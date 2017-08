A horas de su regreso a la televisión abierta, el humorista Diego Capusotto sostuvo que lo que menos le preocupa del gobierno de Mauricio Macri no son “las boludeces” que dicen sus funcionarios sino, más bien, “el escenario de distracción que quieren instalar” con ellas. “Dicen una cosa y hacen otra” y “como la mafia que son, supieron construir un relato ficcional en el que los gobiernos populistas son corruptos”, cuestionó. Frente a este escenario, admitió, “hacemos humor para que alguno se enoje".

“Peter Capusotto y sus videos” vuelve a la pantalla mañana a las 22 por Canal 9, luego de un año sin estar en el aire porque la Televisión Pública no le renovó el contrato en 2016. Lo hace en un día y horario en que la grilla está llena de programas políticos. En este contexto, lo que intentará el humorista, según explicó, será contrarrestar con su programa el discurso “engañoso” de quienes hacen informes sobre “temas serios”, pero que en verdad “ficcionalizan” la realidad. “Venimos a sincerar esos escenarios”, desafió.

Durante una entrevista en el programa Diario del futuro, por FM La Patriada, Capusotto no sólo indicó que la intención del macrismo es crear un relato con el que intenta “hacerle creer a la gente que está en un Estado de Bienestar” sino, sobre todo, lo cuestionó por “tener dos discursos: uno absurdo o delirante y otro con una política económica de la que va a ser muy difícil zafar”.

Por eso, admitió que en el contenido de los scketch hay -como siempre- una toma de posición: “Para nosotros no es lo mismo tomar posición frente al kirchnerismo, con sus altos y bajos, que frente a estos muchachos”, dijo.

En su análisis de la realidad –la misma que ironiza a través de sus personajes-, no faltó una lectura de quienes apoyan al oficialismo. Para el artista, “hay sectores que no fueron favorecidos por estas políticas pero que prefieren esto y no lo que pasó, como si el kirchnerismo fuera un gran fantasma”.

Dijo, además, que hay otro sector de la población, “bastante gorila también", que "preferiría que los estafe un empresario” que “viene de una clase social a la cual ellos quisieran pertenecer”. “Lo bancan hasta que sienten que fueron estafados” y, cuando ello ocurre, surge “la protesta y dicen ‘que se vayan todos’", interpretó.

Durante la charla radial, Capusotto no sólo interpeló el discurso oficial sino también varias de sus medidas, como la eliminación de “Fútbol para todos” y el retorno de la transmisión privatizada del campeonato. “Yo no voy a pagar por el ver el fútbol; que se vayan a la concha de su madre, que se lo metan en el orto”, disparó.

También lanzó críticas hacia el peronismo. Dijo que esa fuerza política suele dividirse hasta que llega “un momento en que se parece a los (personajes de la película de ciencia ficción) ‘Terminator’, cuando se juntan todos los pedazos y aparece el gran líder”. Esto, según interpretó, a veces “asusta”, tanto hacia “adentro del peronismo, como hacia afuera también".

Por otra parte, Capusotto adelantó que en la nueva temporada de su programa aparecerán algunos de sus clásicos personajes y que habrá otros que surgieron el año pasado y tuvieron buena recepción en los televidentes. Tendrá, avisó, grabaciones del año pasado, “lo que hicimos cuando el Gobierno recién asumía”.

Competirá en un horario donde la mayoría de los canales incluye programas periodísticos, pero eso no le genera problemas. “Los programas políticos son las engañosos porque supuestamente están hablando de algo serio y están ficcionalizando”, definió.

“La verdadera realidad la venimos a decir nosotros” y dista de aquella que resalta las presuntas bondades del Gobierno, argumentó el humorista. “La gente no puede tener más de lo que tiene y nosotros venimos a sincerar esos escenarios", insistió y concluyó: “El humor sirve para apuntar contra algo que nos molesta y nos jode. En vez de ir a cagarlo a trompadas, se la devolvemos con ese lenguaje”.