La Selección Argentina femenina perdió 2 a 0 frente a Suecia en el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 y fue eliminada en la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, sin ninguna victoria en el certamen. Además, fue el último partido de la figura Estefanía Banini con la Albiceleste.

Tras caer 1 a 0 ante Italia en el debut del pasado lunes y empatar con Sudáfrica el jueves, el elenco nacional quedó con solo 1 punto y la obligación de sumar otros 3 frente a Suecia para seguir en camino. Pero además, necesitaba que perdiera Sudáfrica, para quedar en segundo puesto del Grupo G y clasificar a octavos de final por primera vez en su historia. Ninguna de las dos cosas pasaron.

Argentina fue eliminada de la Copa del Mundo de fútbol femenino

Además de la victoria por 3 a 2 de Sudáfrica ante Italia, el seleccionado argentino no logró arrebatarle el triunfo a las suecas en el Waikato Stadium, de la ciudad de Hamilton. El conjunto europeo, claro favorito y clasificado de antemano para la siguiente ronda, dispuso una formación alternativa con apenas dos de las futbolistas que jugaron el anterior compromiso (5-0 vs. Italia).

Después de un primer tiempo sobre tablas en donde Argentina intentó defenderse de las pelotas paradas y buscar algún contragolpe –aunque no creó demasiadas situaciones–, Suecia marcó su primer gol a los 66 minutos del encuentro, con un cabezazo de la delantera Rebecka Blomqvist. Sobre el tiempo reglamentario cumplido, y con un penal de por medio, la mediocampista Elin Rubensson dispuso el marcador definitivo.

Así, las nórdicas avanzaron invictas a octavos de final, donde se enfrentarán a Estados Unidos, el país más ganador del fútbol femenino con cuatro títulos mundiales. Argentina, por su parte, cerró su paso por una nueva Copa del Mundo, la cuarta en la que participó en su historia.

El último partido de Estefanía Banini en la Selección Argentina

La derrota y eliminación en el Mundial 2023 marcó además el fin del ciclo de Estefanía Banini, la figura del plantel, quien ya había avisado que iba a ser su último certamen con la camiseta del seleccionado. Ya las lágrimas de la futbolista durante el himno argentino en la previa del partido signaron lo que sería una jornada llena de emoción.Es

Estefanía Banini en su último partido con la Selección Argentina femenina. (Foto: Télam)

"Fue un partido difícil contra una gran potencia. Queríamos ganar y pasar, pero estamos mostrando el camino. Ahora queda una generación por delante que va defender la camiseta", expresó Banini. Y agregó: "Hoy me toca irme, pero estoy orgullosa del camino que recorrí con la Selección argentina. Con la celeste y blanca ya no habrá más gambetas, pero me voy muy tranquila".