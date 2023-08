En la esquina de Larroque y Carlos Crocce, el “Castillo” de Banfield es un ícono patrimonial del Municipio de Lomas de Zamora con una historia incierta reconstruida entre el recuerdo nostálgico de todos los vecinos y algunos rumores. Desde fines del siglo XIX, cuentan que funcionó como parrilla, carpintería, orfanato y sede de la Cruz Roja, entre otras cosas. Por muchos años estuvo abandonado y en 2018 fue puesto en venta. Los vecinos, alarmados, iniciaron una gran campaña para pedirle al municipio que lo proteja de ser demolido. Hoy esta lucha llegó a su fin: la Intendenta Interina del Municipio de Lomas de Zamora, Marina Lesci, firmó un acuerdo con el dueño del edificio para que sea restaurado y se lo dedique a la cultura de los vecinos.



En las cuentas de Instagram y Facebook de “Salvemos el Castillo de Larroque” hay cientos de fotografías del famoso edificio donadas por los vecinos de Banfield Oeste. Todos parecen tener alguna historia personal, algún recuerdo que los vincula con la propiedad. Fue por esto que muchos se alarmaron cuando se enteraron de su inminente venta: “A principios de septiembre de 2018 vimos el cartel de una inmobiliaria en la puerta. Al ingresar a la página, vimos que lo ofrecían sin valor y donde claramente se podía ver que el fin era vender el lote para construcción, ya que en la zona se permiten complejos de departamentos de hasta tres pisos, como se ven a pocos metros de allí a pesar de ser una zona de casas bajas”, contaron los organizadores de esta campaña. ”Nos juntamos entre varios vecinos que vivimos cerca de ahí y juntamos firmas en donde proponíamos distintas funciones para el lugar. Además, decidimos hacer un Facebook e Instagram para visibilizar más”, agregaron.

Los vecinos desconocían tanto el estado legal del edificio como su historia. Según contaron, muchas de las cosas que pudieron averiguar “fueron del boca en boca, ya que de ellas hay falta de documentación respaldatoria”. Es por esto que se autoconvocaron para reconstruir su historia a través de la recopilación de fotografías de los vecinos y testimonios orales. La Junta de Estudios Históricos de Banfield también participó de la campaña, aportando croquis del edificio y fotografías históricas. Esta campaña creció rápidamente, en sus redes acumularon más de mil seguidores y juntaron mil firmas para que se detuviera la venta.

Todo este archivo se acumuló en sus páginas y por algunos años no recibieron respuesta, hasta que recientemente la intendenta de Lomas los sorprendió con el anunció de que el municipio había cerrado un acuerdo con su dueño, Héctor Safatle.

En un acto en el que participaron la intendenta interina, Marina Lesci, el candidato a intendente por UxP, Federico Otermín, el secretario de Cultura y Educación, Matías Gasparrini, y el dueño de la propiedad, las partes firmaron un convenio en el que el propietario cedió el castillo para que sea revalorizado y se lo dedique a la cultura de los vecinos. Sobre este acuerdo, Héctor Safatle explicó: "El acuerdo es lo más sencillo del mundo: ellos recuperan y revalorizan el castillo solamente si se usa para un centro cultural. Y así fue, yo no recibo dinero, sino que lo cedo para tal fin". Además, afirmó que durante años intentó buscar apoyos que le permitieran proteger la integridad de este patrimonio. “Esta gestión no solamente me escuchó, sino que hizo todo para llegar al acuerdo", afirmó.



Según informaron desde el Municipio de Lomas de Zamora, el edificio histórico será utilizado como “Centro Cultural y Espacio Verde” para los vecinos de Banfield. El Secretario de Cultura y Educación de Lomas, resaltó: "Con esta primera etapa de la firma del acuerdo con los dueños de la propiedad, a quienes agradecemos enormemente, se logró que este lugar histórico no se venda". Además, adelantó que ya se encuentran en conversación con diferentes actores y actrices para organizar la programación que ofrecerá el centro cultural.

Los vecinos de Banfield Oeste unidos en “Salvemos el Castillo de Larroque” recibieron la noticia “con gran sorpresa, una mezcla con alegría y haber conseguido algo que ningún otro grupo pudo lograr, que es salvar de la demolición a una casona histórica con interés patrimonial”, según contaron. Además, destacaron la importancia de proteger estos edificios históricos: “En Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera y Llavallol se perdieron grandes sitios de interés histórico, arquitectónico y hasta potencialmente turístico. ¿Se imaginan si a principios de los noventa se hubiera conservado la casa donde vivió en su infancia y adolescencia Julio Cortázar, a pocas cuadras del castillo, cuanta cantidad de gente hubiese venido de todo el mundo a visitarla?”

La historia del “Castillo” de Banfield sigue siendo incierta. El palacete fue escriturado en 1906 y, a partir de este hecho, su recorrido es poco claro. Es por este motivo que Marina Lesci convocó en sus redes sociales a los vecinos de Lomas de Zamora para que envíen fotografías, recuerdos y anécdotas del edificio. “Queremos que sea la historia exacta, entonces tenemos que reconstruirla entre la memoria colectiva de este barrio”, afirmó en un video compartido en sus redes.