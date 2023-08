Luego de la victoria de La Libertad Avanza en las PASO con el 30,04% de los votos, el candidato presidencial Javier Milei dio en las últimas horas diversas entrevistas en las que explicó su plan "motosierra" para reformar el Estado, un programa de ajuste que incluiría la eliminación de una decena de ministerios y un recorte de hasta 15 puntos del PBI.

Defensa, Justicia, Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad, Interior y una nueva cartera llamada Capital Humano -en la que se unificarían Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación bajo el rango de secretarías- serían los ministerios que quedarían en pie a partir de diciembre en un eventual gobierno de La Libertad Avanza.



Además, el economista ultraliberal dio algunos nombres de quienes podrían integrar su gabinete en caso de ganar en las elecciones generales. Y si bien evitó revelar quién será su ministro de Economía, dio algunas pistas durante una entrevista con el periodista de La Nación Más Jonatan Viale: "Va a ser alguien tan ortodoxo como yo, al que le guste la motosierra tanto como me gusta a mí", sostuvo Milei, entre risas, antes de deslizar que el hombre en cuestión se encuentra en este momento en el exterior.

Durante el mismo intercambio, el candidato presidencial ganador en las PASO manifestó varias veces que su compañera de fórmula y candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, se ocupará de decidir quién quedará a cargo de los ministerios de Defensa y Seguridad.

Sandra Pettovello, "especialista" en salud y niñez, a cargo de Capital Humano

De 55 años, la tercera candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de La Libertad Avanza es licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral. También estudió Políticas Familiares en la Universitat Internacional de Catalunya, en España, y es licenciada en periodismo por la Universidad de Belgrano.



En una entrevista con el portal de noticias Infobae, Pettovello se mostró a favor de reformar el sistema educativo argentino y de implementar y alentar evaluaciones educativas en las instituciones para "promover la competencia" y "estimular la elevación en el nivel de contenidos y docentes".

Diana Mondino, a la Cancillería

De perfil más alto y muy activa en redes sociales, la economista y candidata a diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es oriunda de Córdoba y tiene 64 años. Tiene un master en Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Navarra y actualmente es directora de Asuntos Institucionales y profesora de Finanzas en la Universidad CEMA.

Además, tiene una extensa trayectoria en el sector privado, en distintos rubros: fue directora de las empresas Pampa Energía, Banco Supervielle y Loma Negra y también de la región Latinoamérica para la agencia de calificación de riesgo en servicios financieros estadounidense Standard & Poor’s, entre otras.

Martín Krause, secretario de Educación y propulsor de los vouchers

De perfil académico, graduado en Administración por la Universidad Católica de La Plata en 1978, Krause se desempeñó como profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y también fue profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También es Académico Asociado del Cato Institute de Estados Unidos, un "laboratorio de ideas" que promueve la libertad individual, el libre mercado y las relaciones internacional pacíficas, según se desprende de su sitio oficial.

Krause es también autor de varios libros, como El cuento de la economía, En defensa de los más necesitados, Proyectos por una sociedad abierta, junto Alberto Benegas Lynch (h), y Democracia directa, junto a Margarita Molteni.

En una nota de su autoría para el diario La Nación, el economista se refiere a la política de vouchers educativos, en donde postula: "Lo que propone (Javier) Milei son 'vouchers privados', es decir, financiados con aportes voluntarios particulares. La idea tampoco es tan extraña y la conocemos aquí y en todo el mundo como 'becas', que otorgan personas o empresas para que otros puedan estudiar. No es nada más que eso".

Y continúa: "Claro, quedan varios temas a discutir. Por ejemplo, si el dinero alcanzaría para cubrir los gastos, que claramente serían menores porque ahora todos los establecimientos educativos, públicos y privados, estarían sometidos a la competencia, y recibirían sus fondos no del ministerio, sino de su capacidad para convencer a padres y estudiantes sobre las ventajas de ese establecimiento en particular. Maestros y directivos podrían fijarse sus propios salarios, sin depender de un funcionario o un sindicato".

En Economía, un rejunte de viejos conocidos: Roque Fernández, Carlos Rodríguez y Emilio Ocampo

La semana pasada, Javier Milei anunció la llegada de varios economistas a su equipo. Los primeros fueron Roque Fernández y Carlos Rodríguez, ambos funcionarios en el segundo mandato de Carlos Menem.

Roque Benjamín Fernández fue ministro de Economía entre 1996 y 1999 y fue presidente del Banco Central entre 1991 y 1996.

Es contador público por la Universidad de Córdoba y tiene un doctorado en Economía de la Univdersidad de Chicago, usina del pensamiento ultraliberal en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director del Fondo para la Promoción de la Investigación de la Universidad del CEMA.

Roque Fernández con Carlos Menem.

Por su parte, Carlos Rodríguez, designado recientemente como jefe del Consejo de Asesores Económicoses de La Libertad Avanza, es Licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires, también pasó por la Universidad de Chicago, donde obtuvo un doctorado en la materia, y formó parte del Fondo Monetario Internacional.

Además, fue Secretario de Política Económica de la Nación entre 1997 y 1998, durante el segundo gobierno de Carlos Menem, donde fue sucedido por el exministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio.

El último elegido hasta el momento para integrar el círculo económico de Milei es Emilio Ocampo. Como varios de los técnicos que eligió el líder de La Libertado Avanza para integrar su equipo, Ocampo es director del Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del CEMA (UCEMA) e integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Además, es investigador asociado del think tank norteamericano Center for Strategic and International Studies (CSIS).



Ocampo se presenta como el encargado del plan de dolarización de Milei y escribió, junto a Nicolás Cachanosky, el libro Dolarización, una solución para la Argentina.

Seguí leyendo: