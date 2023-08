DOMINGO 13

TEATRO



La que limpia La protagonista de esta obra es un personaje más del paisaje urbano, de la vida cotidiana. ¿Qué piensa? ¿Qué mira? Laura limpia casas para sobrevivir, aunque está cansada. Entre casa y casa recorre el paisaje del conurbano bonaerense. Para matar las esperas cuenta de sus trabajos, de las señoras, en sus pensamientos se cuela el dolor de su pérdida mientras alarga el momento de tomar una decisión. La que limpia es una obra inspirada en el universo de Lucía Berlín. La puesta guarda la sordidez de los cuentos de la narradora norteamericana pero trasladada al plano local. Con dirección de Lali Fischer. Actúa Mariana del Pozo.

A las 20.30, en Moscú Teatro Escuela, Velasco 535. Entrada: $1200.

La ternura Comedia plagada de referencias a William Shakespeare. Para el autor, la obra “habla de la fuerza y de la valentía para amar. Es la manera en la que el amor se expresa. Sin ternura, el amor no se ve. La ternura son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, el respeto, la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra”. Con Antonio Grimau y Cristina Alberó. Dirige Eduardo Gondell.

A las 17, en el Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: desde $2500.

Los padres terribles La obra propone un tratamiento irreverente al implantar en nuestras cabezas esta familia plagada de egoísmo, celos, infidelidades, y sobreprotección. El resultado es una comedia negra, salvaje e impredecible, con un devenir feroz y por momentos hilarante. Ésta versión establece nuevos paradigmas; se pregunta ¿Qué se pone en primer orden cuando se trata del amor, cuando se defiende la familia, cuando se siente padre, por sobre todas las cosas? Actúan Sofía Gala Castiglione, Ana Garibaldi, Ana Katz, Max Suen y Luis Ziembrowski. Dirección: Daniel Veronese.

A las 20, en la Sala Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Entrada: desde $2500.

ARTE

Carnavales y resistencias La muestra de Emilio Haro Galli hace un recorrido por parte de la producción plástica de este artista norteño que, a través de los lenguajes de la pintura, la cerámica, el dibujo y el grabado, invita a habitar la potencia de los rituales y luchas de su tierra. Desde un presente situado, en Tilcara, bajo la concepción de un tiempo circular en la continuidad y reinvención de la imaginería popular andina, las obras de Galli sumergen en los rituales de la celebración a la Pachamama en agosto, puertas adentro, y su contracara, el Carnaval, fiesta pública que desborda las calles de los poblados de la Quebrada.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

CINE

Ópera La película de 1987 del maestro del giallo Darío Argento (Suspiria) fue restaurada en 4K y puede disfrutarse en salas. A Betty (Cristina Marsillach), una joven cantante de ópera, le ofrecen la oportunidad de debutar como protagonista en el Macbeth de Verdi, al sufrir un accidente la cantante principal. La obra tiene fama de maldita y, de hecho, empiezan a producirse, en torno a Betty, una serie de extrañas muertes que vendrían a confirmar tal superstición.

A las 19.35 y 21.40, en el Cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $1100.

LUNES 14

CINE

La piedad Puede verse por streaming la nueva película del actor y director Eduardo Casanova (Pieles). Se trata de una coproducción argentino-española que tiene entre su equipo de productores a Alex de la Iglesia. La piedadmuestra el progresivo deterioro de Mateo (Manel Llunell) y, con ello, el de su madre, al tiempo que intenta sortear sus férreos controles con la ayuda de una psicóloga. Encantado de sus ideas, el realizador sostiene durante todo el largo una puesta pictórica y estilizada, pródiga en escenografías de color pastel y con una fotografía de tonalidad blanca que subraya el artificio del asunto. Con Ángela Molina, Manel Llunell y Ana Polvorosa.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

Carroceros Puede verse el documental sobre los fanáticos del mítico film argentino Esperando la carroza que indaga sobre las razones obvias y ocultas de este fenómeno. Dirigida por Denise Urfeig y Mariano Frigerio.

Disponible a través de Comunidad Cinéfila. Entrada: $250.

