El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este viernes al Tribunal Supremo a que interceda por él en el caso por sus supuestos intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. El máximo tribunal tiene desde 2020 una mayoría de seis jueces conservadores, tres de ellos designados durante su gobierno, sobre el total de nueve integrantes.

En el regreso a la campaña de cara a los comicios del año próximo, el magnate aseguró que sus oponentes políticos lo están golpeando "con un aluvión de demandas débiles que requieren cantidades masivas de tiempo y dinero". "Los recursos que deberían utilizarse en anuncios y actos, ahora tendrán que ser gastados en la lucha contra estos matones de izquierda radical en numerosos tribunales de todo el país", apuntó Trump en su red Truth Social, creada tras ser vetado en Twitter y Facebook. "Estoy a la cabeza en todas las encuestas, incluso contra el trastornado Joe, pero esto no es igualdad de condiciones. Es una interferencia electoral y la Corte Suprema debe interceder", añadió.

"No culpable", otra vez

El jueves, en una audiencia de apenas 27 minutos en Washington y después de responder las preguntas formales de la jueza Moxila Upadhyaya, el expresidente se declaró “no culpable” de la presunta conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2020, tal como hizo en todas las demás causas que tiene entre manos.

En la sala del tribunal, a unos metros, estuvo el fiscal Jack Smith, el gran acusador del exmandatario, quien también lo investiga por haberse llevado documentos secretos a su mansión de Mar-a-Lago y por la ocupación que los seguidores del republicano hicieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Después de la comparecencia, Trump se marchó en un vehículo en dirección al aeropuerto Ronald Reagan para tomar su avión personal, el Trump Force One. Se fue en dirección a Nueva Jersey, donde tiene un club de golf en Bedminster. "Hoy es un día triste para Estados Unidos, hay una persecución en mi contra, una persecución llevada a cabo por un opositor político contra alguien que está adelante en las encuestas; no podemos permitir que esto suceda", expresó Trump en un comunicado después de pasar por tercera vez en pocos meses por un tribunal.

No es la primera vez que el exmandatario utiliza las causas en su contra como un tema de campaña. Tras conocerse la nueva imputación el martes, al día siguiente afirmó en Truth Social: "Esta inculpación sin precedentes contra un expresidente (¡de gran éxito!), y el principal candidato con diferencia, tanto en el Partido Republicano como en las elecciones generales de 2024, reveló al mundo la corrupción, el escándalo y el fracaso que tuvieron lugar en Estados Unidos durante los últimos tres años". Y agregó: "EE.UU. es una nación en declive, pero volveremos a hacerla grande, más grande que nunca".

Investigado durante la campaña

La jueza fijó la próxima audiencia para el 28 de este mes y ordenó al expresidente no discutir su caso con nadie que pueda ser considerado testigo, además de cumplir con la ley federal y estatal, y asistir a las audiencias que se establecerán en adelante. La designación ese día complejiza el calendario electoral y las aspiraciones de Trump por volver a la Casa Blanca: el primer debate entre los candidatos republicanos es el 23 de este mes y para dos días después está prevista una audiencia por el caso de los documentos clasificados.

El presunto intento de alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, no es el único caso por el que el millonario republicano está imputado. La primera imputación se produjo en Nueva York donde fue acusado de 34 cargos por supuestos pagos a Stormy Daniels, con la que tuvo un affair en el pasado, para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016. Se espera que el juicio comience en marzo de 2024.

La segunda imputación fue en Florida, donde el exmandatario fue acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca. Está previsto que el juicio por ese caso comience en mayo del próximo año.

Acusado de cuatro cargos penales, incluyendo conspiración para defraudar al Gobierno de EE.UU. y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, Trump podría ser condenado a una larga pena de prisión en caso de ser hallado culpable. A pesar de sus enredos judiciales, conserva la lealtad de un amplio sector de su partido. Según una encuesta publicada el martes por el diario New York Times, se mantiene como el candidato favorito entre los republicanos. El sondeo encontró que el demócrata Joe Biden y Trump están empatados en un 43 por ciento "si las elecciones presidenciales se celebraran hoy".

Trump aseguró que no desistirá en su campaña para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca, aún si es condenado. "No hay nada en la Constitución que diga que debería hacerlo", señaló en una entrevista radial. "Incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría. Esta gente está enferma", manifestó.