Jonathan Paredes fue liberado por una resolución emitida emitida el 14 de julio por la jueza Karina Cabral tras casi 6 meses de prisión preventiva. Este jueves 20 se le colocó la tobillera a las 20 hs y antes de las 23 ya estaba violando la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima. Por esta razón este viernes 21 se realizó una nueva denuncia ante la fiscalía de violencia de género pidiendo la habilitación de la feria para detener al imputado.

En la denuncia se lo acusa de violar la ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y la medida perimetral cuando "el botón antipánico avisó de la presencia del agresor en la zona a las 22.50 horas, con lo cual violentó la medida de restricción impuesta configurándose así el delito de Incumplimiento de Orden Judicial art. 239 del código penal. Que el Señor Paredes desde el mes de diciembre del año pasado protagonizó una conocida fuga, huyendo junto a Eduardo Polizzi, hijos y pareja, aún sabiendo que tenía orden de captura por numerosos ilícitos de Violencia de género".

En dialogo con La Rioja/12 la víctima relató: "No pude dormir, no sabía si iba a volver y la verdad es que tengo mucho miedo por mi vida y la de mis hijos. Para mí, quiso demostar que el seguirá violando las medidas y que no le va a pasar nada porque siempre ostentó su impunidad. Esa es la manera en la que hace 3 años hace de mi vida un infierno", dijo.

Paredes había sido procesado por las amenazas, 4 hechos de desobediencia a la autoridad y violación de domicilio en concurso real. Esos 4 hechos de desobediencia constatados con evidencias en el expediente se sucedieron de manera sistemática desde que se le impusieron medidas cautelares en agosto de 2022 a raíz de un hecho de violencia sucedido en la vía pública del que muchos vecinos fueron testigos, según declararon en la etapa de instrucción. Entre ellos una persona que no conocía ni a la denunciante ni al denunciado, intentó en aquella ocasión asistir a la víctima ante el episodio de violencia y por ello terminó siendo brutalmente golpeado por el denunciado. De las evidencias se desprenden 4 hechos que incluyen uno hecho el 11 de noviembre cuando fue a la casa de una amiga de la víctima a hostigar a su denunciante violando la prohibición de acercamiento frente a testigos presenciales que están en la causa. Otro hecho es el 27 de noviembre a las 0:20 hs, cuando mandó mensajes violentos por whatsapp que fueron desgrabados ante escribano público donde consta que el denunciado amenazó con romperle el auto, violar a su progenitora y quemar su casa entre otras cosas. Esa noche ella debió retirarse de donde estaba cenando en un espacio público donde lo vio entrar, y más tarde él fue a buscarla en lo de una amiga a las 3 de la madrugada. Luego ese mismo dia a las 20.30 aproximadamente la persiguió en la vía pública, esto consta en el expediente evidenciado con la grabación de los pedidos de auxilio de la víctima que llamó al 911 y fue registrado por las cámaras de video que aportó la policía donde se observa claramente el accionar del victimario. Por último el 19 de diciembre de 2022 la policía debió intervenir cuando Paredes irrumpió en el domicilio de la víctima logrando ella escapar, por lo que el 22 de diciembre se pidió su detención ya que ninguna de las medidas de protección que la Justicia impuso lograron evitar que el imputado cese los actos de hostigamiento y violencia contra la denunciante.

La fuga

Tras la orden de detención la policía lo buscó sin encontrarlo y el 3 de enero de 2023 la víctima vio a su presunto abusador en un post de Instagram y dio aviso a la jueza de la causa.



Captura de pantalla constatada ante escribano público

Por lo que la víctima interpretó una jueza, en su cuenta de instagram, mostraba como se iba de viaje con su familia y el imputado con pedido de captura. Por esta razón la jueza Flamini se contactó con su colega para advertirle de la situación.

Captura de pantalla constatada por escribano publico que consta en el expediente de la causa

Luego cuando la jueza que se iba de vacaciones con el prófugo, le confirmó a la jueza Flamini que estaba en viaje con él y que este se entregaría.

Parte de la evidencia desgrabada con escribana pública

Paredes no se entregó y existen testigos que lo vieron junto a la jueza y su esposo en Cariló. El 9 de enero la víctima pidió habilitación de feria para pedir la destitución de la jueza que vacacionaba con el prófugo y posteriormente radicó una denuncia penal por encubrimiento contra la funcionaria pública. El 27 de enero el prófugo fue encontrado por la policía en la provincia de Córdoba a raíz de la denuncia de unas personas que lo denunciaron por estafa en aquel lugar. Una vez en La Rioja avanzo la instrucción, el prófugo declaró y su excarcelación fue denegada por riesgo procesal. Se realizaron pericias en las que se determinó una alta probabilidad de que Paredes ejerciera conductas violentas contra su denunciante y otras mujeres, se tomo declaración a los testigos, se reunió evidencia entre la que constan capturas de pantallas, fotografías, audios y videos, actas de escribanos, informes, pericias y documentos oficiales. El 22 de mayo se proceso a Paredes.



Luego en el mes de junio, la víctima, su abogada, los testigos que la vieron en Cariló, un testigo que proveyó prueba de las cámaras de seguridad que registraron a la jueza saliendo de vacaciones, la periodista Manuela Calvo y un medio de comunicación recibieron medidas perimetrales que les prohíbe hablar sobre la jueza denunciada por los delitos que se desprenden del presunto traslado de un prófugo.



En el mes de Julio, tras 5 meses de prisión preventiva, la jueza Karina Cabral habilitó la feria judicial para dar lugar al pedido de la defensa que apeló el procesamiento dictado por la jueza Gisela Flamini argumentando que "no estaban debidamente determinados en las circunstancias de tiempo, modo y lugar y su correspondiente calificación legal". En esta resolución dictada el 14 de Julio se ordena la liberación del imputado, quien hoy es denunciado por un 5to hecho de desobediencia tras acercarse al domicilio de la víctima a menos de 3 horas de colocado el dispositivo electrónico.

Preocupación

Tras la liberación de Paredes la víctima teme por su vida y su abogada Ivana Cattaneo en diálogo con La Rioja/12 expresó "responsabilizamos a la jueza Cabral por lo que le pudiera suceder a mi representada, hay muchísima prueba que demuestra la peligrosidad que reviste la libertad del imputado. El señor Paredes jamás respetó ninguna de las órdenes judiciales que se le impusieron, no existe razón para creer que tras su liberación empezará a respetar lo que dicte la Justicia, y apenas le pusieron la tobillera dejó más evidencia de que no está en sus planes respetar las medidas de protección. Exigimos su inmediata detención, mi clienta tiene derecho a vivir en paz y sin miedo, y es obligacion de las autoridades judiciales proveer las garantías para protegerla. Liberando a quién siempre desobedece las medidas, no lo estan haciendo".