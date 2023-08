Mientras algunos analizan el fenómeno Milei, otros indagan sobre los 100 mil riojanos que no asistieron a votar en las PASO y más de 23 mil votos en blanco que obtuvieron los candidatos locales, desde Juntos por el Cambio optaron por discutir públicamente por una banca de Senadores.



Las listas que por separado suman menos voluntades que votos en blanco, hicieron pública su discrepancia centrada en cómo deberían quedar las listas de acuerdo con el reparto de bancas que está establecido por las cartas orgánicas de cada partido. Guillermo Galván encabezó la lista que acompañó a Patricia Bullrich en las PASO y perdió contra la lista de Julio Martínez que acompañaba la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta.

El viceintendente señaló en medios locales que en el acta constitutiva de Juntos por el Cambio para las elecciones 2023 establece que se aplicaría el Sistema D’Hont en el reparto de candidaturas, incluida Senadores. De aplicarse este sistema, el primer lugar de la lista iría para Julio Martínez y Guillermo Galván, pero por aplicación de la ley 27.412 y su decreto reglamentario, que establecen la paridad de género en las boletas, en segundo lugar debería ir Iris Oyola.

Para Galván la lista conformada por JxC que iría a las elecciones debía quedar conformada en Diputados/as Nacionales por Felipe Álvarez, Luciana De León y Julio Sahad, donde no hubo objeciones, y en Senadores Nacionales Julio Martínez, Iris Oyola y Gustavo Cativa, desplazando el lugar que sin este sistema ocuparía Ines Brizuela y Doria. Pero desde el sector de Martínez y Brizuela y Doria aducen que la ley 26.571 establece en su artículo 44 que “las candidaturas a senadores se elegirán por lista completa a simple pluralidad de votos”.

Ese mismo artículo establece que en la elección de candidatos a diputados cada alianza podrá establecer el sistema que prefiera en su reglamento, pero no les da esa prerrogativa para las listas de candidatos a senadores. Desde el espacio de Galván manifestaron que había un acuerdo interno para que la lista se integre por el sistema D’Hondt y que Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria no lo respetaron.

La titular de la alianza Juntos por el Cambio, Cristina Salzwedel, desterró públicamente esta polémica aduciendo que la normativa es clara y que el sistema D’Hont no aplica para Senadores y acusó a Galván de tener “ansias de fama”. “La idea era arrancar con la unidad el 14 de agosto. No sé cual es la intención. Yo pensé que la idea era trabajar de manera conjunta pero no sé cuál es la idea que tiene Galván. Espero que termine con tirar estos fuegos de artificio como para conservar un poquito más el tema en los medios”, expresó Salzwedel.