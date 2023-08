Rosario/12

Con 300 metros y pocos minutos de diferencia, una adolescente de 15 años y otra mujer de 28 fueron asesinadas el domingo por la noche en barrio Triángulo Moderno, en Rosario. La mayor de ellas atendía una verdulería de Felipe Moré al 3800, donde retumbó el disparo que un par de horas después terminó con su vida. "Fue un error. No entiendo nada. Me destrozaron la familia", dijo el marido de Mariana Alejandra Cabral, que tenía seis hijos pequeños, y atendía el comercio en su casa, mientras su pareja vendía frutas y verduras en un carro.

Poco después del hecho, ingresaron llamados al 911, porque al menos seis detonaciones se oyeron en la zona de bulevar Seguí y Matienzo. Cuando llegó la policía, el cuerpo de Nelsa Centurión, de 15 años, ya se encontraba sin vida. Las primeras investigaciones hablan de una moto a la que la joven se acercó. Fiscalía busca determinar si los hechos están relacionados entre sí. El departamento Rosario acumula 173 muertes violentas en lo que va del año.

Alrededor de las 20 del domingo, mientras en el país se esperaban los primeros resultados de las elecciones primarias nacionales, Mariana preparaba la cena familiar. "Ella estaba haciendo pizza. Pararon y pidieron naranja; cuando ella fue a atender, el gatillero bajó y le pegó", dijo su pareja en LT8 sobre un hombre que se hizo pasar por cliente.

Según indicaron desde Fiscalía, "al menos un hombre ingresó al local comercial y efectuó disparos de arma de fuego, impactando en la cabeza de la víctima, para luego darse a la fuga". Mariana fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez por su marido y el padrastro de éste, donde fue asistida, aunque falleció a las 22.30 como resultado de las heridas.

"Hace más de 12 años que estoy con ella y nunca tuvimos problemas con nadie. No sé si se confundieron o qué. No entiendo, porque estábamos tranquilos con los chicos --de entre 11 meses y 8 años-- acá afuera un minuto antes de que pase esto. Somos gente laburante, con este carro salgo a vender frutas. No sé si fue lo mismo que el otro hecho, cuando yo quise salir, se iban dos con una moto", describió. "No tenemos nada que ver con la mujer asesinada acá cerca", agregó en relación a la adolescente ultimada.

Es que a los pocos minutos de ocurrido ese crimen, vecinos de la zona dieron cuenta mediante llamados al 911, de haber escuchado detonaciones de arma de fuego a unas tres cuadras. Cuando personal policial llegó al lugar vio a la joven de 15 años, Nelsa Sasha Centurión, tendida en la vía pública, sin vida. Tenía una beba, según dijo su madre al diario La Capital. Por datos relevados en la investigación, Fiscalía dio cuenta de que el hecho se produjo cuando "al menos dos personas se desplazaban a bordo de una moto y efectuaron múltiples disparos". En el lugar se levantaron 6 vainas servidas calibre 9mm. En tanto, trascendió que quedaron imágenes grabadas en el domo de las cámaras de seguridad de la zona que servirán para tener indicios de la secuencia mortal.