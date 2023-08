La aparición del intendente Pablo Javkin por el congreso de Aapresid en coincidencia con la visita del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta suscitó murmullos en la atmósfera política, de parte de quienes creyeron ver allí una toma de posición del jefe municipal que hasta entonces se había declarado neutral en la interna nacional del macrismo. Sobre todo porque en la víspera había pasado por Rosario Patricia Bullrich y a ese acto no asistió él sino dos emisarios. Nada de eso, según el propio Javkin zanjó ayer en diálogo con Rosario/12. Su decisión es, precisamente, mostrarse equidistante de ambos precandidatos. "Mi obligación es con Rosario", reiteró.

Consultado sobre esto que pareció un reacomodamiento en la interna nacional de Juntos por el Cambio, el intendente adujo su investidura oficial que lo llevó a estar en la apertura de un evento de esa envergadura, pero también asumió que al jefe de Gobierno porteño le debía un gesto así, tal como el mes pasado lo tuvo con la otra presidenciable, en ocasión de firmar un acuerdo por la seguridad. "Yo dije que trataría de que todos los candidatos (a presidente) se comprometan a mejorar la seguridad de Rosario. Si me pronuncio por alguno, puede ser que pierda al otro", distinguió.

También es cierto que hasta las PASO provinciales del 16 de julio, el rosarino que busca su reelección en el Palacio de los Leones transitó la campaña en la senda de Carolina Losada, quien perdió por paliza ante Maximiliano Pullaro la candidatura de Unidos para Cambiar Santa Fe a la Gobernación. Como se sabe, la senadora panelista era la carta de Bullrich en este turno electoral, pero su derrota le significó un mal trago y un regreso en silencio a Buenos Aires, sin siquiera mostrarse bancando los trapos.

Javkin ayer abrió el congreso de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa en el salón Metropolitano. "Es un gustazo poder recibir a Horacio en este congreso muy importante para la ciudad", saludó. Rodríguez Larreta lo miraba con satisfacción, de nuevo junto a Pullaro. Luego continuaron aparte los tres juntos para delicia de los fotógrafos.

En rueda de prensa, el presidenciable prometió enviar "mucha más Gendarmería, pero de manera coordinada y bajo el mando unificado del gobierno provincial". Pullaro y Javkin asintieron. "Pedimos –terció el intendente– una mesa de coordinación específica, que tenga un mando claro que esté cerca, y que tenga el número suficiente como para poder cuidar las calles. Creemos que es algo que, sumado a lo que planteó Horacio con Nación, se puede dar".

Bullrich, en su acto del martes en parque España, no tuvo esa foto con el intendente, y menos con Pullaro. Javkin envió en su lugar a dos referentes de CREO, su partido: Ariel Bermúdez y Nicolás Gianelloni. Para colmo, la jefa del PRO venía de cancelar su visita a Santa Fe porque allí Juan Pablo Poletti –qué le ganó a Emilio Jatón la interna para intendente por el frente Unidos– le quitó apoyo a último momento y se pasó al bando de Rodríguez Larreta.

"No asistí al acto de Patricia porque estaba en Buenos Aires, si no hubiera ido, claro", afirmó Javkin. Y fue más allá: "Si viene (Sergio) Massa a la Municipalidad lo recibiré también. Es decir, mi obligación es con la ciudad, y como intendente debo cumplir un rol", dijo con la convicción de mantener puentes tanto con los halcones como con las palomas del macrismo.

Además, remarcó su ajenidad al armado de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Resaltó que el CREO no posee personería jurídica fuera de Santa Fe, y que por lo tanto tampoco colocó candidatos en las listas de diputados santafesinos ni de Rodríguez Larreta ni de Bullrich, como sí lo hizo Poletti desde la ciudad capital. "Por qué habría de definirme... no lo hizo Jatón, ni Montenegro en Mar del Plata, ni Valdez en Corrientes. Los que estamos en función no nos definimos, no es nuestro rol. Después de las PASO, pero no ahora", concluyó.