Amy Winehouse cumpliría 40 años el próximo 14 de septiembre. Para homenajearla, sus padres decidieron publicar un libro escritos íntimos que la cantante y compositora británica fallecida en 2011 redactó a lo largo de su vida y que nunca salieron a la luz. "In Her Words (En sus palabras)" se publicará el 29 de agosto y todo lo recaudado de las ventas será para la fundación que lleva su nombre y asiste a personas con adicciones.

“Queríamos compartir esto con los fanáticos de Amy para que ellos también puedan disfrutar de Amy, en sus palabras”, contaron Mitch Winehouse y Janis Seaton en una entrevista al diario The Telegraph, en el que además adelantaron un fragmento del prólogo que ellos mismos escribieron y una imagen donde se ve una imagen del puó y letra de la compositora. "Esta hermosa nueva colección de notas y reflexiones de Amy muestra otra de sus caras: su lado divertido e ingenioso”, agregaron.

La tapa del libro "Amy Winehouse: en sus palabras" cuya preventa comienza el 29 de agosto. Foto: Amazon

“Puedo ser un poco excéntrica y ruidosa, rara incluso, pero eso es porque no mucha gente realmente me conoce. Mucha gente no quiere conocerme”, se puede leer en un breve fragmento publicado por ese medio.



Por su parte, en el prólogo, su padre recuerda que durante una discusión que tuvieron cuando era adolescente, ella lo frenó para explicarle que tenía que tomar nota de lo que acababan de decirse. “Años más tarde, algunas de esas palabras pudieron haber terminado en una canción”, contó.

Foto: captura de pantalla de la publicación de The Telegraph

Lisa Sharkey, directora creativa de la editorial Harper Collins a cargo de la publicación, que podrá comparse a través de Amazon desde el 29 de agosto, aportó que el libro funciona como un mapa para entender “completamente” a la cantante “en lo que habría sido su cumpleaños 40”. “Este libro, extremadamente personal y revelador, lleno de los pensamientos y emociones privados de Amy, revela el corazón de una artista que soñó en grande y se preocupó profundamente”, apuntó.

Todas las regalías del libro se donarán a la Fundación Amy Winehouse, fundada en 2011 por su padre, que asiste a jóvenes vulnerables con adicciones. En 2012, un año después de la muerte de su hija, su padre publicó un libro de memorias "Amy, My Daughter", cuyos ingresos también se destinaron a la Fundación.

Winehouse, intérprete de clásicos como "Rehab" y "Back to black", falleció a los 27 años en su departamento de Londres, Inglaterra, el 23 de julio de 201. Durante años luchó contra su adicción a las drogas y el alcohol, y murió dejando trunca una carrera brillante que la posicionaba entre los grandes artistas del blues y el jazz.

La nueva bio-pic sobre Amy Winehouse

En paralelo, según el sitio Variety, Sam Taylor-Johnson, directora de la película 50 sombras de Grey y amiga personal de Amy, junto al guionista Matt Greenhalgh, trabajan en Back to Black, un film sobre la vida de la cantante, que cuenta con aprobación de la familia y está en pleno de proceso de selección de la protagonista.

Taylor-Johnson dirigió, entre otras, Nowhere Boy, que narra la historia de John Lennon. Mientras que Greenhalgh estuvo a cargo del guion de Control, basado en la vida de Ian Curtis, líder de Joy Division.

Actualmente existe un documental ganador del Oscar, Amy, en el que su padre no queda bien parado, por lo que probablemente apueste a mejorar su imagen pública en este film.