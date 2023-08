La decisión del gobierno nacional de devaluar en el marcl de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional; tras las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), hizo que muchos acuerdos paritarios quedaron desactualizados en cuestión de días. Es lo que ocurrió con la suba que acordaron Amsafé y el gobierno provincial, por lo que los docentes nucleados en la seccional rosarina del gremio convocaron a una concentración en la puerta de gobernación para el jueves, con desobligación de 10 a 14.30, para redefinir los porcentajes y no perder con la inflación.

En diálogo con LT8, el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, explicó que a pesar de que se cerró el acuerdo "hubo mucho debate" en torno al mismo. Los números que resultaron de la asamblea provincial para definir si se aceptaba o no la propuesta lo confirman: votaron más 30 mil docentes, 15.075 se inclinaron por la aceptación y 14.861 por el rechazo.

"Si hace dos semanas dijimos que el acuerdo era malo, si alertamos que íbamos a perder con la inflación, hoy –después de la devaluación y la corrida de precios que no para– tenemos que decir que el robo al salario en marcha es gravísimo. Con este acuerdo, muy bueno para (el gobernador Omar) Perotti y muy malo para la docencia, vamos a perder con la inflación todos los meses", ya se había expresado Amsafé Rosario en un comunicado. Vale aclarar que esta seccional no se alinea con la conducción general del sindicato docente que hasta ahora no se pronunció al respecto, y tampoco se lo planteó al Ejecutivo provincial. "Por el momento no", dijo una fuente gremial.

Distinta fue la posición de ATE a nivel provincial. Su titular, Jorge Hoffman explicó a Rosario/12: "Todavía no es el momento (de pedir reapertura), sobre todo cuando por este mes y el mes que viene estaríamos por encima de la inflación. Por ahora no, pero dada la imprevisibilidad de la evolución de la economía no podemos descartarlo más adelante. Claro que en octubre tenemos la cláusula gatillo".