Es fácil: para encender una llama se necesita oxígeno, combustible y calor (y seguramente algún otro componente explicado en una clase del secundario). En este asado, que es la carrera de Lxs Rusxs Hijxs de Putx, se necesitó ventilar un poco la brasa. Y parece que agarró. La banda formada por Luludot Viento aka La Piba Berreta, Florencia Mazzone, Julián Desbats y Santiago Mazzanti regresa para hacer un único show en Niceto este sábado 26/8, luego de tres años de silencio. En diálogo con el NO, Luludot, Flor y Julián hablaron de la vuelta, de lo que se encontraron post pandemia, el parate que hicieron y la música.

Empezó la pandemia y desaparecieron, había rumores de que se separaron, de que no. ¿Qué pasó?

: Sí. Si hay algo de lo que estoy muy orgullosa, hoy que estamos aquí otra vez, es que cuando ya no nos divertíamos pudimos decir "basta" y priorizar la parte humana. Cuando no sucedía, no nos forzamos a que suceda. Lo continuamos lo que pudimos, y una vez que ya no lo estábamos disfrutando fue "no más, ya está". Flor: Creo que la pausa la decidimos después del último show, que jamás salió, un show streaming. Fuimos, tocamos y cuando terminó eso, con llanto de amor, decidimos frenar.

Fue en 2020, ¿no?

: Sí. Después del encierro total se empezaron a abrir grupos reducidos de personas, fue una situación espantosa. No tenía sentido, era una perfo de cuidarse, era todo raro y en ese contexto dijimos "ché, no está pasando acá". Me acuerdo que dijimos: "Si nos hubiéramos muerto... ¿cómo planearíamos nuestra muerte?" Flor : ¡Ni la muerte nos sale! Empezamos a pensar un show de despedida que sea nuestra muerte, un funeral, y ya cuando estábamos planeando eso, estábamos pateando para lugares diferentes.

: Y… es el proceso natural, teníamos 8, 9 años de banda. Además, la banda siempre fue muy cruda en eso de seguir lo que queremos hacer. En un momento ya no podíamos sostener eso que éramos y era una chantada, sobre todo para nosotros. No es el show de una banda de jazz que siempre tocan con cara de culo: no lo sentíamos, se re notaba. Y nos pareció propicio por lo que dicen las pibas, para no arruinar lo más lindo que tenemos, que es nuestra amistad. Flor: Y hay algo de dónde una pone la líbido, la energía. Fue muy claro, en estos tres años, que los cuatro nos desarrollamos y tuvimos búsquedas re personales, que necesitaban de esa de esa energía que cuando tenés una banda y estás conectado ahí, es a donde va.

► El nacimiento, el amor y la muerte

La historia de Lxs Rusxs Hijxs de Putx incluye tres discos: Hola (2013), La rabia que sentimos es el amor que nos quitan (2015) y Nos vamos a morir de hacer estrategias de amor (2018). Su estilo es sumamente ecléctico y díficil de definir, entre punk, indie, rock. Tampoco es que se sientan cómodxs con las definiciones de estilos. La banda se apoya sobre todo en la explosión en vivo. "Es algo que trasciende la música: somos una especie de agitadores, barrabravas. Santi tiene una imagen de nosotros de un monstruo de cuatro cabezas, un personaje en sí mismo, que pasa por distintos estados", explica Luludot, que viene sacando música sola bajo el alias La Piba Berreta.

Se cumplen 10 años del primer disco de la banda, y es una excusa perfecta para volver a reunirse. "Volvemos porque nos dieron ganas", dice Florencia. "En estos tres años existieron el diálogo y la comunicación, porque nos queremos muchísimo. De a momentos aparecían pequeños chispazos, qué tal si…, pero nunca estábamos les cuatro en el lugar de decir que sí. Pero de repente nos copó, nos emocionamos y hubo algo necesario que se encendió."

Para la vuelta publicaron Llueve, una canción inédita, que tocaban en vivo, muy directa: "Llueve/ y yo dejo que me mojen/ y los pájaros me caguen/ y que todo lo que caiga/ caiga sobre mí". La habían grabado en la época de su tercer disco, pero quedó fuera por no pertenecer al mismo universo simbólico. No se pusieron de acuerdo para hacerle un videoclip, y como el plan en esta nueva etapa era no hacer nada que no quisieran todos, lograron acordar otra cosa: un videojuego. Lo desarrolló Shitty Games y consiste básicamente en hacer morir a Lxs Rusxs. Los mata que les caiga caca y pianos (como dice la letra de la canción), y no pueden tocar ni la birra ni el faso que les llueve, ya que eso suma vida y altera los controles.

