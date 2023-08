El cantante de trap Kaleb Di Masi aceptó esta tarde ser condenado a tres años de prisión en suspenso por haber chocado el lunes pasado con una motocicleta, darse a la fuga y, a los pocos metros, impactar nuevamente con un automóvil en el que viajaba un hombre con su familia, en el barrio porteño de Villa Urquiza, informaron fuentes judiciales.

A partir de este acuerdo de avenimiento -que funciona como un juicio abreviado pero en una instancia previa del proceso-, Caleb Nahuel Di Masi, nombre original del joven de 23 años, recuperó la libertad, aunque deberá cumplir con una serie de reglas de conductas.

Según las fuentes, la condena se acordó en una audiencia del propio imputado ante el fiscal José Guerrero, en la sede de la Unidad Fiscal Norte Área Flagrancia, ubicada en la avenida Cabildo 3067 del barrio de Núñez.

El músico, defendido por el abogado particular Roberto Castillo, aceptó recibir una pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación para conducir cualquier vehículo automotor por cuatro años y el decomiso de su Audi TT.

A su vez, se le impusieron reglas de conducta que implican la realización de trabajos comunitarios, cursos de responsabilidad vial y de uso indebido de estupefacientes.

Las fuentes señalaron que la querella que representa a la familia que viajaba en el Toyota Etios colisionado por el trapero no pusieron reparos en el acuerdo, que ahora deberá ser homologado por un juez.



La condena es por las lesiones culposas ocasionadas por conducción imprudente de un vehículo automotor, de carácter grave y leve en perjuicio del padre e hijo que iban en el Etios, y las lesiones culposas de carácter leve respecto del conductor de la moto, encontrándose, además, bajo los efectos de sustancias estupefacientes.



A su vez, estos hechos concurren de manera real con el delito de abandono de persona en perjuicio del motociclista.



Todo ocurrió el lunes pasado por la noche, cuando Di Masi viajaba junto a dos amigos de 18 y 19 años y al llegar al cruce de Núñez y Ceretti, el Audi TT que manejaba embistió una moto, cuyo conductor quedó herido, tras lo cual el músico aceleró y escapó a alta velocidad.



Pero a 200 metros, en la esquina de Núñez y Altolaguirre, Di Masi volvió a protagonizar otro choque, esta vez contra un Toyota Etios en el que iban hombre con su esposa y dos chicos, detallaron los informantes.



Rápidamente se hicieron presentes médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad, ya que el conductor del Toyota había quedado atrapado en el interior de su vehículo tras el impacto.



Finalmente, el hombre de 43 años y uno de sus hijos, de 10 años, fueron trasladados a los hospitales Zubizarreta y Pirovano, respectivamente, con politraumatismos, pero sin riesgo de vida, añadieron las fuentes.



En tanto, el conductor de la motocicleta también fue asistido por una ambulancia, pero no registró heridas de consideración, indicaron las fuentes.



En el interior del vehículo que conducía el cantante Kaleb Di Masi, tal como se presenta en sus redes sociales, los efectivos de la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad hallaron dos cigarrillos de una sustancia que es presumiblemente marihuana, dos pastillas y un envoltorio que contendría clorohidrato de cocaína.



Mientras que al trapero se le realizó el narcotest, que le dio positivo en consumo de marihuana y negativo en alcohol, añadieron los voceros.



Los pesquisas indicaron que el Audi TT está registrado a nombre de otra persona y que el cantante no tenía registro de conducir ni la documentación del vehículo.



En ese sentido, las fuentes precisaron que el músico tenía el registro de conducir vencido desde 2021.



Por su parte, la ANSV dispuso la inhabilitación para conducir a Di Masi, al considerar que las acciones que realizó fueron un "combo de violencia al volante".



El 10 de abril de este año, el músico protagonizó otro accidente de tránsito, en ese caso en la Autopista del Oeste, donde chocó a un patrullero cuando conducía su vehículo, un Chevrolet Camaro color negro.



El Audi TT en el que se movilizaba el trapero esta vez registra 10 infracciones por exceso de velocidad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por un total de 177.537 pesos, mientras que en la provincia de Buenos Aires el vehículo posee una multa de 43.515 pesos, también por alta velocidad.



Kaleb Di Masi es un cantante de trap que posee más de 870 mil seguidores en la red social Instagram, donde en una publicación de hace 81 semanas posteó una foto con el Audi TT involucrado en el hecho con la leyenda: "Les presento a mi nuevo bebé".