LUCY PATANE Y SHAMAN HERRERA EN LA PLATA

Luego de presentar “Lesbiandrama” junto a Paula Maffía y antes de salir de gira con sus canciones por Uruguay, la música, productora y compositora Lucy Patané se presenta con su material solista en vivo en el marco del ciclo "Jueves vivos", para adelantar nuevos materiales y repasar los clásicos de su carrera. En esta oportunidad comparte el escenario con Shaman Herrera, que promete invitades sorpresivos y de lujo. Entrada libre y gratuita con capacidad limitada. Jueves 17 de agosto a las 20 en la Sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino, Av. 51 entre 9 y 10, ciudad de La Plata.

20 PULGADAS (DE TROLO) EN EL PISO

Vuelve a las tablas para hacer estallar las pantallas la obra unipersonal escrita e interpretada por Emanuel Villamayor con dirección de Gastón D´Angelo: una marica pobre del interior del país mira el universo desde su ventana al mundo, la televisión, con una vida desopilante transitada entre el zapping, múltiples personajes y un puñado de fantasías. Participaciones audiovisuales estelares de Naty Menstrual, Vanesa Strauch, Marte Lupardo y Juampi Mirabelli. Viernes 11 de agosto a las 21 en El Piso - Cultura Escénica, Hidalgo 878.

FIESTAS

Namunkurá: House of Hell. Se viene una nueva experiencia Namunkurá, una invitación al under más genuino junto a un line up que sabe todo del tema: Dr. Trincado, Towahot y Sosuna. Hostea la diabólica Ihona Tempura y encienden la pista Joy Yeguaza, Badfuan y Seba G. Milan. Además, Capri ambienta el infierno, visuales de Nito Dardenne y photoshooting a cargo de Alessa. Dress Code: Rojo. Viernes 11 de agosto desde las 23:59 en Réquiem Club, Av. de Mayo 948.

Pachamama cósmica. Regresa la fiesta en donde la música de raíz se fusiona con sonidos contemporáneos, tambores ancestrales, pistas electrónicas y géneros urbanos, cruzados con el baile y el goce colectivo. Participan Nación Ekeko, Villa Diamante, Chancha Via Circuito y Fauna, entre otrxs. Jueves 17 de agosto a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

La Puto. Vuelve la fiesta en la que suenan los mejores hits de los 90s y 2000s, Britney, Madonna, Christina Aguilera, JLO, Lady Gaga, Spice Girls, Shakira, Backstreet Boys y el perreito más picante, con pasarela abierta y premios de Miss V y Brahma. Categoría: ¡Lipsync for your life!, junto a las dragas más icónicas. Viernes 11 de agosto a las 23:55 en el Club Cultural Matienzo, Juan B. Justo 2959.

TERTULIAS

Miércoles Marikxs. Todos los miércoles en el club arcoíris se arma un nuevo encuentro de marikatinder, para pasar un buen rato, conocer gente nueva y cortar la semana con mimos, besos y abrazos. Tapeo y Happy Hour hasta las 22. Miércoles 16 de agosto desde las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Noches Bizarras y Le Pinta. Se fusionan en una función única y especial para bizarrear toda la noche con Le Pinta Bizarras e invitravas de lujo. Participan Marlene Wayar, Yanka, Carmín Lupe, La Cogolla, Amarella, Pauli Garnier, Eugenia Fiorentini y Luz Carmen Grau Ventura, con visuales de Juan Hernández. Entrada a la galera. Viernes 11 de agosto a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Placera. Nueva edición del ciclo comandado por Tati Español, en donde el tema central serán los feminismos y el placer, para charlar de cómo se entrecruzan esos tópicos, y se chocan. De objeto de deseo a sujeto deseante. De feminismo a transfeminismo, lesbofeminismo, feminismo interseccional, antipunitivista y mucho más. Habrá feria y un cierre especial a cargo de Savia Música. Domingo 13 de agosto a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CINE

Cine en Osos. El Club de Osos de Buenos Aires continúa con sus proyecciones gratuitas en pantalla grande, un viernes por medio y abiertas a toda la comunidad. En esta próxima función tiene lugar la proyección de "Pearl", dirigida por Ty West: durante la Primera Guerra Mundial, una joven delirante llamada podría convertirse en estrella cinematográfica o en asesina serial. El mago de Oz, la locura de Baby Jane, el melodrama de Douglas Sirk, todo al servicio de una heroína de terror que homenajea al camp de los años 50. Viernes 11 de agosto a las 19:30 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1662.

