El frigorífico Swift decidió parar sus plantas de Rosario y Venado Tuerto y darle vacaciones a partir del lunes a todo el personal, a raíz del impacto de la falta de la hacienda, el incremento de los precios de este insumo y la caída de los internacionales. La medida involucra a 2.500 personas y no hay fecha de reintegro a las tareas. "El personal saldrá de vacaciones en primera instancia”, confirmaron desde la firma. Si para cuando vuelvan de las vacaciones, el problema sigue la empresa podría recurrir a una figura que tiene el convenio colectivo del sector que es la de "garantía", por el cual el trabajador cobrar el 70% del salario.

Según publicó Rosario3, fuentes de la compañía informaron que “atento a que el costo de la hacienda se incrementó en pesos más del 50% en las últimas semanas, la reciente devaluación del 22% y la fuerte caída del precio internacionales, hoy es inviable concretar negocios de exportación". El 70% de la producción del Swift tiene destino al mercado externo, pero ni los clientes extranjeros ni el mercado interno pueden absorber semejantes aumentos, y por eso decidieron parar la producción.

Sin embargo, el comunicado oficial fue mucho más neutro. Según comunicó el frigorífico exportador controlado por Athena Foods, “este procedimiento ha sido realizado en más de una oportunidad, siendo la última en diciembre de 2022, y atiende exclusivamente a características del ciclo productivo del sector”.

Off the record dijeron otra cosa. "Según el gobierno nacional, el precio del dólar oficial se mantendrá estable hasta octubre, y los precios internacionales no dan señales de ir al alza en forma sustancial, por lo que el panorama no es alentador en el mediano plazo para la industria exportadora", deslizaron.

El precio de la hacienda estaba contenido por la sequía, que llevaba a que los ganaderos se vieran obligados a vender por la falta de alimentos para las vacas. La llegada de las lluvias generó que baje el stock que sale a remate y subieran los precios. Y, finalmente, por la devaluación, los precios subieron fuertes y se retrajeron aún más las ventas.

En consonancia con Swift, otras compañías del rubro que operan dentro de la formalidad, estarían atravesando una situación similar, y comenzarían a aplicar medidas similares en la semana próxima. Así lo describió otro actor del sector, Mario Ravettino, el presidente del Consorcio ABC, a un portal especializado en temas de campo. “Hay frigoríficos que no van a faenar dos de los cinco días de la semana, mientras que otros están con reducciones importantes de faena, o bien no logran completar sus planes. Esto va a seguir la semana que viene y un tiempo más también”, aseguró el empresario.