La letra de Llueve tiene algo muy tanático...

Julián : La letra representa muy bien la idiosincrasia de la banda. Era la canción que tenía que salir para un "regreso", entre comillas, y también es una línea argumentativa para el videojuego ideal, por lo que somos nosotros como banda, está buenísimo que ganar sea morir.

: La idea de la muerte, como transformación y como certeza, es algo que está presente en nosotros desde siempre. Esa certeza es lo que te hace vivir más ATR, es un impulso. La Piba Berreta: Para mí es la verdad más fuerte, siempre hablo de esto porque es muy profundo tener conciencia de la muerte. Todo el mundo sabe que se va a morir algún día, pero tener conciencia realmente de eso nos hace elegir la vida que queremos y escuchar mucho más la voluntad propia, que no es fácil de escuchar.

Si bien el flyer dice "único show", se despierta una ilusión de que vuelvan al ruedo definitivamente, ¿qué dicen?

La Piba Berreta: Que vamos paso a paso. Todo es muy chiquito. Creo que antes de haber parado teníamos miedo de que todo se terminara. Ahora que ya nos dimos cuenta de que nada se nos podía perder, porque está dentro nuestro, ya no vamos a correr atrás de nada, de ninguna zanahoria. Vamos a hacer solamente lo que nos interpele, como ahora que sacamos el videojuego. Más que nunca creo que no tenemos nada que perder. Lo único que teníamos por perder era nuestra amistad, que por suerte es lo que pudimos sacar y es lo único que cuenta.

► La mugre y la furia

El show tendrá como teloneros a Buenos Vampiros, banda marplatense de la movida neo postpunk. Una gran parte de las bandas de esta escena tiene como denominador común la importancia del vivo y lo performático, algo que las une a Lxs Rusxs.

En ese sentido, este show calza justo en un momento de bandas que le dan mucha importancia a lo performático.

La Piba Berreta : Con mi proyecto solista comparto fechas con estos músicos. Hay muchas bandas que nos encantan de ahora.

: Como no vivo en Capi ya hace dos años, no las vi en vivo. Me alegra y me entusiasma muchísimo que el vivo tenga peso, creo que eso había empezado antes de la pandemia y con la pandemia se hizo más fuerte. Con esta cuestión del stream y de la perfo pantalla, y aguante el mundo del trap y los géneros urbanos, pero había algo del vivo y de esta comunicación que se había perdido. Es un fenómeno bastante sabido, jóvenes musiques que tienen millones de vistas, que van a hacer un show y son siete, y hay algo que no termina de suceder, del intercambio, la carne. Tengo muchas ganas de esta nueva escena de vivos. Julián : Es esperanzador.

: Recontra. Y lo digo a riesgo de sonar como una vieja de mierda de las cuales nos quejábamos antes. Julián: Sí, pero también es cierto que cuando digo estas cosas, se condicen con mi edad. Soy un chabón de 38 años, no tengo por qué estar de acuerdo con la nueva tendencia, puedo estar de acuerdo con algunas, con otras no. No siento la necesidad de tener que estar de acuerdo para estar en la onda. Se había perdido un poco de ese discurso, esa mugre, de mostrar la desprolijidad, que no todos los días son buenos. Es bueno, es lindo ver jóvenes llenos de distorsión.

Aunque hablan de "paso a paso", ¿cómo ven el futuro de Lxs Rusxs, qué sienten?

Florencia : Esto de ir paso a paso es ver qué nos genera cada propuesta, cada idea, cada accidente. También quiero decir que realmente creo que cualquier cosa podría pasar. No me sorprendería si después de esta fecha decimos "bueno, listo, nos vemos en dos años". O si nos quedamos recontra cebados y en el verano nos juntamos dos semanas en la playa y grabamos un disco de improvisaciones. Puede suceder que nos propongan ir de gira. Todo puede suceder. Las cartas están todas, ni idea cuáles vamos a agarrar. Hay algo que está vivo y va a ir por donde más cómodo le quede.

: Es la vida misma, ¿no? Florencia: Si estás despierto. Si no, ya fue.





