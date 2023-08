El fiscal de Delitos Complejos y Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad cordobesa de San Francisco, Bernardo Alberione, recibió amenazas anónimas en las que le advierte que no se meta con el negocio de las drogas, informaron hoy fuentes judiciales.



"Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína. Frontera es nuestra. El que avisa no traiciona. Alberione metete en tus cosas si kerés a tu familia", dice la amenaza escrita en tres cartones y dejada ayer frente a la Municipalidad de Frontera, en la localidad del departamento Castellanos, que pertenece a Santa Fe y que limita con San Francisco, Córdoba



Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales manifestaron su "preocupación y repudio" por el hecho.



El fiscal Alberioni, quien tiene a su cargo varias causas vinculadas a las actividades de narcotráfico, manifestó a radio LV3 que tomó conocimiento de la amenaza por los medios de comunicación y que sólo sabe que el mensaje se refiere a su persona y a su familia.



Asimismo, dijo que la justicia de Rafaela (Santa Fe) es la que "tiene que investigar y dilucidar lo que ocurrió, los motivos de la amenaza y el autor", al entender que el hecho ocurrió en la localidad de Frontera y corresponde a esa jurisdicción judicial.



Con respecto al impacto personal sobre la amenaza, Alberione dijo que está con "alguna incomodidad por la situación, pero trabajando como siempre".



Al tomar conocimiento del episodio, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba emitió un comunicado en el que expresa su "profunda preocupación y enfático repudio ante las amenazas sufridas" por el fiscal Alberione.



También exhorta a las autoridades a "tomar de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección, tanto de nuestro asociado, como de su familia".

En tanto, el fiscal General de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado, manifestó su “apoyo total” al fiscal de San Francisco Bernardo Alberione.

“Se le puso una custodia permanente a él y a la familia a los fines de evitar cualquier incidente sobre su vida y su salud”, informó Delgado.

“Lo vamos a custodiar y realizar todos los operativos y procedimientos necesarios para identificar a quienes han sido los autores. Está trabajando el fiscal General regional de Santa Fe en el tema”, agregó en declaraciones a medios locales.