Independiente pretendía al defensor Carlos Izquierdoz, pero llegada al club de Avellaneda se cayó definitivamente ante la negativa de su actual club de la segunda división de España, Sporting Gijón, en negociarlo, ya que todavía tiene un año más de contrato con esa institución.



“Estoy pensando solamente en Izquierdoz. Es mi prioridad, aunque después es obvio que hay otros nombres, pero hoy, como dije antes, mi cabeza está en el 'Cali'”, dijo el flamante entrenador Carlos Tevez en su presentación del martes pasado, sin directivos alrededor.



El técnico lo quería en la institución, pero el club español no pretende negociarlo, ya que lo considera "importante" para pelear el nuevo ascenso, según le explicaron a Télam desde el entorno del futbolista.



De hecho, el defensor habló con su familia para saber qué pensaban y acordó la posibilidad de regresar al país, incluso con una merma salarial, por su amistad con Tevez.



Sin embargo, Independiente no podrá contar para la Copa de la Liga Profesional con Izquierdoz entre sus jugadores. El libro de pases en Argentina cerrará el 31 de agosto, y el defensor hasta ahora no sumó minutos en los dos primeros partidos del Gijón.



"Nosotros no hemos hablado en ningún momento con Independiente y no recibimos ninguna propuesta. Por eso 'Cali' se queda. Es un jugador muy importante para nosotros, es nuestro capitán y tiene mucho compromiso con el club", aclaró el presidente de Sporting Gijón, David Guerra.



En tanto que uno de los vicepresidentes de Independiente, Juan Marconi, advirtió que desde la directiva "se hizo el contacto con el jugador y una buena propuesta, pero la parte de su salida del club español no se pudo arreglar. Nosotros contábamos con la posibilidad de que él negocie su salida”.



Otro de los nombres que también pretende Tevez es Lucas Colitto, de Barracas Central, y también circula el de Ramón Abila (Colón).



En tanto está encaminada la vuelta de Domingo Blanco (Dnipro de Ucrania) para reforzar el mediocampo. El único inconveniente pasaría por el monto cercano al millón de dólares como resarcimiento que pretende el club europeo por el préstamo por seis meses o un año.



Por otro lado, el debut de Tevez será el domingo próximo a las 19 contra Vélez, de local, y no contará con el defensor uruguayo Baltasar Barcia, quién sufrió un desgarro en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.



El arribo del entrenador Tevez se dio después de las negativas de Gabriel Milito, actualmente en Argentinos Juniors; de Ariel Holan, quien está sin dirigir desde julio tras su última experiencia en Universidad Católica de Chile; de Gustavo Alfaro, libre tras su salida de Ecuador, y de Alexander Medina, de último mal paso por Vélez Sarsfield.