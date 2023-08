"No sé quién es, yo escucho los Rolling Stones". "Es una tontería pensar que ella es neutral". "No es una visión neutra". Ni bien terminó la sorpresa propia y ajena por la inesperada (aún para la misma fuerza) elección que hizo La Libertad Avanza, Javier Milei se lanzó a una ronda mediática que incluye algunas estrategias bien delineadas. La principal, transformar su perfil brutal en una versión más moderada de sí mismo ("no vamos a sacar derechos, sino privilegios", por ejemplo). Y en la misma línea, responder a las inevitables preguntas periodísticas sobre los dichos de famosos en su contra, también en modo zen para los parámetros que venía manejando el hombre que promete "acabar con la justicia social, esa aberración" y que despega con furia nombres de ministerios y los revolea por el aire. Acaso con 7 millones de votos en su haber, Milei ya no necesite mostrarse extremo, sino más bien salir a ampliar su perfil para seguir pescando electores de acá a octubre. Y eso incluye responder evitando el conflicto (toda una novedad en este personaje que tan bien maneja el timing televisivo) a las celebrities.

"Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad", planteó en televisión Pampita Ardohain. "¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, cuestionó.



A Milei le llegó la oportunidad de responder por radio: “Digamos, creer que Pampita es neutral es una tontería. Digo, es la esposa del señor Moritán, alguien que se ha dedicado sistemáticamente a ensuciarme desde Junto por el Cambio. Entonces no es una visión neutra”, sorteó la pregunta por sus dichos Milei.

La modelo y, efectivamente, esposa del renunciado precandidato conocido como "el marido de Pampita", no fue la única en cuestionar públicamente el ascenso del ya candidato a Presidente. La primera había sido Lali Espósito, en un posteo en sus redes: allí advirtió sobre el peligro de que "haya gente que vote a un anti-derechos". “Qué peligroso. Qué triste”, publicó tras los primeros resultados. Dedicó más extensión a responder a la cantidad de mensajes de usuarios y bots en contra de este comentario: “No me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente”, señaló. “Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del único bando que voy a estar siempre es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, afirmó, definiéndose como “una votante joven responsable que no piensa en su ombligo únicamente”.

También en este caso Milei eligió responder sin entrar en el tema, y sin entrar tampoco en su modo agresivo: “Perdón, no sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones". "Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”, esquivó ante la pregunta y repregunta por Lali.



Los raperos Trueno y Ca7riel se sumaron a las advertencias de Lali en sus redes: "Tus derechos son lo único que tenés, no te regales", publicó Trueno. "Es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién lo vamos a dejar", destacó Cat7riel. "Cuando hay una necesidad hay un derecho, así que cuando necesites ya va a ser muy tarde, mi amor". "Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público, no podría haber ido al colegio (si no fuera así) porque no tenía la guita para pagar mi educación. Si los hospitales fueran todos privados yo estaría muerto. En más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos", recordó.

Los medios también se encargaron de puntear los "me gusta" y reposteos de Nancy Dupláa --algunos, irónicos-- entre las expresiones en su contra. Presentándola, por cierto, como "actriz afín al kirchnerismo".

Hay que apuntar que Milei tiene también famosos (famosas, en el caso de los últimos pronunciamientos) a su favor, además de El Dipy y la conductora antivacunas Marcela Pagano, candidatos de sus listas.



Luciana Salazar, por ejemplo, se manifestó: "Feliz!!! Ganaron todos los que quería que ganen". "Ni la plata, ni la estructura!!! La gente señores", analizó. La exmodelo Anamá Ferreira le respondió a Lali Espósito: "Peligroso es salir a trabajar y no saber si volvés a tu casa. Peligroso Lali es no tener cloaca, agua potable. Peligroso es que los mismos políticos sean candidatos y digan que van a vencer la inflación de 130%. Peligroso es los jóvenes abandonando la Argentina. Esto y mucho más es peligroso”, enumeró consignas.



Dadas las circunstancias apareció en escena también la cantante Daniela, expareja de Milei. Contó que lo llamó tras el resultado de las PASO: “Me emocionó”, dijo. Y aunque no reveló su voto sumó puntos a su favor recordándolo como "muy eufórico y apasionado”.