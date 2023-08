Teatro autobiográfico

LAS PERSIANAS TIENEN OJOS: DESEO Y MEMORIA

Por Julián Ponsone

“Si tuviera que volver a vivir la misma historia, habría vuelto a pagar el costo. Eso marca la diferencia entre un espíritu libre y un espíritu encadenado, eso marca la diferencia entre respirar con la cabeza alta... O morir ahogado en tu propia mierda”, dice el personaje de Tony, basado en el propio Luis Formaiano, autor de esta obra que estrenó en el Método Kairós el domingo 9 de julio y es dirigida por Patricio Azor.

Incluso desde la estructura de la obra (Tony, más grande, relata su adolescencia y la vida junto a sus padres conservadores en plena dictadura militar del 76), Las persianas tienen ojos se mueve cómodamente en el registro autobiográfico en un espacio-tiempo donde el homosexual era marcado literalmente, a través de un sello en el documento de identidad enmarcado en el famoso artículo 2H de un edicto policial de la década del 40.

A través de multifacéticas actuaciones Emanuel Moreno Defalco (Tony joven), Mónica Stricker (la madre), Juan Lucero (el padre), Juan Cruz Wenk (Tony adulto) cuentan una historia conocida: el desvelamiento del deseo. Pero también su lado B, sus intentos de corregimiento, sus secretos de familia, sus vergüenzas y sus perdones.

Las persianas tienen ojos no es un revisionismo ácido, no es un señalamiento de culpables. Tampoco busca poner la otra mejilla, sino hacer memoria de lo pasado para poder avanzar. Sobre este aspecto su autor, Luis Formaiano, dice: “Hay cosas de nuestras vidas que conforman una narrativa sobre nosotros y al momento de reconstruir esta historia recuperé frases, sentencias, creencias de hace 50 años atrás, cuando tenía 16 años”.

El pintor, psicólogo y arteterapeuta agrega sobre su visión del arte y su relación con las marcas del pasado: “En 1973 no era común que un joven le dijera a sus padres su orientación. Cuando mis padres me preguntaron sentí la oportunidad de hablar y desencadenó las cosas que pasan en la obra, es tal cual, incluso las partes más crudas y personales. El arte es el único que te puede rescatar de esos lugares de trauma”.

Sobre el contexto (la última dictadura cívico-militar argentina), el escritor "Trato de partir de lo individual, o sea mi historia, intento que muchos jóvenes investiguen, lean sobre cómo las cosas eran. Es importante despertar una conciencia sobre el pasado, no para que nos volvamos todos activistas sino para entender desde dónde nos paramos y que hubo una lucha antes; para que haya un interés por la memoria. La memoria no sólo es para recordar sino también para comprender".

Puede verse los domingos a las 20:30, en El método Kairós (El Salvador 4530). Participan de la producción: Magui Zilli, Leandra Rodríguez, María Guglielmelli, Nacho Lunadei, Duche&Zárate, Emilio Zinerón.

ONLINE

Insurgentes. Continúa durante agosto el ciclo semanal curado por el CCEBA que constituye un llamado a artistas mujeres cisgénero y transgénero, no binaries, y miembros del colectivo LGBTIQ+ a alzar su voz sobre los nuevos territorios digitales. Este jueves se estrena "Calma", una canción minimalista de Anikké, aka Lara Niké Rallis, artista transfemenina de la ciudad de Buenos Aires. Jueves 10 de agosto a las 19 por YouTube: CCEBA.

TERTULIAS

Milonga Queer. La Milonga cumple 1 año y lo festeja a todo baile. A las 20: Clase de Tango para todos los niveles a cargo de Sole Nani. A las 21:30: Milonga, y se arma el baile hasta las 2. Tdj Maite Dobarro. A las 22:30, música en vivo. Analía Goldberg + artistas invitadas. Viernes 4 de agosto desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Sueños de Mariposas. El 1 de agosto se cumplieron 3 años del fallecimiento de Ali y la cita es nuevamente en Congreso para conmemorar la memoria lésbica combativa. Este sábado habrá taller de tango mostri, lecturas, torneo de fútbol, conversatorio de violencia entre lesbianes, micrófono abierto, feria autoconvocada y música en vivo. Sábado 5 de agosto desde las 15 en Congreso. Toda la información en Instagram: @suenosdemariposas2

Meloso. Lecturas y Karaoke. Participan Silvina Giaganti, Tamara Tenembaum, Tomás Litta y Maia Debowicz. Karaoke de lentos con la conducción de Bel Gatti. Sábado 5 de agosto a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TEATRO

Una vez fuiste salvaje. Vuelve con dirección y adaptación Juan Brousset la obra en la que, en el siglo XXI, cuatro actorxs planean cambiar la historia de Agar, una mujer que en 1915 descubre que su destino está escrito en el Génesis bíblico. Una conspiración contra un mundo que condena las maternidades solteras y que sólo otorga el derecho a la identidad a lxs hijxs de Dios. Domingo 6 de agosto a las 20 en Sala de Máquinas, Lavalle 1145.

