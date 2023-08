El periodista Juan Luis González, autor de la biografía de Javier Milei, El Loco, analizó las razones que pudieron haber llevado al espacio liderado por el economista ultraliberal a resultar triunfador en las elecciones PASO.

En diálogo con AM750, González señaló que "algo que cambió de fondo" para que se dé el triunfo de Milei en las PASO, más allá del "voto bronca". "(Javier Milei) parecería estar encarnando el voto de los trabajadores, que históricamente lo tenía el peronismo", afirmó.

No obstante, ante la pregunta de por qué cierto sector de la economía informal elige a un candidato que, a juzgar por su discurso, va en contra de los derechos de los trabajadores, el periodista sostuvo: "Lo votan porque él dice que no se va a meter en la economía de libre mercado. La gente que está pedaleando 12 horas para comprarse un celular en 6 cuotas y, en la cuota 3 se lo roban y lo tienen que seguir pagando, el Estado no solo no le alcanza, sino que cuando le llega es un problema, como cuando quieren regularizarlos".

En este contexto, el autor de la biografía del diputado ultraliberal aseguró que el escenario de Milei, de acá en adelante, "es de crecimiento". "(Eso) es un gran tema, porque salvo él, que tiene un sentimiento mesiánico, en La Libertad Avanza no están preparados para gobernar dentro de cuatro meses", advirtió.

Una "infancia dura"

El periodista habló también de temas de los que toca en su libro, como la relación de Javier Milei con su hermana, Karina: "(Esa relación) está en debate, y creo que en el libro se resuelve. Le dice Jefe a Dios y a su hermana. Está convencido de que Dios eligió a su hermana como Moisés y a él como Aarón, el hermano de Moisés, el divulgador. Ese misterio se explica cuando ves la vida tan difícil que tuvo. Una vida plagada de violencia física y psicológica por parte del padre y de la madre, de bullying en el colegio, una soledad muy marcada, de falta de parejas".

"Con Karina, en la infancia se crea una codependencia que es normal en un ambiente tan hostil para dos chicos", agregó.

Por otra parte, González desbancó la teoría de que al líder de La Libertad Avanza le cuesta relacionarse con mujeres. "Le cuesta relacionarse más con hombres", aseguró.

Por último, explicó que, detrás de "los grandes saltos" del candidato de extrema derecha está "la mano" del empresario argentino Eduardo Eurnekian.

"Uno ve la mano de Eurnekian en los grandes saltos de Milei: su aparición en los medios, en la política y su crecimiento en ella. Quien le juntó dinero para la campaña de grandes empresarios es Nicolás Posse, gerente de toda la región sur de Aeropuertos Argentina 2000, el cual aparece en el institucional de la web de la empresa junto con Eurnekian", dijo.

"Milei es un tipo que no sabe ni le interesa la política. Pasan muchas cosas en su vida que pasan por el cholulismo: le hablaron por teléfono Cavallo y Macri, y por eso los elogió. Parte de su éxito es no entender de política y parecerse a un antipolítico", cerró.