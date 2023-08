Una de las curiosidades que dejaron las PASO fue el triunfo de la boleta de Javier Milei en la Antártida Argentina. En rigor, La Libertad Avanza fue la lista más votada en Tierra del Fuego, provincia bajo cuya jurisdicción están la porción argentina del continente blanco y los archipiélagos australes.

El candidato de extrema derecha cosechó el 63 por ciento de los votos en las urnas colocadas en las bases antárticas. El comodoro Federico Vassallo, comandante de la Base Marambio, fue consultado sobre el tema y terminó enredándose en afirmaciones que relativizaban el terrorismo de Estado.

La Base Marambio, donde Milei arrasó. Télam

"Nací antes de que terminara la etapa de los gobiernos militares pero me formé como militar ya finalizada esa etapa, finalizada la etapa de la guerra de las Malvinas", aseguró en declaraciones radiales, tratando de no de decir dictadura.

Preguntado sobre la figura de Victoria Villarruel, la compañera de fórmula de Milei, reconocida por su defensa enconada de los genocidas, Vassallo estimó que "creo que todas las voces son respetables, no digo si está bien o si está mal", y que la candidata a vicepresidente "es una voz diferente a lo que se escucha habitualmente".

También estimó que la de la dictadura (o "gobierno militar", según sus palabras), "es una etapa ya pasada, mucha gente está dolida, de ambos bandos". Sobre esos años expresó que "no lo viví, me llegó por mi familia".



Respecto de lo actuado por la dictadura, Vassallo afirmó que "no estoy de acuerdo, pero hay que ver el contexto histórico. No me cuesta decir que el gobierno militar cometió errores". Añadió que "la Constitución Nacional dice que los gobiernos tienen que ser elegidos por el pueblo, ya desde el vamos un gobierno militar no fue elegido por el pueblo y no es lo que corresponde".

Ante su afirmación en Radio Con Vos de que hubo "errores" fue inquirido acerca de las violaciones a los derechos humanos y el robo de bebés. "La charla de hoy no es referida a estos temas. Le puedo contar de las elecciones", se atajó, aunque trató de aclarar: "No estoy de acuerdo".