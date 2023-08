Los votantes del personaje libertario no son criaturas inocentes o confundidas.

Son seres humanos (parece) que coinciden con el discurso, se lo apropian, y votan en consecuencia. Quien diga que son personas equivocadas, cansadas, desinteresadas se equivocan.

Se comenta que muchos jóvenes serían los votantes, seguramente habrá trabajadores, estudiantes, profesionales, etc, que tienen acceso a la tecnología, que están preparados, han estudiado, que pueden comparar, averiguar, informarse.

Sin embargo, han elegido una política determinada, las ideas del neoliberalismo más rancio, y a la vez mas retrogrado y violento.

Educación privada, salud privada, exacerbacion del machismo, liquidación de derechos, venta de niños y órganos, desconocimiento de los derechos humanos, liquidación de ayudas sociales y cientos de propuestas antinacionales más… etc, etc.

Eso no lo vota un indeciso, ni un joven que desconoce de politica. Mentiras, eso lo votan los que son conscientes y saben del daño que se provoca. Es un voto muy pensado, y hay que decirlo claramente: los que votaron a ese personaje quieren una Argentina para pocos, dividida, atrasada, entregada al poder hegemónico, destruída y colonizada.

No me vengan con que tienen bronca, lo que tienen es odio.

No me digan que quieren otro país, quieren un país para muy pocos.

No me digan que son liberales, son neofascistas confesos.

Dejen de hablar de la” casta”, cuando están siendo parte de ella.

No me vengan con el cuento de que quieren una gran nación, lo que buscan es destruir este país.

Eso votaron millones de personas, habrá también muchos que no piensan, ni se interesan, ni les importa conocer la verdad, sino que destilan odio hacia la Patria y el pueblo.

Esos que votaron así son los cómplices y partícipes necesarios de la debacle y el sinsentido al que pretende llevarnos un personaje que irrumpe a la política porque la política no supo, no quiso o no pudo resolver problemas de la sociedad.

Las cosas hay que decirlas claramente, para que se entiendan. Los votos a este personaje, lo mismo que a Bullrich, son para terminar con este país, empobreciendo más al pueblo, entregando nuestras riquezas y rifando el futuro de las próximas generaciones de argentinos.

Salvar a la Patria hoy es decir NO al neoliberalismo libertario –cambiemita

No hay nada nuevo bajo este sol, vienen por todo y no lo ocultan.

Héctor Marinángeli