Tarzan Boy. Vuelve por dos únicas funciones la obra teatral escrita y dirigida por Peter Pank basada en su novela homónima: un homenaje a los antiguos cines continuados para adultxs en donde muchas personas pasaban a descubrir y vivir su sexualidad, en esta ocasión, durante tres períodos históricos. Actúan Emiliano Figueredo y Alejandro Flecher, con visuales de Goyo Anchou, coreografía de Hernán Martínez y música de Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Sábado 5 de agosto a las 21 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

TALLERES

Taller de Poesía. Abiertas las inscripciones para el taller de poesía coordinado por la poeta y música Jacqui Casais: un espacio para leer y escribir poesía, apuntado a quienes comienzan a escribir y a quienes tienen experiencia y buscan abrir o cerrar el proceso de una publicación. Presencial: miércoles a las 18 en Boedo. Virtual: martes a las 18:30. Más información e inscripciones a [email protected]

Modalidades de lo (auto)biográfico en la escritura teatral. Últimos lugares para inscribirse al taller teórico práctico coordinado por el director, actor y dramaturgo Martín Marcou junto a Rodrigo Marcó del Pont. El taller explora las modalidades dramatúrgicas que trabajan sobre la propia vida o la vida de otras personas, para realizar la construcción de textos y espectáculos teatrales. Seis encuentros los sábados de 10:30 a 13, comenzando el sábado 5 de agosto con modalidad online. Inscripciones y consultas por Instagram: @espaciotoletole

FERIAS

Mercado Argentino de Moda Inclusiva (MAMI). Llega la 1° edición de la feria de emprendedorxs enfocados en indumentaria de talles grandes creados por mujeres, identidades lgbtiq y disidencias. Una jornada para acercarse a la producción y la creatividad del diseño de ropa para cuerpos que escapan al canon heteronormativo. Sábado 5 de agosto a las 15 en el Paseo del Tilo del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CONVERSATORIO

¿Cómo sentir? Imaginación, afectos y salud mental. Segundo seminario público en el marco de la exposición homónima para pensar colectivamente los afectos y su entorno. En esta ocasión: "Entre el amor y el espanto. Modos afectivos de estar juntos en la cultura visual", con la participación de Natalia Taccetta e Irene Depetris Chauvin. Viernes 4 de agosto de 18 a 20 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

RECITALES

Petra Donn + Javiera Luna Fantin. Dos cantantes calvas travestis y filósofas se presentan con un concierto en vivo para repasar, estrenar, adelantar y sorprender con canciones de sus carreras. Entrada al sombrero. Sábado 5 de agosto a las 21 en La Ronda, Méndez de Andes 614.

MUESTRAS

Uruguay Connection. Continúa la muestra colectiva de artes plásticas que reúne 54 obras de 11 artistas contemporánexs de la escena del arte actual uruguayo, con trabajos que van desde las marinas o la abstracción geométrica hasta las diversidades de géneros, el comportamiento físico del cuerpo, el uso del tiempo personal y el fútbol, entre otros tópicos. Se puede visitar de martes a domingo de 13:30 a 22 en las salas 3, 4 y 5 del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CONVOCATORIAS

Feminismos, mujeres y diversidades en la UNQ. La Universidad Nacional de Quilmes realizará con este temática los días 14 y 15 de septiembre de 2023 la II Jornada de Intercambio sobre prácticas, experiencias y reflexiones en docencia, investigación y extensión. Se puede participar presentando previamente un resumen extendido, con fecha límite del 11 de agosto. Inscripción previa y más información en surl.li/hypbp

Carteles en Lucha. Últimos días para anotarse a la convocatoria del colectivo Arte Callejero Latinoamérica para artistas que deseen ser parte de la exposición “Carteles en Lucha”, a realizarse en el Museo Comunitario Isla Maciel en Buenos Aires del 2 al 17 de septiembre de 2023. Dirigida a residentes de Latinoamérica, la temática es "Luchas sociales en Latinoamérica” y hay tiempo hasta el 20 de agosto. Consultas por datos de envío y puntos de recepción a [email protected]

CORDOBA

Dani Umpi. El músico, artista e ícono queer uruguayo presenta "Guazatumba", recorriendo las canciones de su nuevo trabajo y repasando clásicos de su carrera, con sorpresas y novedades. DJ Set toda la noche: No es de vegana. Domingo 6 de agosto a las 20 en Club Legrand, San Lorenzo 163, Nueva Córdoba.