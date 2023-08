En 2019, Mariel Fernández fue la primera referente de los movimientos sociales en ganar una intendencia del Conurbano, la de Moreno. Es integrante del Movimiento Evita, y en estas elecciones quiere presentarse por un nuevo mandato; pero primero deberá ganarle, en las PASO, a un candidato del massismo, Damián Contreras, que se alió a antiguos caciques del PJ de Moreno. "A algunos exintendentes les cuesta aceptar el recambio generacional, más cuando conduce una mujer", opina ella de sus retadores. También le replica a Amado Boudou, que esta semana opinó que la idea de impulsar el desarrollo de la economía popular "no es peronista".

- Como referente de un movimiento social, ¿qué piensa de campañas como la de Patricia Bullrich, que promete terminar con las protestas sociales con el uso de la fuerza?



- No les creo mucho lo que dicen; tienen un discurso para su electorado, usan un discurso que le cae cómodo a sus votantes, más allá de que ese sea el deseo de esos candidatos…

- Pero esas promesas de solucionar los conflictos sociales a los palazos, ¿no son compartidas también por una parte de los sectores populares?

- Es que nadie sale a la calle porque quiere… Los movimientos sociales no se crearon porque una persona tuvo ganas de armarlos, sino porque con este tipo de desarrollo del capitalismo hay menos puestos de trabajo con derechos. Existe un contexto, estructural, que deja a la gente fuera del sistema. En la Argentina, por suerte, pasó el peronismo y los trabajadores siguen conservando su identidad como trabajadores, se organizan. Eso fue lo que nos ocurrió a nosotros, que empezamos como movimientos de desocupados y hoy tenemos participación en la política.

- Entonces, no está de acuerdo con Amado Boudou, que planteó que la economía popular no es una idea peronista.

- No sé qué opina Boudou; creo que las personas que no pertenecen a las capas sociales que más sufren las crisis económicas difícilmente entienden la economía popular. Cuando vos tenés cosas garantizadas, cuando no vivís esa situación, es difícil que la entiendas. La economía popular no es algo que se elija.

- Pero desarrollarla, ¿va con el peronismo?

- El peronismo fue pasando por distintas etapas a través de su historia. Perón hizo base con los trabajadores sin derechos, expresó el conflicto social de una etapa del mundo que no es la misma de ahora.

- En Moreno, al asumir la intendencia, usted convirtió varios servicios privados en municipales, como la recolección de basura y el asfaltado de las calles.

- En el caso de la recolección de basura, el pago a la empresa privada se llevaba el 60 por ciento del presupuesto del municipio, no podíamos seguir sosteniendo que la ganancia de una empresa dejara al municipio sin recursos. Lo reemplazamos por otro modelo, como en Avellaneda. Ahora el municipio pone la infraestructura, los camiones, y los trabajadores organizados en una cooperativa prestan el servicio, con todos los derechos de Camioneros. Eso nos permitió hacer un ahorro muy grande y garantizar un mejor servicio. Ese ahorro se invierte, es lo que nos permite desarrollar otras políticas.

- ¿Ese modelo de cogestión de cooperativas con el Estado es parte de su campaña para ser reelecta?

-En estos tres años y medio Moreno logró el desarrollo PYME más importante de la provincia de Buenos Aires, se mudaron 250 industrias, se están creando 10 parques industriales nuevos. Y también hay un modelo que tiene que ver con la economía popular, porque nosotros trabajamos la formación en oficios y el desarrollo de mercados distintos. Generamos trabajo con el mejoramiento de nuestras escuelas y con la urbanización de nuestros barrios. En la campaña también estamos haciendo conocer las mejoras que conseguimos en seguridad, en Moreno la tasa de homicidios bajó al 50% y la tasa de delito también en un 50% . Son datos de los ministerios de Seguridad de la provincia y de la Nación. La tasa de femicidios bajo casi un 90 por ciento.

- ¿Cómo consiguieron esa mejora?



