La familia de Facundo Molares Schoenfeld, el militante que murió el jueves pasado durante un operativo de la Policía de la Ciudad, denunció que aún no le permitieron ingresar como querellantes a la causa que investiga lo sucedido en el Obelisco porteño y que está a cargo de la fiscal Marcela Sánchez y el juez Manuel Gorostiaga.



En diálogo con AM750, el abogado Gustavo Franquet aseguró que "hay dilaciones injustificadas" en el procedimiento judicial, y sostuvo: "Hoy me dijeron que aún está a despacho la causa, nosotros no podemos acceder, la familia tampoco, el cuerpo sigue en la morgue, entendemos. No sabemos nada y no podemos hacer nada hasta que el padre no sea aceptado como querellante".

El abogado explicó además que en casos como los de Molares normalmente se acepta como querellante a la familia de forma inmediata, "porque la situación es obvia". Sin embargo, el juzgado exigía una partida de nacimiento autenticada, que ya fue presentada por Franquet el martes por la mañana. "Es un exceso de formalidad absurda", agregó el letrado.

En ese marco, dijo que tener acceso inmediato a la causa es muy importante porque se deben tomas acciones tempranas "decisivas" en el transcurso de una investigación de este tipo y que en este caso no les permitieron participar de la primera autopsia con peritos de parte.

"Tenemos muy claro que la fiscalía actuó entre el jueves y el viernes en función de las necesidades electorales del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", apuntó Franquet en Aquí, allá y en todas partes.



Por otro parte, reveló que desde la familia piensan que los agentes porteños sabían quién era Facundo Molares: "Sabemos perfectamente que cuando la policía se dirige a un grupo de personas que se manifiesta en la calle sabe quiénes son los referentes", advirtió el abogado.

Por último, se hizo eco de las versiones que indican que el militante y fotoperiodista murió por afecciones previas: "(A los manifestantes) se los aplastó y se los tiró al suelo, y en el caso de Facundo bajo el peso de por lo menos dos policías, y eso le provocó una imposibilidad de respirar", detalló.

Y concluyó: "El esfuerzo de no poder respirar le provocó un accidente cardíaco que hizo que se le llenaran de sangre los pulmones".

