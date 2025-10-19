Central, líder de la tabla anual y único invicto del Clausura, recibe esta tarde a Platense para poner a prueba su gran momento deportivo y, además, darle el último adíos a Miguel Russo. Las emociones para recordar el último técnico campeón en Arroyito se vivirán antes del partido. El equipo de Ariel Holan mostrará la aparición en el arco de Axel Werner y la vuelta de Jaminton Campaz.

Del equipo que viene de vencer a Vélez se espera cambios en todas las líneas. Porque Werner reemplazará en el arco el lesionado Jorge Broun, al tiempo Jaminton Campaz reparece, tras su paso por la selección, en lugar de Santiago López. Y en la semana Holan probó con el ingreso de Enzo Copetti en ataque en lugar de Emanuel Coronel. De esta manera Enzo Giménez dejará su ubicación de volante para ocupar la posición lateral derecho en la defensa.

Platense, campeón del Apertura, ganó un partido de los últimos seis, está en el fondo de la tabla y tiene muy cuestionado a Cristian González como técnico. El calamar viene de un empate con Deportivo Riestra.

Central: Werner; Enzo Giménez, Mallo, Komar, Sández; Ibarra, Malcorra; Copetti, Di María, Campaz; Veliz. DT: Ariel Holan.

Platense: Losas; Saborido, Salomón, Elizalde, Barros Schelotto; Picco, Herrera; Mainero, Schor, Zapiola; Rodríguez. DT: Cristian González.

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Central

Hora: 18

TV: TNT Sports