiceleste cerrará su participación en el certamen clasificatorio como visitante ante Ecuador el próximo martes 9 de septiembre desde las 20:00 en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Venezuela va en busca del repechaje

Si bien Venezuela aún tiene chances matemáticas de clasificar directamente, el objetivo más realista es cuidar el actual séptimo puesto que mantiene con sus actuales 18 puntos y llegar al Repechaje. ¿Su rival? Bolivia, con 17 unidades. La Vinotinto es la única selección de CONMEBOL que nunca en su historia jugó un Mundial.

El fixture de ninguno de los dos es sencillo. Después de visitar a Argentina, Venezuela cierra las Eliminatorias de local ante Colombia el martes 9 desde las 20:30 en el Monumental de Maturín. Por su parte, los bolivianos visitan este jueves a partir de las 20:30 a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla y cierran el martes a la misma hora de local, en el Municipal El Alto, a casi 4.200 metros de altura, frente a Brasil.

¿El último partido de Messi en Argentina?

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me van a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, declaró Lionel Messi este hace una semana.



De esta manera, lo más probable es que una vez finalizada su actuación en el Mundial 2026, la Pulga le ponga fin a su carrera en la selección argentina. De esta manera, lo más probable es que una vez finalizada su actuación en el Mundial 2026, la Pulga le ponga fin a su carrera en la selección argentina. Ha sido un camino sinuoso y cambiante, con momentos amargos, pero con unos últimos años dulces.



