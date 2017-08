Juicio en  Santa Fe

La tercera semana del juicio oral contra dos ex policías del norte de Santa Fe acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad se iniciará hoy con el testimonio de personas vinculadas a las Ligas Agrarias, un movimiento social que en la década de 1970 llegó a nuclear a más de 20 mil familias agricultoras del noreste argentino que fue perseguido durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que investiga a los ex policías Juan Antonio Mulasano y Omar Noce, citó para mañana a Rubén Maulín y los hermanos Liliana y José Luis Sartor, hijos del último secretario general de las Ligas Agrarias santafesinas, Eduardo Sartor, que fue secuestrado en 1977 en un operativo del que participó Mulasano. Otro de los testigos convocados por el tribunal es Juan Carlos Domínguez, quien a raíz de serios problemas de salud no podrá comparecer, por lo que se estima que su testimonio será incorporado por lectura. Mañana, en lo que será la sexta jornada del proceso, prestarán declaración testimonial Ramón Gavirondo (ex obrero aceitero de la ciudad santafesina de Avellaneda) y los ex miembros de las Ligas Agrarias Rodolfo Sellarés, Oreste Pividori y Jorge De La Rosa, todos secuestrados y confinados en el Cuartel de la Guardia Rural Los Pumas de Santa Felicia.