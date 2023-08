El jefe de la policía de Salta, Miguel Ceballos, informó que han dispuesto operativos de seguridad en comercios de la ciudad de Salta para prevenir saqueos y también están actuando en este sentido las unidades regionales de las distintas jurisdicciones del interior de la provincia. En Tartagal hubo cuatro detenciones de manera "preventiva" en dos incidentes con grupos de personas que se concentraron en cercanías al supermercado Changomas el miércoles por la noche y otras 8 demoras de adolescentes que se encontraban por la zona comercial de la ciudad.

Aunque en la provincia no se han producido saqueos, hay una alarma social por convocatorias en redes sociales y las noticias que difunden los medios de comunicación respecto a lo que sucede en otras provincias. En este contexto la Policía de Salta dispuso operativos preventivos y ubicó a su personal en las zonas comerciales y en cercanías o afuera de los supermercados.

El jefe de la Unidad Regional Nº 4, Adrián Sánchez Rosado, precisó en una entrevista concedida a Radio Nacional Tartagal que el miércoles último mediante cámaras de seguridad observó situaciones que le llamaron la atención en el supermercado Changomas. Primero vieron en cercanías a un grupo de jóvenes, a quienes los policías les pidieron que se retiraran e hicieron caso. Después hubo alrededor de 10 personas que también se juntaron por allí pero "al ver la presencia policial también se retiraron".

Sánchez Rosado indicó que cruzando la ruta nacional 34 había otra aglomeración de gente, precisó que tenía a personal de civil de la Brigada de Investigaciones y otras fuerzas observando la situación y "ellos escucharon que hacían un comentario como 'estamos esperando a que seamos más y ya encaramos'", Ante este hecho, envió cuatro policías uniformados y estas personas "comenzaron a huir del lugar". Entonces demoraron a dos varones, "al que hizo ese comentario y a otra persona".

Sánchez Rosado relató que después de las primeras detenciones, todo siguió "tranquilo", hasta que pasadas las 20 observaron otra concentración de alrededor de 30 personas, "Jóvenes en su mayoría, también algunas mujeres" que empezaron a reunirse en cercanías al supermercado, "con otro tipo de actitud". Dijo que este segundo grupo tenía un "comportamiento más agresivo" y que "golpeaban los caños de la luz".

Luego describió que estas personas levantaron piedras del suelo, se encapucharon, envolvieron sus rostros, y entonces ordenó a los policías de Infantería que avanzaran. El jefe policial detalló que el grupo arrojó piedras, entonces, "Hacemos detonaciones con armas no letales al aire y en el avance detenemos a dos personas masculinas mayores de edad, uno con la cara tapada", informó. "Nunca llegaron al local ni se acercaron", sino que se mantuvieron siempre "a 50 metros o más" del supermercado, añadió.

Asimismo, el fiscal de Tartagal Gonzalo Vega explicó en Radio Nacional Salta que si bien hubo un agrupamiento de personas en cercanías al comercio, "no podemos decir que hubo un intento de entrar al lugar o que haya habido algún robo dentro del Changomas o un intento de saqueo".

"Hubo una intervención policial fuerte a raíz de que habían visto a través de las redes (sociales) que se iban a juntar alrededor para entrar y saquear el Changomas. Entonces personal policial estuvo custodiando el lugar de manera preventiva". No solamente en ese supermercado, "sino también locales del centro de la ciudad de Tartagal, ha sido todo un control preventivo", precisó Vega.

Tanto Sánchez Rosado como Ceballos indicaron que se trató en su mayoría de personas de pueblos indígenas. "Observamos que no hay un trasfondo político por detrás en estos casos, sí observamos que son en su mayoría originarios. A través de Whatsapp se estuvieron organizando. También estamos permanentemente chequeando las redes sociales también pedimos colaboración a inteligencia de Gendarmería que nos está ayudando con este tema", dijo el jefe de la Unidad Regional de Tartagal. Asimismo, señaló que observaron en redes sociales posteos "en tono de broma", pero advirtió que la Policía está trabajando ante estas situaciones y no lo toman de esa manera por lo que solicitó que no se comparta ese tipo de contenidos porque quienes lo haga pueden verse involucrado en delitos.

