El prófugo que habría sido encubierto por una jueza de La Rioja fue procesado por la Jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores Nº 2, Gisela Flamini, por los delitos de amenazas y cuatro hechos de desobediencia a la autoridad y violación de domicilio en concurso real en mayo.

En Julio empezó la feria y después de más de 5 meses de prisión preventiva fue liberado por una resolución emitida por la jueza Karina Cabral en la que se anuló dicho procesamiento aduciendo falta de evidencia. El 20 de Julio le pusieron la tobillera al imputado y a las 3 horas el botón antipánico de la sobreviviente empezó a sonar, por lo que el 21 de julio lo denunció ante la fiscalía de género una vez más pidiendo su detención inmediata. El viernes pasado la sobreviviente estaba en su trabajo y el botón volvió a sonar por lo que radicó otra nueva denuncia.



"A mí me van a matar mientras se me ríen en la cara", expresó la denunciante en diálogo con La Rioja/12. "La gente de monitoreo en lugar de darme paz me dice que está en zona dinámica cuando me suena el botón en mi lugar de trabajo, entonces así es muy difícil sentirse cuidada". Quienes están en libertad y tienen tobilleras por prevención pueden circular en zona dinámica y el botón podría sonar si coinciden el denunciado y la denunciante sin saberlo. Pero el domicilio y los lugares de trabajo declarados son zonas explícitamente prohibidas, declaradas y notificadas por lo que transitar por esa zona es violar la medida de prevención, y ya van dos veces que Paredes transgrede esa prohibición.



Los hechos

Jonathan Paredes acumula denuncias por desobediencia a la autoridad, estuvo prófugo más de un mes, se lo acusa de haber sido trasladado de la provincia por una jueza mientras tenía pedido de captura, al ser liberado se le prohibió acercarse a quien lo denunció decenas de veces por distintos delitos de violencia de género y aún así volvió a desobedecer sin consecuencias. Este lunes la víctima se enteró que su agresor, en lugar de volver a prisión por las reiteradas desobediencias, fue autorizado a viajar a Buenos Aires por desición de la Jueza Díaz Marano, quien subroga en el Juzgado de instrucción de Violencia de Género y protección Integral de Menores Nº 2, la misma jueza que le colocó una perimetral a la sobreviviente, a su abogada, a testigos de la causa y a periodistas.

El 31 de julio que Paredes viajó a Buenos Aires se emitió la notificación a la fiscalía y a la defensa del imputado.

En diálogo con La Rioja/12 la abogada de la querella, Ivana Cattaneo, expresó "a mí no me notificaron, además la jueza Díaz Marano debería inhibirse de fallar en causas donde actuamos quienes la denunciamos para que sea destituida del cargo".

Comunidaco de la querella

En un comunicado divulgado por la abogada Ivana Cattaneo, se responsabiliza a "la Jueza Díaz Marano, a la fiscal Cecilia Moreno, al fiscal General Javier Ramón Vallejos, a la jueza Karina Cabral y a todo el Estado Provincial por la integridad psico-física de mi defendida en plena violación de la Convención de Belem do Para, la Convención de eliminación de discriminación contra la Mujer, la Convención Americana de Derechos Humanos, la ley 26485 y su adhesión Provincial, así como la ley provincial de víctimas 10185 y la ética establecida en el Código Procesal Civil como principio rector de actividad de abogados y jueces".

Allí explica que "desde el día 21 de julio que se pidió la inmediata detención por desobedecer e incumplir las medidas perimetrales motivando pedidos de detención ante la fiscalía y la Policía de la Provincia [ comisaría 3] y encontrándose personalmente avisado vía whatsapp el Sr Fiscal General".

Por otro lado alerta que "en vista del inminente riesgo al que se somete a mi representada, nos vemos en la necesidad de solicitar auxilio con una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de las señales de alarma el sistema judicial de La Rioja sigue desprotegiendo a víctimas de violencia de género fallando de manera sistemática a favor de sus denunciados aún cuando sus conductas sean evidencia obscena de sus desacatos en materia de prevención. Que tras 3 pedidos de detención, tras un mes prófugo, tras la contundente evidencia de sus reiteradas desobediencias, luego de su liberación haya violado dos veces la perimetral, lo hayamos denunciado y tras ello lo autorice a irse de la provincia es un acto de total imprudencia y desigualdad ante la ley que no tiene sustento", expresó.



Comunicado de la defensa

Tras el comunicado de la querella la nueva defensa de Paredes a cargo de la abogada Soledad Varas justificó el viaje de su defendido sin explicar los motivos del mismo. Varas aduce que su asistido dió "cumplimiento con las exigencias legales de su pedido". Y arremetió contra la querella diciendo que esta desconoce el principio de inocencia del imputado, que no se ha presentado evidencias suficientes para probar los hechos que se le imputan a Paredes y que "pretende litigar a través de Comunicados de Prensa, videos de tik toc y no así en el expediente". además aseguró que "la ideología feminista debe ser dejada de lado por jueces y operadores jurídicos al momento de juzgar la responsabilidad de las personas, la aplicación del Derecho no debe dar ventajas de género".