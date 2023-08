Lucas Beltrán se despidió de River este viernes antes de viajar a Italia, donde se sumará a las filas de Fiorentina en una operación que rondaría los 27,5 millones de dólares, siendo la quinta más cara en la historia del club.

"Pasó todo muy rápido, hace un año y medio estaba en Colón. Esa experiencia me sirvió para crecer, me abrieron las puertas del club y me dieron mucha confianza. Luego me tocó volver a River y pude estar a la altura", agradeció el delantero al regresar de su Córdoba natal a Buenos Aires, para emprender ruta hacia Florencia.

"Cumplí el sueño de ser campeón en el Monumental y soy un agradecido. Hoy soy un jugador diferente gracias a esa confianza que me brindaron en su momento Marcelo (Gallardo), Martín (Demichelis) y mis compañeros", agregó el goleador de 22 años.

La historia de Beltrán en River

Beltrán llegó a River desde Instituto de Córdoba en diciembre del 2015, cuando juvenil, a cambio de un millón de dólares. Su debut se dio tres años después, mientras Marcelo Gallardo cuidaba jugadores para la final de vuelta de la Libertadores, en Madrid. En ese 2 de diciembre de 2018, el Millonario venció 3 a 1 como local a Gimnasia La Plata con goles de Rafael Borré (2) y Matías Moya, mientras que Matías Gómez descontó para el Lobo. Beltrán ingresó a los 36 minutos del segundo tiempo por Camilo Mayada.



"En estos días pensaba cuando me vine desde Córdoba en colectivo, con 14 años. Soy un agradecido a todos los que me ayudaron en este camino. Espero poder llegar allá y ponerme a disposición", recordó Beltrán.



Tras su debut, al cordobés le costó entrar en la consideración del Muñeco y tras 16 partidos (4 de titular) y un gol (3 a 2 vs. Colón) en tres temporadas, pasó a préstamo al Sabalero en julio de 2021. En Santa Fe consiguió rodaje y con 6 goles en 39 partidos (22 de titular) bajo los mandatos de Eduardo Domínguez y Julio Falcioni para ganarse la vuelta a Núñez.

Nuevamente en River no tardó en tomar la titularidad, aún con Gallardo de DT y favorecido por varios factores, como las salidas de Julián Álvarez y Braian Romero, la lesión de Matías Suárez y las actuaciones no convincentes de Miguel Borja. En su segunda etapa en Núñez, Beltrán sumó 62 partidos (44 de titular) y 22 goles, despidiéndose este martes en Porto Alegre.

"Todavía estoy tratando de digerir la eliminación, la verdad es que sigo un poco golpeado como todo el vestuario. Para nosotros era importante pasar de fase como marca la historia de River, estamos todos muy tristes, hay que poner la cara y seguramente los chicos lo harán de la mejor manera", apuntó quien firmará un contrato de cinco temporadas en Italia.

La Fiorentina se lleva a Beltrán por 13,8 millones a cambio del pase y otros 13,8 en concepto de "objetivos" sobre la performance del jugador. Además, se acordó un 10 por ciento de plusvalía en una futura transferencia.

El mercado de la Fiorentina

En Florencia se reencontrará con otro exRiver, Lucas Martínez Quarta (vendido en 2020 por 15 millones), y los argentinos Nicolás González y Gino Infantino, recientemente comprado a Rosario Central por 4 millones. Además, el elenco violeta sumó en este mercado al central colombiano Yerry Mina y al volante brasileño exGremio Arthur.

La Fiore, el equipo donde es ídolo otro nueve argentino, Gabriel Batistuta, viene de ser octavos en la Serie A pasada y vender a su nueve titular, el brasileño Arthur Cabral, al Benfica de Portugal por 22 millones. En la posición de Beltrán también juegan el serbio exReal Madrid Luka Jovic y el marfileño Christian Kouamé, a la vez que compraron por 13 millones al tanque angoleño M'Bala Nzola tras destacarse en el Spezia.

Así las cosas, River no tardó nada en realizar su primera venta luego de la eliminación copera. Quien seguiría los pasos de Beltrán es Nicolás De la Cruz, pero con destino en el fútbol de Medio Oriente.