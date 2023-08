La Rioja concurre este domingo 13 de agosto por segunda a vez a las urnas. En estas elecciones PASO además de las fórmulas presidenciales que competirán en octubre, también se elegirá quiénes competirán para llegar al Congreso de la Nación. Se renuevan 3 de las 5 bancas en la Cámara Baja, y las 3 del Senado. La provincia tiene 304.456 electores, y representa el 0,86% del padrón electoral nacional. Habrá 955 mesas habilitadas para votar.

Todos los espacios que compiten salieron a recorrer el interior y buscar los votos del electorado con una agenda que hizo hincapié en la inflación, el modelo de distribución en la Argentina, y el rol del Estado.

La campaña electoral del oficialismo tuvo como figura central al gobernador Ricardo Quintela, que además de visitar el interior se reunió con diferentes sectores de la sociedad. Además, la estrategia electoral estuvo centrada en mostrar la gestión institucional del mandatario que el 7 de mayo logró la reelección. Unión por la Patria visibilizó en cada acto de gobierno a candidatos y candidatos de las listas al Congreso, titulares y suplentes.

En el tramo final de la campaña y una reunión con industriales, textiles y trabajadores de la construcción Quintela pidió votar por Unión por la Patria “para garantizar más y mejores oportunidades para todas y todos”.

“Hoy estamos con dos propuestas que son antagónicas absolutamente. La oposición plantea un esquema distinto al nuestro, donde buscan que el que rija la vida de las y los argentinos sea el mercado, deshaciéndose del Estado. La oposición plantea el ajuste lo que significa la reducción de salarios, el cierre de empresas, quita y/o baja en la jubilaciones, es decir, achicar el bolsillo de la gente pero nosotros queremos ordenar el país pero no con un esquema represivo, sino inclusivo, queremos que sepan nuestros acreedores internacionales que necesitamos pagar la deuda que no contrajimos, que contrajeron otros irresponsablemente, pero pedimos como gobernadores participar de las negociaciones con el FMI y decirles que no pagaremos la deuda con el hambre del pueblo".

Juntos por el Cambio tendrá su interna local. La actual intendenta de la capital riojana, Inés Brizuela y Doria, compite con el viceintendente, Guillermo Galván.

Luis Petri, el precandidato a vicepresidente por la fórmula de Juntos por el Cambio que encabeza Patricia Bullrich, llegó el lunes a La Rioja para respaldar a la lista de Galván como candidato a senador y de la concejal Luciana De León que encabeza la lista de candidaturas para la Cámara Baja. Petri anticipó en conferencia de prensa que si Bullrich llega a la presidencia atacará la inflación y achicará el Estado porque es deficitario. “Hay que adelgazar al Estado”, dijo.

El otro espacio que respalda la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, está encabezado por el diputado Felipe Álvarez que va por su reelección y para el Senado, por el actual senador Julio Martínez y la intendenta de la Capital, Inés Brizuela y Doria. Martínez busca retener su banca en el Senado.

“No volamos por los aires porque los que tiran piedras y bombas están gobernando. Es muy importante la decisión que vamos a tomar el domingo, no podemos desperdiciar el voto”, dijo la intendenta en declaraciones en Radio Fénix.

El asesinato de Morena Domínguez de 11 en Lanús también fue tema de opinión para algunos de los candidatos en las últimas horas.

Tal es el caso del diputado provincial Martín Menem, candidato a diputado nacional que habló de “mano justa”. “Hay que salir de la doctrina garantista impuesta por el kirchnerismo, donde los derechos son para quienes cometen los delitos y es importante que los presos trabajen cuando estén privados de su libertad, porque lejos de ser un ámbito de reinserción social, las cárceles son una universidad para el delito”, expresó en declaraciones radiales sin ahorrar críticas tanto para Unión por la Patria, como para Juntos por el Cambio.

Sobre la tragedia opinó también el candidato el precandidato a senador por ‘Hacemos por Nuestro País’ que postula a Juan Schiaretti, Alberto Paredes Urquiza.

“Hace años vengo planteando que hay que bajar la edad de la imputabilidad. Pero no en modo de perseguimiento a los jóvenes. No se busca meter presos a los chicos, si no que el Estado tome cartas en el asunto”, dijo el ex intendente, y agregó que “hay que volver a instalar el debate y profundizar en estos aspectos. Nunca el abordaje de la problemática es de un solo punto de vista”.