Mariquita Puede verse un ciclo de películas argentinas estrenadas en el regreso a la democracia, con motivo del 40° aniversario. Con la presencia de la directora Sabrina Farji se proyectará Mariquita, mujer revolución. ¿Quién fue Mariquita Sanchez de Thompson? Aquella mujer pintada en el centro del óleo de Pedro Subercasseaux (1909) que homenajea el Centenario de la Patria. Quien habría interpretado por primera vez el Himno Nacional. La que llevó adelante un juicio que sentó jurisprudencia para lograr casarse con el amor de su vida. “La chica” que puso la casa para cantar una canción prohibida. ¿Qué hay detrás del mito de esta mujer que escribió memorias del virreinato, dejó obra escrita relevante y es parte del salón de las mujeres de la historia? ¿Por qué sabemos tan poco sobre ella? Si la historia argentina solo la conocemos a través de las batallas, poco tenemos que ver las mujeres en ese relato. Es momento de repensar la historia desde otra perspectiva.

A las 19.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Gratis.

MÚSICA

Silvina Moreno La cantante y compositora argentina se presenta en vivo con su disco Selva, su quinto álbum de estudio que cuenta con la producción de Eduardo Cabra (Visitante/Calle 13) y Raul Sotomayor. Un trabajo que busca ritmo, texturas, con una fuerte impronta en el espíritu latinoamericano y una intención de “hablarle a las personas para que se sientan menos solas”, asegura la artista.

A las 21, en el Teatro Broadway, Av. Corrientes 1155. Entrada: desde $3360.

ETCÉTERA

Una nueva visión El Bellas Artes propone descubrir el lado menos conocido de Julio Cortázar a través de una charla y una conferencia performática inédita. Formarán parte del intercambio inicial Julio César Crivelli, Enzo Maqueira y Luisa Valenzuela.

A las 18, en el Auditorio Amigos del Bellas Artes, Av. Pte. Figueroa Alcorta 2270. Gratis.

MARTES 15

TEATRO

El Intermediario En un intento desesperado por salvar su editorial, Fernanda ha publicado el nuevo libro de autoayuda de Susana Carulli. Separada de su marido, hace un par de meses, ha tenido que recibir en su casa a Teto, su hermano mellizo, imposibilitado de vivir solo tras reiterados desórdenes de conducta. En palabras de su director, Walter Jakob: “El Intermediario es una obra escrita a seis manos, con Julia Catalá y Marcelo Mariño (quienes protagonizan la obra), que continúa la experiencia grupal iniciada en 2014 cuando estrenamos ¡Viva Italia! El punto de partida es bien reconocible, mientras que el de llegada sorprendente”

A las 20, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $3000.

ETCÉTERA

Cómo me hice pornógrafa Albertina Carri brindará una conferencia abierta en donde hará un recorrido perspicaz por la historia del cine pornográfico, cruzado con la propia biografía de la directora. A la búsqueda de la emancipación de la mirada y de la responsabilidad civil a la hora de empuñar una cámara.

A las 18, en la Universidad Torcuato Di Tella, Av. Figuaroa Alcorta 7350. Gratis.

Un paisaje para mí Una obra de recorrido sonora y performática que dialoga con el Museo Nacional de Bellas Artes y alrededores. Los museos guardan un patrimonio valioso que a veces se vuelve parte del paisaje cotidiano. Pero, ¿cuánto de nosotros va quedando en los espacios que habitamos? Una mujer se detiene en esta composición: va a los detalles, un espacio que atesora parte de la historia de las artes pero también de la historia de quienes habitamos esta ciudad. En ese recorrido, redescubre una colección de arte universal, como también otra íntima y personal.

A las 17, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2270. Entrada: $2500.

Rumiar Buenos Aires Se realiza una nueva edición del ciclo de poesía y arte que combina la lectura en vivo con otras disciplinas, organizado por Gaby Larralde y Carolina Giollo desde 2013. Para festejar sus diez años se presentará junto a Martina Cruz, Fernando Noy, Julia Magistratti, Andi Nachon y Walter Lezcano.

A las 20.30, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

CINE

Historia de lo oculto ¿Qué clase de escándalos pueden revelarse en un programa de televisión? ¿Qué relación existe entre la política del más alto nivel y las prácticas de la magia negra y las ciencias ocultas? Esas preguntas orbitan alrededor del debut de Cristian Ponce, que se convirtió en un suceso, festejado por todos y que, a tres años de su estreno, finalmente podrá verse en salas.

A las 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Gratis.

ARTE

Desplazamientos Las formas de Carlos Arnaiz son inquietas, van de un lado al otro, según una ley de permutación que conoce y domina el artista. Sus límites tienden a confundirse: ya no sabemos en qué punto empieza cada una porque la pincelada invade, crea alianzas, conjuraciones morfológicas. Entra aquí en juego la imaginación de Arnaiz, y como en un jardín silvestre, donde una flor avanza sobre otra y hacen juntas una flor diferente. El artista inventa esas flores que no existen y sus acoplamientos. Texto de Pablo Gianera.

En Galería Jorge Mara La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

MIÉRCOLES 16

CINE

Azuro Es verano, el calor es agobiante, el tiempo está alterado. Los amigos vuelven, como todos los años, al pequeño pueblo situado entre el mar y la montaña. Como de costumbre, se aburren, comen y beben mucho. No prestan atención al fuego que aumenta por la montaña, ni al mundo que les rodea. Pero este año, un hombre misterioso que llega por el mar va a alterar su pretendido equilibrio. Azuro, el debut cinematográfico de Matthieu Rozé, está basada en la novela de Marguerite Duras Los caballitos de Tarquinia. Reparto: Valerie Donzelli, Yannick Choirat, Nuno Lopes, Maya Sansa, Thomas Scimeca y Florence Loiret-Caille.

A las 15, 18 y 21, en la Sala Lugones, Av. Corrientes 1530. Entrada: $1200.

ARTE

Forasteros en el palacio A partir de una serie de obras contemporáneas, la exposición actual se presenta a modo de interferencias en busca de activar pasados diversos que habitan tanto el Palacio Errázuriz como sus colecciones. Participan Kimsooja, Sarah Abdu, Saad Alwahede, Hmoud Alattawi y Estanislao Florido para inmiscuirse disruptivamente en la intimidad del palacio. Kimsooja transforma todo el espacio, difumina los límites, a tal punto que las superficies sólidas y las estructuras confinadas parecen fluidas y expansivas. Las melancólicas figuras de Sara Abduh se animan por primera vez y narran un viaje reflexivo del yo, inspirado en un sueño: dar movimiento a sus figuras, a las que se las ve metamorfosearse oníricamente.

En el Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902. Gratis.

Premio artes electrónicas El Museo Nacional de Bellas Artes presenta una nueva muestra temporaria que presenta las obras de los ganadores de la primera edición del Premio Arthaus de Artes Electrónicas. Podrán verse las obras de Rodolfo Marqués, Gabriela Golder y Diego Alberti, quienes en mayo de 2022 fueron galardonados con el Premio ArtHaus de esta especialidad.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

Visual y sensible Puede recorrerse la exhibición que aborda el vínculo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata, a través de las artes visuales, la literatura y la historia. Un relato que reúne obras de arte contemporáneo, citas literarias y material de archivo. Algunos de los artistas que participan son: Santiago Cichero, Emilia Demichelis, Alejandra Fenochio, Josefina Jolly, Corda-Doberti, Néstor Goyanes, Lux Lindner. Curadoras: Ana Luz Chieffo y Laura Romano.

En el Museo Histórico Nacional, Bolívar 65. Gratis.

MÚSICA

Fernández Fierro La orquesta regresa a los conciertos en su propia sala, el Club Atlético Fernández Fierro, shows que son verdaderas celebraciones de un tango visceral y poderoso. La agrupación de más de veinte años de vida presenta nueva formación y repertorio, y también están presentes los tangos de Ahora y siempre, su último disco de estudio. Además, la orquesta lidera un proyecto colectivo que los lleva a organizarse como cooperativa, editar sus discos de manera independiente y administrar su propio club.

A las 22, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 764. Entrada: desde $4370.

JUEVES 17

ARTE

Querida Felka Puede verse la muestra de Alberto Greco por Ilse Fusková que exhibe cincuenta obras fotográficas y una serie de dibujos y documentos que muestran el profundo vínculo entre ambos, un acto afectivo y político que permitió enriquecer sus miradas sobre el mundo. El artista y la fotógrafa y reportera, quien firmaba sus trabajos con el seudónimo Felka, construyeron una amistad entrañable que duró hasta la muerte del artista. Sus caminatas por la zona en donde se ubicaban las galerías más renombradas de Buenos Aires, por la confitería Florida Garden y por el pasaje Seaver, conformaron momentos inolvidables en donde ninguno de los dos salió ileso.

Hasta el 13 de octubre, en W, Viamonte 452. Gratis.

CINE

El silencio de los hombres Un padre y un hijo atravesados por mandatos familiares deciden finalmente hablar. Bicho, Emma y Andrés ponen en crisis lo que se espera de ellos. La directora parte de los hombres de su familia para llegar a desconocidos. Indaga en los miedos, complicidades, contradicciones y violencias que viven como varones. ¿Qué ocultan en el silencio? Este es el debut cinematográfico de Lucía Lubarsky. Actúan Marcelo Lubarsky, Valentín Lubarsky, Andrés Beil, Gabriel Camacho y Emmanuel Valentino Fernández.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Circuito chico ¿Qué pasa cuando un grupo de programadores de cine se encuentran? Ciclo nómade dedicado a la difusión de cine nacional poco exhibido, que vale la pena ver en pantalla grande. La selección de agosto comprende dos producciones de Jeff Zorrilla: el cortometraje experimental Lick Fire (2023) y el mediometraje documental Diarios del encierro (2022). Las dos funciones del mes contarán con la presencia del director.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Tish Luego del camino abierto por el dúo, desde hace más de cuatro décadas en la música Klezmer y el Sefarad, Lerner & Moguilevsky, toman como punto de partida el Tish, ancestral ritual judío de encuentro, mediante el canto y la pulsión rítmica en las mesas, para resignificarlo en concierto y crear un paisaje sonoro inédito, de nuevas y viejas melodías, arriba y abajo del escenario, con el público, como protagonista.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $3000.

ETCÉTERA

Isla de encanta El podcast montevideano de Pedro Dalton, Orlando Fernández y Nelson Barceló cruza el charco. Habrá mucha musica, seleccionada por Barceló y tocada por Dalton y Fernández, más algún invitado sorpresa. Presentación a cargo del periodista Martín Pérez.

A las 20, en La Cigale, 25 de Mayo 597. Gratis.



La historia cantada Darío Jalfin, “El Doctor Música”, y el historiador Martín Leguizamón se reúnen en un show único que cruza nuestra historia y nuestras canciones atravesando siglos. Encuentran rocks perdidos que cuentan nuestra independencia en una esquina de Buenos Aires. Combinan la pluma de Mariano Moreno con la de Spinetta y hermanan en el piano a Vicente López junto a Charly García, descubriendo un imaginario social que nos interpela hasta hoy. Historias de corceles, pianos y paredes escritas con tintas de rock. ¡El grito sagrado!

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $2000.

VIERNES 18

ETCÉTERA

Encuentro uruguayo Se estrena una nueva temporada de Encuentro en el estudio, en su versión grabada en Montevideo, desde los míticos estudios Sondor, con la conducción de Lalo Mir. El programa recorre los distintos géneros musicales y las carreras de los artistas más importantes de América Latina. Participaron del ciclo artistas y bandas como Hugo Fattoruso, Lucas Sugo, Florencia Núñez y Luciano Supervielle, entre otros. Hoy llegará el turno de Ana Prada. Oriunda de Paysandú, es una de las principales cantautoras uruguayas de la última década. Su música se inscribe dentro del folclore latinoamericano con influencias de ritmos contemporáneos.

A las 23, disponible a través de Canal Encuentro.

TEATRO

Las promesas Desde los restos de una habitación, una mujer encarna el paso del tiempo, deja ver la inmovilidad producida en su universo por una antigua promesa que su padre le dejó. Promesa alojada en cada instante de su cotidiano, promesa que en su incumplimiento se ha vuelto maldición. Las ruinas de lo que alguna vez fuera su casa serán muestra de esa espera. Incluso su madre como parte de esas ruinas, desde la partida del padre se ha dedicado sólo llorar, inundando literalmente con sus lágrimas todo lo que allí vivía. Esta hija intentará nombrar aquello que la ha detenido, en ese intento aparecerá al desborde, que al estallar revelará un nuevo orden, el de un abandono asumido. Dirección: Juan Andrés Romanazzi. Actúa: Paula Fernández Mbarak.

A las 19.30, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Beya durmiente Desdoblándose para poder hablarse, DJ Beya intentará desentrañar los mecanismos para sobrevivir en un puticlub de Lanús, antro contemporáneo de la violencia machista. Una mujer se observa carne y se delira santa. Una mujer se transforma en Houdini o Kill Bill del conurbano, en clave de acto psico-performático. Un espectáculo performático-musical basado en la nouvelle Beya: Le viste la cara a dios, de Gabriela Cabezón Cámara, con dirección de Victoria Roland y la actuación de Carla Crespo. Una actriz-dj conducirá al espectador hacia un viaje poético, musical y electrónico.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $3000.

Algo cercano a la felicidad Vito llega a la casa de Gastón y Cecile; hace años que no se ven por un asunto que prefieren no recordar. Gastón prepara una conferencia sobre autosuperación, confirma sus investigaciones a partir de la relación con su esposa. Vito solo quiere ser perdonado, pero no lo consigue. Dirección de Claudio Mattos. Actúan Lorena Damonte, Emiliano Díaz y Gabriel Schapiro.

A las 22.30, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $3000.

MÚSICA

Guitarra negra Se lleva adelante el espectáculo que emplea el célebre poema de Zitarrosa con música original de la pianista y compositora Marina Ruiz Matta interpretado por la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y la participación del actor Diego Velázquez como narrador. El segundo bloque de la noche estará dedicado a la música latinoamericana con la participación del Coro Nacional de Música Argentina y la cantante Flor Cozzani.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

SÁBADO 19

TEATRO

Reina en el Gondo El Gondolín es el mítico hotel de Villa Crespo, al cual, desde hace décadas, llegan chicas trans desde diferentes lugares de la Argentina. Luego de ser recuperado por ellas se transforma en alojamiento y útero de sanación. En ese espacio, transcurren las tres obras que conforman el ciclo El hotel es un cuerpo, inspiradas en el libro Cuatro legendarias en el Hotel Gondolín. Tres monólogos ficcionales, que, con crudeza poética, humor, y un lenguaje descarnado; narran la experiencia por El Gondo. Lugar entrañable de abrazo y abrigo, al que siempre se puede volver. Con Maiamar Abrodos y dirección de Natalia Villamil.

A las 18, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

Carne de consumo personal Unipersonal a cargo del propio Jorge Thefs, es una obra que explora de primera mano la gordofobia, donde el reconocido actor le pone el cuerpo a una serie de melancólicas interrogantes: “¿Cuánto pesan mis recuerdos? ¿Cuántos píxeles tiene mi infancia? ¿Quiero volver a tener cinco años? ¿Dónde meto mi poesía despechada? ¿Puedo organizar el cúmulo de materiales que soy para que sean útiles?”.

A las 20, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Santa Teresita Se estrena la obra escrita y dirigida por Emiliano Chiarelli. Alma, Sofía, Ada, Fernando, Pablo y Andrés son atravesados por un cambio de época que padecen. El amor tal como lo conocieron no existe más, se fue para siempre. Entonces comienzan a buscar extrañas y absurdas maneras de vincularse y habitarse. Recuerdos de infancia, de amistad, Eurythmics y Depeche Mode, y el deseo de tiempos distintos serán el refugio. Con Darío Cassini, Micaela Cortina, Jonathan Esquivel, Zaida Mazzitelli, María Gabriela Peña y Damián Suarez.

A las 22.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $2800.

La noche de los perros La obra sigue la historia de Carla, una psicóloga que comienza a hacer sus prácticas en un hospital psiquiátrico. En su primera noche de guardia va a ir conociendo los peculiares tratamientos que reciben los pacientes. Al mismo tiempo que una jauría de perros rodea el hospital y hechos paranormales van a ir nublando su juicio y el de los que trabajan allí. Una comedia dramática en la que lo paranormal y lo animal golpean la puerta porque quieren entrar. Dirección: Emanuel D´Aloisio. Elenco: Ligüen Pires, Gerardo Gerez, Paula Rubinstein y Pablo Drigo.

A las 21, en Poncho Teatro, Leopoldo Marechal 1219. Entradas: $2500.

CINE

La tara A partir del hallazgo de la banda sonora de Tararira, la única película surrealista argentina de 1936, perdida desde entonces, y actuada por sus tíos bisabuelos, los hermanos Aguilar se disponen a desenmarañar la historia familiar en cruce con los eventos políticos del siglo XX. Un documental de Amparo Aguilar que recorre Argentina, España y otros lugares del mundo para volver a preguntarse, cien años después, si tal vez la revolución no sea también una estética. Con la presencia de los realizadores.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

