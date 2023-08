Tras el revuelo mediático que generó su internación en el Sanatorio Los Arcos de Palermo y la filtración del supuesto diagnóstico por parte del periodista Jorge Lanata, la empresaria y conductora de MasterChef, Wanda Nara, habló sobre su salud y la enfermedad que padece, sobre la cual prefirió no revelar el nombre y anticipó que la tratará en el centro Fundaleu, en Buenos Aires, Argentina.

Wanda —quien también es representante de su esposo, el futbolista argentino Mauro Icardi, del Galatasaray— dialogó por videollamada con Telefé Noticias desde Estambul, Turquía, donde juega su marido y reveló que la noticia de su diagnóstico "fue un shock para toda la familia, fue muy de golpe”. “Dudo mucho sobre hablar o no hablar del tema, porque a veces la gente te juzga, piensa que si lo hablás, no es tan real", expresó.



Contó además cómo fue el momento en el que se enteró que estaba enferma. “La verdad es que fue todo muy rápido para mí. Un viernes terminé la grabación de MasterChef, el domingo fui a los Martín Fierro y después me hice un análisis de rutina antes de viajar. Fue un shock cuando los médicos me dijeron que no podía subirme a un avión".

"Yo no jugaría nunca con un tema de salud. La salud es el límite", apuntó la empresaria, quien decidió no revelar el nombre de la enfermedad. "Me gustaría encontrar las palabras justas para poder hablarlo. Estoy esperando a mejorar un poco más para poder salir a hablar”, explicó.

A su vez, anticipó que en el corto plazo regresará a Argentina, para seguir el tratamiento en el centro Fundaleu, en la ciudad de Buenos Aires. "El tratamiento es el mismo para todas las personas en todos lados.. Yo elegí hacerlo en mi país, pero averigüé y es el mismo que en Milán o en París”.

Wanda Nara dijo que no le hará juicio a Jorge Lanata

La noticia de la enfermedad de Wanda fue revelada en su momento por el periodista Jorge Lanata, lo que generó una gran polémica en el ambiente mediático porque lo hizo sin el consentimiento de ella e incluso antes de que la conductora se lo comunicara a su familia. "No le voy a hacer juicio al periodista que lo filtró", aseguró sin embargo Wanda. "Trabajo en este ambiente desde muy chiquita y sé que a veces hay cosas que uno no quiere que salgan y salen", sumó.

La madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella contó que, de todos modos, la situación la “sacudió”, porque tuvo que “salir a dar explicaciones en un momento en el que no sabía lo que tenía”. Y agregó: “Tuve que hablar con mis hijos antes de lo que yo hubiera querido, porque salió en los medios y ellos me preguntaron. Me hacían preguntas y yo no tenía las respuestas. Pero había que hablarlo, porque el tema estaba en todos lados".

Respecto a la reacción de sus hijos, Wanda precisó: "Al principio, no entendían, porque ellos ni se habían enterado de que estuve internada. Pero les mostré fotos y cosas para que pudieran entender. Yo les quería decorar una realidad, pero los médicos me dijeron que es mejor hablarles con la verdad".

"Se asustaron. Me hicieron preguntas y después les hicieron preguntas a personas de mi familia, porque seguían teniendo dudas a causa de lo que veían en la tele y en Internet. Ahora, ellos me acompañan y yo los acompaño a ellos", cerró.

Seguí leyendo: