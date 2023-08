Así como sucedió en las pistas de las milongas, en la ciudad de Buenos Aires hay ciclos de salsa queer que proponen romper con los roles binarios tradicionales donde el hombre es quien guía los pasos y la mujer acata. El grupo Que Salgan Las Bestias invita al baile desde el lugar que se desees, explorando la conducción o dejándose llevar por otre y sin límites de participantes.



En cada fecha se presenta en vivo la primera orquesta de salsa del mundo conformada por mujeres, lesbianas, gays, trans, travesti y no binaries, con repertorio inédito a partir de canciones de figuras icónicas de la comunidad LGTBIQ+ latinoamericana, como Thalía y Ricky Martin. También interpretan canciones que fueron las bandas sonoras de telenovelas como Marimar, que se transmitían en la televisión argentina en los 90s, una apuesta a llevar un sonido familiar de la salsa al oído del público local.

Las noches de Que Salgan las Bestias (QSLB) están musicalizadas por Djs de la comunidad migrante/LGTBIQ+ con un repertorio que recrea las fiestas familiares de quienes vienen de otros territorios y donde a la salsa se la condimenta con otros géneros latinoamericanos como reggaetón, merengue y champeta.

QSLB lo integran La Candela Viva, migrante colombiana y DJ residente de la fiesta, Laura Sussini, fotógrafa y responsable de prensa y Camila Benitez, percusionista especializada en ritmos afrocaribeños, encargada de la producción de la música en vivo y del sonido. Las tres comparten el amor por la salsa y se conocieron en fiestas que organizaba Candela junto a otres migrantes colombianes.

Ese género musical fue la banda de sonido de Candela cuando vivía en Barranquilla, empezó a extrañarla cuando dejó su tierra natal. Cami se enamoró de los ritmos en las fiestas que frecuentaba y “de ese compartir con otrxs que venían de todas partes de Sudamérica me hacían sentir lo arrabalero de la salsa”, cuenta. Laura empezó a hacer amigxs colombianes en la facultad y tuvo la oportunidad de viajar a Bogotá: “quedé conmovida por el ritual del baile y la fiesta tan presente en las familias”, asegura.

¿Cómo surgió el ciclo Que Salgan Las Bestias?

(Laura) --Antes de QSLB no existía un espacio de salsa por y para disidencias. Las orquestas de salsa, en Buenos Aires y prácticamente en todo el mundo, están conformadas por varones heterosexuales y cis, casi en su totalidad. Las clases de baile suelen ser abordadas desde una mirada binaria donde el hombre guía y la mujer es guiada, este es el código que predomina en la pista. QSLB surgió como una búsqueda y una necesidad tanto personal como colectiva de romper con los códigos heteronormados y violencias que existen en la pista de salsa. Sentíamos que teníamos que dar una batalla por varios frentes. En lo musical, generar un espacio donde las disidencias y mujeres ganemos protagonismo en los escenarios y a través de repertorios que nos representen. Desde el baile, propiciar una pista en la que cualquier persona pueda bailar el rol que quiera y además, como quiera: sole, en ronda, de a tres o más. También poner a disposición un espacio de clases donde se pueda aprender todos los roles de baile sin que haya imposiciones de género o te miren raro. En ese sentido, contamos con la complicidad de la profe Agos Mingrone que fue pionera en dar clases desde una perspectiva de roles libres, mediante el goce y el juego, en un entorno no binario y amoroso. Desde lo visual, sentimos el impulso de hacer volar por los aires toda esa imaginería de la pareja paki tomando un mojito en el Caribe o el estereotipo de mujer latina exuberante y consumible. Para corrernos de todo eso rescatamos la figura de la Bestia como lo que no tiene forma humana, como lo no domesticado, lo animal, lo pulsional, lo indómito, lo incivilizado. En la Bestia confluyen los cuerpos queer y los cuerpos negros, migrantes, caribeños, indígenas, marrones, que forman parte de nuestra comunidad salsera, que también se construyeron como cuerpos otros y que se resisten al borramiento de su cultura, sobretodo en un territorio tan blanqueado como Buenos Aires. En palabras de La Candela: ‘Soy extravagante, coloridx, bochornosx, corronchx, hablo fuerte y hago ruido por donde voy. Todo eso soy y lo soy con orgullo.’ Y por último y muy importante, necesitábamos generar un espacio seguro donde nuestros acercamientos eróticos, chapes y levantes pudieran fluir libremente sin miradas pakis.

¿Qué significa la salsa para ustedes y cuáles son sus referentes de este género musical?

(Candela) --La salsa para nosotras tiene múltiples significados: es ante todo un legado afrocaribeño. Es un lenguaje musical que conecta a la mayoría de los países latinoamericanos y por eso se convirtió en un punto de encuentro para la migrantada venezolana, colombiana, peruana, ecuatoriana, caribeña que extraña la familia y el barrio. Por eso también decimos que la salsa está en la memoria colectiva de todos estos países. La salsa también es sabrosura y arrabal. Es una alegre tristeza, sentimos nostalgia y melancolía, estamos azotades de carencias y acudimos a la salsa como terapia, como el ritual que nos permite bailar las penas. Para hablar de nuestrxs referentes dentro de la salsa, nos cuesta mucho pensar en figuras que no sean varones hetero-cis. Por otro lado, tenemos como inspiraciones obras literarias y canciones como La Lupe y Héctor Lavoe. La Lupe nos inspira por indómita, le cabe el término bestia porque en el escenario solía entrar en un trance musical de movimientos desenfrenados, todo el cuerpo tomado por la música. Su voz se proyectaba de una manera visceral. Se construyó como contrafigura de Celia Cruz, aunque la industria musical terminó prefiriendo a esta última. Parece que dos mujeres en la salsa eran multitud. En el caso de Lavoe, es una figura por demás icónica para la salsa, uno de los más brillantes intérpretes. Lo elegimos porque es un catalizador de sentimientos de muchos de los barrios populares latinoamericanos. Fue ‘el cantante del pueblo’ y representa el sentimiento que, en general, tiene la salsa de tragicomedia, escenas del barrio y melancolía.

¿Qué sucede en los ciclos que están haciendo?

(Camila) --Lo primero que pasó fue que armamos una jam para que disidencias y mujeres vengan a cantar y tocar con sus instrumentos y tuvimos un altísimo nivel de convocatoria. Pasaron alrededor de 40 musiques por el ciclo, fue algo inédito. Luego con el paso de los meses se fue conformando un equipo estable que hoy es la primera orquesta de salsa del mundo formada íntegramente por disidencias y mujeres. Por otro lado, nos encontramos con que personas LGTB migrantes nunca habían vivido una rumba queer en sus países, incluso tratándose de países con amplio bagaje salsero. En algunos casos, vivían la salsa como algo completamente homofóbico en lo que no se sentían incluídes, entonces en QSLB se da una especie de reencuentro desde un espacio que les apaña. De hecho, muchas personas migraron para poder salir del closet. Y por otro lado, argentines que gustaban de la salsa y habían dejado de frecuentarla, volvieron con las Bestias. Y también muchas personas completamente ajenas al género pero con curiosidad, se animaron a vivir la experiencia al ver que era un espacio disidente.

¿Cómo es la reacción de quienes concurren?

(Luara) --Recibimos una catarata de amor de las personas que descubren nuestro espacio. Por ejemplo, en estos meses conocimos a La Chola, un gran artista peruano que un día cayó al Puticlú y nos hicimos amigues. Nos contaba que él ama la salsa, que sus padres se conocieron bailando en un salsódromo en Lima, pero que no la pasaba tan bien yendo a las fiestas en su ciudad porque tenía que mantenerse enclosetado y caretear algo que no es. Cuando descubrió que podía habitar la pista como quien realmente era en QSLB sintió una felicidad total.

Que Salgan las Bestias cumplió un año en junio y ya lleva 20 ediciones de las que participaron más de 40 músicxs de la escena salsera de Buenos Aires. Si andás con ganas de tirarte unos pasos, este 20 de agosto es tu oportunidad. La Bestial Orquesta dirigida por Camila Benitez se presenta en vivo con su repertorio salsero cuir, melodramático y disidente y Dj La Candela Viva musicaliza la noche.

Bonus Track y fecha especial: el sábado 26 de agosto a partir de las 23 habrá Salsapunk en el Puticlú (Marcelo T. de Alvear 980.) con invitades de lujo: Fama y Guita. Luego musicaliza la noche Dj La Candela Viva. Más información en @quesalganlasbestias.