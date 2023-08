El músico Jesús Sixto Rodríguez, más conocido como Sixto Rodríguez, murió este miércoles a los 81 años. Dueño de una extraordinaria historia de vida, que quedó retatada en el documental de 2012 Searching for Sugar Man, que relata cómo Rodríguez, oriundo de Detroit, fue sin saberlo una de las figuras musicales más admiradas en la Sudáfrica de la lucha contra el apartheid.

"Con gran tristeza, en Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez ha fallecido", indicaron desde el comunicado publicado en las redes sociales oficiales del cantante, guitarrista y compositor, sin dar detalles sobre la causa de la muerte del autor de éxitos tardíos como "Sugar Man" y "I Wonder".

Nacido el 10 de julio de 1942 en Estados Unidos, y de padres mexicanos, Rodríguez trabajó en talleres de autos mientras intentaba dedicarse a la música. En la década de 1970 publicó dos álbumes que no tuvieron éxito en su país, pero lo convirtieron en músico de culto, aunque él no lo supo: Cold Fact y Coming From Reality.

Ante una carrera musical que no despegaba, Rodríguez abandonó la música y vivió una vida tranquila en Detroit. El músico no tenía ni idea de que sus canciones sobre la pobreza y los más desfavorecidos, y en particular "Sugar Man", tenía seguidores fieles en Sudáfrica, en Nueva Zelanda y Australia.

De hecho, su ausencia pública alimentó la creencia de sus fans de que Rodríguez estaba muerto. Pero un grupo de seguidores le localizó en Internet y en 1998 organizó una gira por Sudáfrica con todos los tickets vendidos.

Su historia llamó la atención del sueco Malik Bendjelloul, que dirigió "Searching for Sugar Man", que ganó el Oscar a mejor documental, y se llevó el premio de la audiencia y el del jurado del festival Sundance.

Tras la popularidad del documental, la discográfica Blue Goose Music de Australia compró su catálogo de canciones y sacó al mercado ambos discos, y una nueva compilación de lo mejor de ambos titulada "At his Best", reviviendo la carrera del artista 40 años después.