- Hacemos una intervención distinta, una intervención integral. Por ejemplo, bajamos la tasa de femicidios con 2.000 promotoras contra la violencia de género. Los femicidios bajaron por la cantidad de promotoras que formamos, y por la creación de 100 puntos violetas distribuidos en los barrios, donde se hace escucha y acompañamiento para realizar denuncias y vincular a las mujeres con las políticas para género y diversidades. También hacemos un abordaje comunitario del problema del consumo de drogas: tenemos unos 2300 jóvenes en tratamiento comunitario y logramos 400 internaciones; ese es un trabajo permanente. Se hace un trabajo con las casas Pueblo, formamos preventores, personas de la comunidad que sepan cómo intervenir para acompañar a quienes están en consumo sus familias. Y, por supuesto, hubo una inversión de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, que recuperó recursos de Coparticipación que se quedaba CABA, que formó más policías del conurbano y puso más patrulleros; cuando yo comencé a gestionar Moreno tenía 11 patrulleros ahora estamos cerca de los 80. Antes, si alguien llamaba porque tenía una situación de violencia de género, nadie intervenía porque no había patrulleros. Hay otro programa que se llama comunidad con el que trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley, un programa que acompaña a los jóvenes que cometieron un delito menor, les ofrecemos que puedan terminar sus estudios, que se puedan formar en un oficio y que puedan trabajar en las cooperativas de liberados (de los movimientos sociales). Por supuesto, que sigue habiendo delitos en Moreno, pero que hayan bajado en un 50 por ciento es importante.

- En las PASO, tu principal adversario es un candidato apoyado por Sergio Massa que está acompañado, además, por otros sectores del PJ. ¿Por qué no hubo lista de unidad? ¿Cree que va a poder retener la intendencia?

- El peronismo está conmigo. Después… hay algunos personajes de muchos años en el PJ, exintendentes como Mariano West, o Coco Lombardi que también fue intendente, que participan en esa lista pero ninguno tiene siquiera una agrupación propia. Sobre el candidato de Massa, a ellos en la PASO anterior les di el segundo lugar de la lista de concejales y un lugar entre los consejeros escolares porque tenían problemas en su interna, pero una vez concejal (el dirigente massista) jamás me votó algo a favor. Entonces, es difícil hacer síntesis cuando das un lugar y no te votan una sola medida. En Moreno tuvimos un recambio generacional muy grande, y siempre es difícil, para los que fueron intendentes, asumir esa situación. Si hay unidad, hay que aceptar que hay una conducción, que es una mujer y que viene de los movimientos sociales. Yo soy peronista, me crié en un barrio de Moreno y milité en el peronismo, pero siempre hay un dejo de discriminación, como si fuera que los que venimos de movimientos sociales no integramos a esta sociedad y no pudiéramos presentamos. Nosotros estamos demostrando que podemos gestionar bien, esta gestión tiene un rumbo, una concepción, y ese rumbo es que los recursos que son de este municipio estén en las cajas municipales para que nos permita hacer obras, que la plata para educación se invierta en las escuelas, porque si no se invierte en escuelas no es que no pasa nada, en Moreno explotó una escuela y murieron dos personas, y que lo que llega para salud se gaste en salud. Esta es la primera vez que eso pasa en Moreno, antes acá todo se lo llevaba la empresa de recolección de basura. Bueno, esa es nuestra línea de trabajo y soy la intendenta; fui la más votada de la historia de Moreno. A algunos hombres les cuesta aceptarlo, pero en estas PASO nos va a ir muy bien, porque el peronismo de Moreno está. Los que por ahí no están son algunos dirigentes importantes del peronismo, algunos ya tienen 80 años y no quieren asumirme como conducción. Yo los integré, pero los integré para hacer este trabajo que estamos haciendo, para hacer lo que se hacía antes, no. Eso no lo negocio.

- En el cuarto oscuro, ¿va a estar tu boleta dos veces, una con Massa presidente y otra con Grabois presidente?

- Claro, sí. A Grabois le aprobaron la boleta larga y va a estar también.