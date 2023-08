Anuncios de Sergio Massa

Por Felipe Yapur

Sergio Massa había hablado por última vez la noche del 13 de agosto una vez que se conoció el escrutinio de las PASO. El lunes se anunció una devaluación del 20 por ciento y la corrida cambiaria no se hizo esperar. Esto generó tensión e incertidumbre tanto adentro como afuera de Unión por la Patria. Así las cosas, el ministro y candidato presidencial salió por televisión en busca de dar certidumbre y anunció una batería de medidas post devaluación, que incluyen refuerzo a las asignaciones familiares y AUH, un acuerdos con empresas para retortraer precios y, sobre todo, que "va a haber una suma fija para los trabajadores". Incluso afirmó que no va a renunciar a su puesto de ministro de Economía porque "en la tormenta, agarro el timón y no lo suelto. Me quedo hasta el final".