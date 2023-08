El defensor y capitán de Boca, Marcos Rojo, renovó su contrato con el club hasta 2025, según anunció este viernes la entidad, en la previa del encuentro ante Sarmiento de Junín por la segunda fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga.

Desde la cuenta de redes sociales "Esto es Boca" se comunicó que el club y el jugador llegaron a un acuerdo para extender su contrato -que vencía a fines de este año- hasta diciembre de 2025.



De esta manera, el experimentado zaguero seguirá por dos años más en el Xeneize y cumple su deseo de continuar en el equipo de Jorge Almirón.



Tras una larga ausencia de las canchas producto de lesiones, una ligamentaria sufrida en 2022 y otra en el gemelo de la pierna izquierda en junio del corriente año, Rojo volvió a la titularidad en la revancha ante Nacional, por los octavos de final de la Copa Libertadores, y repitió ante Platense -por la Copa de la Liga- y Racing, por los cuartos de final del certamen continental.



En tanto, en Boca planifican lo que será el partido ante Sarmiento del domingo. La idea de Almirón sería darles minutos a los habituales suplentes y preservar lo mejor para el duelo copero de vuelta ante Racing, el próximo miércoles en Avellaneda.



De cara al viaje a Junín, el entrenador probó un once con Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson.



La gran novedad sería el debut de Bullaude. El joven volante llegó cedido desde Feyenoord por 18 meses y, después de haber integrado el banco de suplentes en los últimos encuentros, tendría su chance desde el inicio ante el Verde.



"Esta señora tiene un problema con Boca"

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, hizo referencia a los allanamientos de la semana pasada en distintos lugares del club por parte de la justicia porteña. El procedimiento había sido ordenado por la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa que investiga una presunta falsificación de entradas.

"Mi sensación es que la gente tiene claro lo que pasa. Todos los bosteros sabemos que esta señora (por la fiscal Celsa Ramírez) tiene un problema con los hinchas de Boca. Contra Platense fueron con armas largas, mandó a declarar a mi hijo en la pandemia", sostuvo Román a TyC Sports y añadió: "No sé si tiene un problema contra los Riquelme, ahora mandó a allanar la casa de mi hermano (Cristian)".



Con respecto a ese allanamiento, Riquelme pidió que "esta señora (por la fiscal Ramírez) devuelva la computadora que se llevaron porque es la que usa mi sobrina, de 3 años. Si ella tiene hijos, que la devuelva, la nena pobrecita ahora no tiene con qué jugar".



"No me extraña, de acá a diciembre (cuando serán las elecciones en Boca) van a tratar de ensuciar por todos lados. Lo hicieron durante mi carrera y lo hacen ahora. Gracias a Dios no soy un borracho, ni drogadicto, ni timbero, con todo respeto por la gente que tiene esos problemas. Y por suerte no me pueden acusar de nada, pero tengo dos vicios muy grandes: tomar mate y comer asados", blanqueó.



Después volvió a disparar contra la fiscal de eventos masivos: "Esta señora tiene un problema con nuestra cancha y con los hinchas de Boca. Van a ensuciar por todos lados, como jugador me lo hicieron, me vendieron como un diablo, pero el tiempo pone las cosas en su lugar: soy una persona normal de Don Torcuato, que defendí los colores de mi club de la mejor manera".



En cuanto a las elecciones de diciembre para elegir presidente de Boca, el histórico 10 boquense expresó: "Mejor que no haya elecciones, que esta gente no se presente y que vengan a alentar, que el club está muy bien. Pero a ellos no les interesa el fútbol, a ellos les interesa el club por otro tema: el político".



El duelo copero con la Academia

Luego se abocó a lo futbolístico y al partido que su equipo igualó sin goles contra Racing por el encuentro copero de ida por cuartos de final: "Fue un lindo partido, siempre la Copa Libertadores es especial. Es bueno que sean dos equipos argentinos porque quiere decir que uno va a estar en la semifinal. Vamos a enfrentar a un buen equipo, la cancha va a estar llena, ellos tienen mucha gente y son muy pasionales".

Consultado sobre el momento de Darío Benedetto, dijo: "Hace 60 días decían que Boca tiene que traer un delantero... estando Benedetto. Los integrantes del Consejo de Fútbol se reían. Y ahora que está (Edinson) Cavani, dicen que Darío se tiene que ir. Yo no lo podía creer".



Con respecto al nivel de juego del equipo de Almirón, indicó: "El fútbol no tiene secretos, gana casi siempre el que juega mejor. Lo de los cambios deben preguntarle al técnico. Estamos con toda la ilusión del mundo de que el domingo contra Sarmiento lo haremos bien, y después pensaremos en el miércoles".



"Cambió mucho el fútbol desde que en 1998-99 estuvimos 40 partidos sin perder (con Carlos Bianchi como entrenador) y jugaban casi siempre los mismos; no hay mucho secreto, juegue quien juegue", analizó.



Cavani, todo un lujo

Sobre la llegada del uruguayo Cavani señaló: "Yo soy de vivir de una manera muy simple. Desde el primer momento que llegamos al club siempre tuvimos la ilusión de contar con él. Fue un sueño. Para muchos era una locura, para nosotros también, y tenemos la suerte de tenerlo acá. Es un placer muy grande verlo jugar. Verlo controlar, cómo rebota la pelota, los movimientos que hace... Es perfecto. Es un lujo para nosotros y para el fútbol argentino", ponderó.

Después hizo un balance de gestión en el fútbol del club: "Llevamos más de tres años y medio, un poquito más. Nunca pensamos que en este tiempo íbamos a tener tanta felicidad: somos el club que más títulos ganó en estos años y debutaron más de 30 chicos; nunca pasó en la historia de Boca".



Y desgranó: "Hace 60 días decían que teníamos que romper el chanchito. Y no hay que olvidarse de que tuvimos dos años de pandemia. No sólo el fútbol argentino, todos los clubes les reducían el sueldo a los jugadores, y nosotros no lo hicimos nunca. Hicimos las cosas lo mejor posible para no sacarles nada a los jugadores".



Orgullo por las inferiores

De igual modo, se enorgulleció con los juveniles que se criaron en el Predio de Ezeiza: "(Valentín) Barco es un caradura; él, (Exequiel) Zeballos, (Cristian) Medina, el 'Equi' (Ezequiel) Fernández). Estamos felices. (Alan) Varela, que es otro chico del club, tiene la suerte ahora de estar en Europa. Estamos para acompañarlos y verlos crecer. Y confiamos mucho en (Nicolás) Valentini, cuando decían que había que traer a otro. Que tengan ganas de seguir me pone muy contento. Para ellos es un sueño entrenar con 'Chiquito' Romero, con Marcos (Rojo), con (Lucas) Janson, con (Frank) Fabra, con Benedetto... Tienen que estar pendientes de lo que hacen los más grandes".

Por último, Riquelme destacó el mejoramiento del campo de juego: "El otro día llovió mucho, torrencialmente el día previo a jugar con Platense, y al siguiente la Bombonera estaba impecable. Mando un beso grande a los cancheros. Los 'maestros' (por la oposición), que estaban preparados, en 25 años no hicieron nada para que no se inundara".