El local de Santa Fe 1134 fue el epicentro de los festejos libertarios en la provincia de Santa Fe. Entre los candidatos y militantes aún persiste la sorpresa por los números que posicionan a Javier Milei como el más votado del país y la lista que encabeza Romina Diez como la más elegida de la provincia para la Cámara de Diputados de la Nación. Sostienen que la sociedad expresó su hartazgo con la situación del país, pero la lectura va más allá de lo que podría entenderse como un voto bronca. “Milei no solo expresa el enojo y el desencanto de la gente con la política, sino una propuesta superadora para cambiar esa situación”, analizó Nicolás Mayoraz, uno de los referentes provinciales de La Libertad Avanza.

Pasado el mediodía del lunes casi no quedan rastros de la algarabía que se vivió en el búnker de la Libertad la noche anterior. El local que hace unas horas desbordaba de gente cantando “la casta tiene miedo” está vacío. Ninguno de los candidatos victoriosos está presente el día después en la sede de La Libertad Avanza en Rosario, ubicada en calle Santa Fe, a veinte metros del mítico bar El Cairo. Apenas dos personas que, mientras limpian el lugar, reciben a una señora que, envalentonada con la victoria, se acercó a ofrecerse como fiscal para octubre. Un rato más tarde, los referentes tendrán la primera reunión para analizar la sorpresiva elección en Santa Fe y en todo el país.

“Veíamos un panorama bueno, pero no esperábamos ser la primera fuerza”, reconoce Franco Volpe, uno de los jóvenes presentes en el lugar. Tiene 22 años y se sumó a militar en la Libertad Avanza en 2021, cuando Milei lanzó su primera candidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. “Lo seguía de antes en redes sociales, porque me gustaba como veía la economía”, aclara. Apenas dos años después su candidato es el más votado del país y él encabeza una de las seis listas que compiten por ingresar al Concejo de Rosario en las generales de septiembre, con intenciones de crear un bloque legislativo libertario.

El búnker de La Libertad fue el epicentro de los festejos de la victoria de Javier Milei en Santa Fe, con más de 646 mil votos (35,19%). Allí aguardaron los resultados los candidatos a diputados nacionales por la provincia, Romina Diez y Nicolás Mayoraz, constituidos como los máximos referentes libertarios en la provincia. En esa categoría, La Libertad Avanza consiguió 623 mil votos (34,41%), una cifra que, proyectada a octubre, le permitiría al espacio quedarse con cuatro de las diez bancas que renueva la provincia en la Cámara baja del Congreso.

“Ayer nos quedamos hasta las dos de la mañana. Lo escuchamos a Javier, festejamos un poco y hablamos de lo que hicimos en la campaña. Pero sabemos que esto sigue y ya hoy estamos planificando la campaña para septiembre y octubre”, dice Volpe. Para el joven libertario, la avalancha de votos “mileístas” se explica desde el hartazgo: “El argentino está cansado de las mismas políticas de siempre. Y entienden que el resultado está en ponerle fe a alguien que tiene un plan de verdad para el país”.

Los resultados fueron sorpresivos. Ningún sondeo previo ubicaba a Milei como el candidato más votado del país y las distintas elecciones provinciales tiraban su imagen para abajo. En Rosario, si bien no imaginaban lograr esa cantidad de votos, contaban con un termómetro que les generaba entusiasmo para hacer una buena elección: votantes que se ofrecían para fiscalizar. “El crecimiento que tuvimos en estas últimas dos semanas fue abismal. Llegamos a tener al menos un fiscal por escuela y, en la mayoría, más de uno”, asegura Volpe.

Más que un voto bronca

En la misma línea se pronunció Nicolás Mayoraz, el diputado provincial que busca llegar al Congreso de la mano de La Libertad Avanza: “Esperábamos una muy buena elección porque veíamos en la gente un mayor interés por nuestra propuesta. Se acercaban al búnker, nos pedían boletas, se querían anotar como fiscales. Y eso nos marcaba que íbamos a hacer una buena elección. Pero este resultado fue realmente sorprendente para todos”.

El local de La Libertad Avanza en calle Santa Fe.

En diálogo con Rosario/12, el legislador sostuvo que en el espacio avizoraban un escenario de tres tercios, apelando al acompañamiento de un sector de la sociedad desencantado con el rumbo económico y social de los últimos dos gobiernos. Aunque para Mayoraz no se trata de un “voto bronca”, sino de un electorado que cree firmemente en que las propuestas de Milei pueden aportar soluciones a los problemas cotidianos de la gente.

“Lo que ocurrió fue que se plasmó en votos ese hartazgo que tiene la sociedad con los políticos. Pero Milei no solo expresa el enojo y el desencanto de la gente con la política, sino una propuesta superadora para cambiar esa situación”, expresó y agregó: “Un voto bronca es un voto irracional, sin compromiso, un voto volátil. Esto me parece que es un voto de esperanza. Lo notamos cuando vino Javier y la gente se juntó para sacarse fotos con él. Yo creo que la gente que votó a Javier Milei está convencida de que es quien puede sacarnos de esta crisis recurrente que estamos viviendo”.

A modo explicativo, el legislador sostiene que el voto libertario es transversal: “A Milei lo votaron desde los sectores más humildes, que están cansados de la postergación que vienen sufriendo, hasta los de clase media que no pueden proyectar sus vidas, que no pueden comprarse una casa, que no pueden tener un trabajo decente. No es simplemente un enojo con la política”.

En ese marco, desde las huestes santafesinas del libertarismo sostienen que hay posibilidades de ganar en primera vuelta. E incluso se animan a aventurar algunos de los primeros ejes a trabajar por el economista, en caso de finalmente arribara al poder. “Hoy lo urgente tiene que ver con la situación económica en la cual está el país y se van a tener que aplicar medidas inmediatas. En materia de seguridad también, y no solo en Rosario o provincia de Santa Fe, sino en todo el país. La gente de bien tiene que vivir encerrada en sus casas y los delincuentes andan en las calles y usan la cárcel como home office para delinquir desde ahí. Hay que terminar con todo eso que el gobierno no ha hecho nada para solucionar”, analizó Mayoraz.