TEATRO

Tarzan Boy. Segunda y última función de la obra teatral escrita y dirigida por Peter Pank basada en su novela homónima: un homenaje a los antiguos cines continuados para adultxs en donde muchas personas pasaban a descubrir y vivir su sexualidad, en esta ocasión, durante tres períodos históricos. Actúan Emiliano Figueredo y Alejandro Flecher, con visuales de Goyo Anchou, coreografía de Hernán Martínez y música de Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Sábado 12 de agosto a las 21 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

4 Temblores en una hora. Estrenó la obra escrita y dirigida por Galo Ontivero: es de noche en Mendoza, Teresa está en su casa cenando con sus hijxs, Alejandra y Pedro, y con ellxs está Ariel, un amigo de Pedro. En la cena, el fantasma del padre interrumpe permanentemente junto a los temblores y los recuerdos: el terremoto del año 1985, las canciones que amaban, las peleas infantiles y mucho más. Viernes 11 de agosto a las 20:30 en Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624.

TALLERES

Miradas trianguladas. Intersecciones y desbordes. Taller de encuentros mensuales a cargo de Fernanda Alarcón y Fiorella Talamo. En esta edición: "No soy de aquí, ni soy de allá. Representar, desviar, perder y encontrar", con la obra "Frida Kahlo. Diego y yo" de 1949, la película "Chavela" de Catherine Gund y Daresha Kyi de 2017 y la lectura de María Galindo. Más información e inscripciones en malba.org.ar. Jueves 17 de agosto de 18 a 20 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 3415.

Taller intensivo de escritura dramática. ¿Tenés una idea y la querés convertir en obra? ¿Querés aprender las reglas de la dramaturgia y sus diferentes prácticas y teorías, pero no podés hacer un taller de duración convencional? Coordinado por Pablo D'Elía, el taller de escritura dramática se cursa dos veces por semana de 19 a 22 durante el mes de septiembre. Consultas e inscripciones a [email protected]

Canto y performance. Taller coordinado por Árwy, música, performer, tarotista y docente, que busca afianzar la relación con la voz y el cuerpo mediante el entrenamiento de los sonidos que aparecen solo en sueños o a escondidas, para aprender a cantar sin darse cuenta e investigar el mundo onírico como una excusa para activar una voz distinta a la utilizada regularmente. Sábado 12 de agosto a las 16 en la Sala de Entrenamiento Libre del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CURSOS

Mujeres en Villa Ocampo/2023. Encuentros cada quince días dictados por el profesor Walter Romero: la escritura de las mujeres esculpe con nombres y obras de importancia la gran literatura del siglo XX. El ciclo comienza con un primer encuentro sobre Marguerite Yourcenar y continuará con Simone de Beauvoir y Annie Ernaux. Viernes 11 de agosto a las 16:30 en Villa Ocampo, Elortondo 1837, Béccar.

ONLINE

Insurgentes. Continúa durante agosto el ciclo semanal curado por el CCEBA que constituye un llamado a artistas mujeres cisgénero y transgénero, no binaries, y miembros del colectivo LGBTIQ+ a alzar su voz sobre los nuevos territorios digitales. Este jueves se estrena "Friccionario", de Aldana Bit: una obra que explora la relación entre el sonido y la imagen, entre lo natural y lo digital, con grabaciones de campo de diferentes ambientes sonoros naturales. Jueves 17 de agosto a las 19 por YouTube: CCEBA.

CONVERSATORIOS

¿Cómo sentir? Imaginación, afectos y salud mental. Un seminario público en el marco de la exposición homónima con la presencia de Fran Castagnini y Alfredo Aracil, para pensar colectivamente: ¿Son nuestros síntomas saberes de lo vivo? ¿Los afectos son territorios de investigación y producción? ¿Hay una erótica en la insumisión?, entre otros temas. Viernes 11 de agosto a las 18 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

MUESTRAS

Hablo sola. Inauguró la muestra de historieta de Alejandra Lunik que retrata desde el humor las vivencias de personajes como Rodete, la chica de ciudad, Lisa, su amiga, que forma una familia monomarental junto a su hija Manón y Minerva, una vieja sabia acompañada por su amiga Susana, entre otrxs. Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CONVOCATORIAS

Cursos de baile en Feliza. El club cultural arcoíris abrió su convocatoria para cursos, talleres y clases de baile para y por la comunidad LGBTIQ en sus espacios, con el objetivo de bailotear, perrear, bailar con tacos o en patas, pero siempre brillar sobre las tablas. Toda la información en Instagram: @felizarcoiris

SANTA FE

Esta no soy yo. Se presenta en sociedad el nuevo libro de Liliana Viola, una biografía de la escritora Aurora Venturini publicada por TusQuets Editores. Presenta: Julia Musitano. Sábado 12 de agosto a las 17 en la sala Jorge Riestra del Centro Cultural Fontanarrosa, San Martín 1080, Rosario.