El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, alertó sobre la propuesta del candidato presidencial Javier Milei de implementar una dolarización en el país. Rápidamente, recibió una réplica por parte de Emilio Ocampo, uno de los principales asesores económicos de La Libertad Avanza.

“El dólar no es la moneda óptima para la Argentina. El país no está en posición de dolarizar y es necesario implementar un plan de estabilización, en el cual el ancla no puede ser el tipo de cambio”, dijo Werner, quien encabezó el equipo que aprobó el megacrédito de 57 mil millones de dólares en favor del gobierno de Mauricio Macri, de los cuales el Fondo llegó a enviar 44 mil millones.

“Pensemos en cómo empezar a acumular dólares, tener acceso a los mercados financieros, y cuando la Argentina esté en una situación fiscal más sólida y con menos inflación y mucha más capacidad de predecir lo que viene en el futuro, sí pensar si la Argentina quiere atar institucionalmente esos beneficios a través de una dolarización o tratar de seguir luchando por recuperar su moneda”, agregó el ex FMI.

Rápidamente, recibió la réplica de parte de Ocampo: "Si no dolarizamos, en cinco años Werner nos va a venir a explicar que no pudimos eliminar la inflación porque no hicimos tal o cual cosa por culpa de fulanito y/o menganito. Su lectura de nuestra realidad es peligrosamente naive".