Adolescentes demorados

Sánchez Rosado dijo que a las 21 del miércoles, hubo otro episodio con un grupo de "7 u 8 jovencitos detectados por cámaras" de seguridad que se encontraban en una zona comercial de la ciudad de Tartagal. Indicó que personal policial fue a tratar de entrevistarlos y "empiezan la fuga". "Son aprehendidos 4 de ellos", todos menores de edad y un joven de 18 años. Indicó que en la revisión que les hicieron detectaron que tenían "piedras y hondas", y fueron puestos a disposición de la justicia pero "los 8 se encuentran en libertad y fueron identificados".

Sánchez Rosado informó que están en alerta, pero aclaró que "el comportamiento de la gente es bastante bueno en Tartagal y no por unos pocos vamos a decir lo contrario". Indicó que recibió un refuerzo de 150 efectivos que van actuar en la zona comercial de Tartagal para brindar seguridad a los comerciantes y que puedan trabajar.

Operativos provinciales

Asimismo, Ceballos sostuvo que están desarrollando diversos operativos de prevención ante "la situación actual que vive el país" debido a que tienen "información de diversas características en distintas provincias, donde han ocurrido saqueos, detenciones, distintos tipos de hechos ilícitos". "Desde hace varios días atrás ya venimos trabajando con la nueva dirección general de ciberseguridad realizando un patrullaje cibernético por distintas redes a fin de localizar información y trabajar respecto a ello", afirmó.

El jefe de Policía dijo que las labores preventivas se están realizando de manera "federal" a través de las distintas unidades regionales para abarcar a todas las jurisdicciones de la provincia.

Asimismo, indicó que han asignado "distintos tipos de recursos de las áreas policiales: Infantería, Caballería, Canes, todas las áreas de investigación, Drogas, fuerzas regulares" a las labores preventivas, y que están "efectuando ya las coordinaciones pertinentes con la cámara de comercio, con la cámara hotelera".

Dijo que designaron dos oficiales superiores "para hacer nexo" entre las cámaras y la policía, "para llevar tranquilidad a los comerciantes y tomar intervención rápidamente" en el momento que se requiera.

"En lo que es la ciudad capital no tenemos ningún hecho relacionado con saqueos", dijo Ceballos. Precisó que la Policía ha dispuesto "un operativo importante con la activación de todas las áreas operativas". "Estamos abarcando desde los comercios más pequeños hasta los más grandes, (y los) supermercados. Tiene que ver con la designación de distintos recursos en los lugares donde creemos que podría haber situaciones que ameriten una rápida intervención", señaló. Respecto a la capital salteña, informó que la cobertura de seguridad se hace las 24 horas.

Ceballos contó que recibieron llamados de barrios de la Capital, pero cuando desplazaron al personal, confirmaron que las alertas no eran ciertas. Indicó que las llamadas quedan registradas y con ese material dieron intervención a la fiscalía en turno para que las investigue.

Por su parte, el fiscal Vega recordó que el saqueo es un delito y advirtió que hay que "tener mucho cuidado" porque "se va a actuar con fuerza de ley". Tanto Ceballos como Sánchez Rosado pusieron énfasis en que estos delitos pueden conllevar penas de hasta 15 años de prisión.

En Orán el jueves de la semana pasada, la fiscala penal Mariana Torres imputó a nueve hombres de entre 22 a 39 años como coautores del delito de tentativa de robo en poblado y en banda bajo la presunción de que alentaban el saqueo de un supermercado y solicitó que permanezcan detenidos. Se supo que los acusados tienen domicilios en la ciudad de Salta.