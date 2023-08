La podadora de Jorge Macri y el futuro incierto del radicalismo porteño

Diez días después de su triunfo en las PASO porteñas de Juntos por el Cambio, Jorge Macri sigue sin atenderle el teléfono a Martín Lousteau. “No tenemos diálogo”, es la queja que más se escucha cerca del senador radical. Su entorno entró en ebullición cuando leyó “en los medios” que el primo del expresidente había elegido a Clara Muzzio, actual ministra de Espacio Público porteña, como su compañera de fórmula. Para la UCR-Evolución –espacio donde no solo talla Lousteau sino dirigentes porteños de peso como Emiliano Yacobitti y Daniel Angelici– fue la señal de que el ganador de la interna no tiene intención de contenerlos, no al menos de la forma que esperaban luego de un resultado muy justo, de unos 27 mil votos --un punto y medio-- de diferencia entre ambos. Las señales de Macri, hasta ahora, van en sentido contrario: ya empezó con la poda de funcionarios que no jugaron para él en la elección, como la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, quien presentó su renuncia este miércoles.