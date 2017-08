El Frente Progresista, y en particular el socialismo, "no comprendió lo que se estaba discutiendo en el país", entiende el intendente santafesino José Corral, y por ese motivo terminó las PASO cómodamente en el tercer lugar, por debajo de Cambiemos y el Frente Justicialista. Envalentonado por un "balance muy positivo", el presidente de la UCR nacional cree que su creación,el candidato Albor Cantard, crecerá en octubre y obtendrá votos de diversos sectores, incluso de algunos correligionarios frentistas que "van a trabajar directamente para Cambiemos". En diálogo con Rosario/12 , Corral no cierra la puerta a un ingreso del socialismo a Cambiemos. "Ojalá hicieran una relectura de la situación del país", dijo.

‑ ¿Qué lectura hizo de las elecciones en la provincia?

‑ Tenemos un balance muy positivo del desempeño de Cambiemos en la provincia y en las ciudades, en todas las importantes, particularmente Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Esperanza.

‑ Pero en Santa Fe hubo una buena performance del socialista Jatón y el PJ ganó por partidos, ¿Cambiemos tiene un alto margen para ganar?

‑ Si, por supuesto. En la ciudad de Santa Fe, a nivel de diputados, ganó Cambiemos. Incluso a la suma del Frente Justicialista por una diferencia de varios puntos, o sea que estuvimos bastante por arriba del promedio provincial. Respecto de la lista de concejales, Cambiemos tuvo más votos que el Frente Progresista, un poquito menos que el Frente Justicialista, con lo cual consideramos que la discusión de octubre va a ser entre Cambiemos y el Frente Justicialista, que tiene un gran peso y una historia en la ciudad, gobernaron 24 años. Si bien individualmente Jatón sacó algunos votos más que Pereira (el candidato de Corral), no vemos motivos para que los diez mil votos de la otra lista de Cambiemos no acompañen la lista que terminó ganando. Incluso hubo muchos votos anulados que votaban las dos listas de Cambiemos, nuestro candidato era mucho menos conocido que Jatón, y sin embargo estuvo muy cerca. Ahora que ya se consolida el conocimiento estamos convencidos de que vamos a ganar la elección de octubre.

‑ ¿Por qué le fue tan mal al Frente Progresista?

‑ En primer lugar, porque no comprendió lo que se estaba discutiendo en el país. En el país se puso en consideración esta decisión que los argentinos tomamos en 2015. Cambiemos representa un conjunto de valores, esto de decir la verdad, asumir los problemas, respetar las instituciones, la ley, ser honesto, etc. Y después había otra propuesta que tiene sus argumentos, representada por Unidad Ciudadana en Buenos Aires, el Frente Justicialista en Santa Fe, que dice que vamos por mal camino y era mejor el período del kirchnerismo. Por eso le fue tan mal a todas las terceras opciones, Massa con Stolbizer en Buenos Aires, Lousteau en Ciudad de Buenos Aires, ni hablar el socialismo en esta provincia. En diciembre de 2015 invitamos al socialismo a que hiciera una lectura más correcta y menos contaminada de prejuicios respecto de qué estaba pasando en el país, porque además Santa Fe fue muy discriminada en el período kirchnerista.

‑ ¿Tiene margen para remontar?

‑ Creemos que en octubre va a crecer Cambiemos porque mucha gente que votó al Frente Progresista y que tiene aún una posición crítica del gobierno nacional va a valorar que es preferible, aun con diferencias y críticas, que salga consolidado Cambiemos antes que gane Agustín Rossi en la provincia. La disyuntiva que tiene el país se va a plantear más claramente en octubre, por lo tanto Cambiemos va a tener más diferencias respecto del Frente Justicialista. Pronostico que vamos a ganar en todos los departamentos de la provincia, pero con un caudal de votos mayor.

‑ ¿No hay más lugar para terceras expresiones en la provincia?

‑ Lo que pasa es que no se discutió la gestión provincial. Yo no percibo una evaluación negativa de la gestión del gobernador, al contrario, recorriendo la provincia uno encuentra ciertos consensos, con algunas situaciones difíciles como la seguridad, el tema hídrico, la cercanía con ciertos sectores productivos que el gobierno provincial no ha comprendido bien. Pero no hay una valoración negativa para sacar el 12 por ciento de los votos, lo que ocurre es que en las elecciones de diputados se discute el rumbo del país. Sí creo que hubo una evaluación muy negativa de la gestión del socialismo en Rosario.

‑ ¿De dónde puede trepar Cantard en octubre?

‑ Cantard va a crecer de todas las opciones. Va a crecer de Boasso, por mucha desinformación de gente que no sabía que no estaba en Cambiemos y se enteró el día de la elección, además Boasso ya no tiene fuerza para el cambio, va como Unite solamente. Segundo, va a crecer porque ya me han avisado radicales que trabajaron para el Frente Progresista que no lograron contener a su propio electorado, por lo tanto van a trabajar directamente para Cambiemos.

‑ ¿Quiénes?

- Haría mal en dar nombres, pero hay expresiones públicas. Fíjate el senador Marcón y otros. Cantard también va a crecer del voto de Schmuck, porque ese también es un voto radical. La gente que votó a Palo Oliver, de Santo Tomé, viene a Cambiemos. Va crecer por Rodenas, porque ahí hay un voto que no es kirchnerista y que en la opción va a terminar eligiendo Cambiemos. Estoy seguro que hay gente que no fue a votar porque en la primaria siempre la asistencia es un poco menor porcentualmente y ahí tenemos más votos de Cambiemos que de Rossi.

‑ ¿Qué tan roto está su vínculo con Lifschitz?

‑ Con Lifschitz tengo una muy buena relación y espero continuarla, porque tenemos responsabilidad de gestión. Siempre digo que la gente no nos elige para que nos peleemos, sino para que trabajemos en conjunto.

‑ Se levantó de un acto en el cual no fue ubicado para sentarse en el escenario, ¿si hubiera estado, Lifschitz no lo hubiera permitido?

‑ Estoy seguro de que el gobernador, en ningún caso, hubiera cometido la grosería de dejar, a mí no, a ningún intendente o presidente de comuna, entre el público. Y en segundo lugar, estoy seguro de que no hubiera habido un discurso de campaña porque el senador Jatón no tuvo ninguna relación con el proyecto (una apertura de ofertas en barrio Chalet). Me contaron los periodistas que hizo un discurso de campaña porque habló de las elecciones del domingo, cosa que no corresponde en un acto institucional.