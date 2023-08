Las ferias de arte no son nuevas. Sus orígenes se remontan a fines del siglo XIX y varios historiadores consideran que la primera fue el Salon de Refusés de París (1863). La muestra reunía el trabajo de aquellos artistas que habían sido rechazados por la academia oficial francesa y esto contribuyó a que el evento quedara asociado a esa impronta revolucionaria. Affair viene a replantear la idea tradicional de feria que lleva siglos de historia y propone refrescar la mirada sobre la escena del arte contemporáneo. Bajo la premisa de “un proyecto horizontal, colaborativo y autogestionado”, Affair se presenta como una plataforma de promoción y comercialización de arte contemporáneo que busca materializar un modelo diferente, donde las identidades y perfiles de las galerías participantes articulen un diálogo con las obras. La apertura será este jueves a las 18 en el Polo Cultural Saldías (San Pedro de Jujuy 4) con entrada libre y gratuita.

El gran desafío era pensar una propuesta curatorial no para artistas sino para galerías. Del evento participan doce: Acéfala, TokonOMa, Gabelich Contemporáneo (Rosario), Lyv gallery, Sasha D Espacio de Arte, Tierra y Maria Wonda (Córdoba), Ungallery, Wunsch Gallery, Quimera, OdA oficinas de arte y OTTO galería de Buenos Aires. “Affair surge de un impulso por renovar la escena comercial del arte. En nuestro país hay muchísimos artistas, galerías y espacios pero el mercado es súper pequeño. Los coleccionistas con los que nos manejamos constituyen un grupo muy reducido de gente que es la que normalmente va a las ferias”, dice Bárbara Echevarría (de Acéfala) en diálogo con Página/12, y cuenta que desde la Cámara Argentina de Galerías de Arte vienen pensando hace un tiempo cómo ampliar el alcance y conquistar nuevos públicos. En ese proceso tienen un rol estratégico porque funcionan como el puente entre arte y público.

“En lugar de aplicar a ArteBA, la feria más tradicional que tenemos, este año muchas galerías decidimos inventar nuestro propio proyecto para renovar la idea de lo que es una feria. Necesitamos modificar o deconstruir el concepto porque nos parece que no está actualizada; tenemos que renovarnos, generar nuevos públicos y trabajar de otra manera. Es una feria porque tiene espíritu comercial, hay galerías y artistas que necesitan vender, pero no es una feria pensada como stand donde cada uno lleva lo suyo sino como una muestra”, explica Echevarría. Carlos Gutiérrez trabajó junto al arquitecto Ariel Jacubovich, galeristas y artistas en la elaboración del discurso curatorial sustentado en una estructura de layout compuesta por paneles que se sostienen unos sobre otros y conceptualmente remite a la idea colaborativa que impulsa la feria. “El texto curatorial habla de este ser serpenteante que atraviesa el espacio, una especie de organismo vivo donde las obras dialogan entre sí. Eso significó un nuevo aprendizaje para las galerías porque normalmente estamos acostumbrados a disponer de unos metros de pared para colgar las obras. Creemos que lo colaborativo y autogestionado es un camino bueno para recorrer”, sostiene Echevarría.

Tapiz realizado por Josefina Robirosa

-El Polo Cultural Saldías pertenece a un circuito diferente y trae nuevos públicos. ¿Cómo piensan eso y la cuestión de la accesibilidad?

Olga Martínez (de TokonOMa): -Era un tema encontrar una locación que nos permitiera participar a todos porque hay galerías de diferentes rangos. Tenía que ser un lugar accesible para el público y para nosotros. Encontrar un espacio que dialoga con otras expresiones del arte estuvo muy bueno: Saldías apareció desde el principio como el lugar ideal. Además está habitado por músicos y esa sinergia nos gusta; el espacio tiene características muy particulares en cuanto a su estética. Todo eso nos animó y encontramos un gran aliado en la persona que dirige el espacio. La accesibilidad siempre es un desafío, pero los museos, los centros culturales y las galerías de arte por lo general son accesibles, lo que pasa es que hay cierto desconocimiento del público que cree que para ir a una galería es necesario pagar.

Según las galeristas, la Semana del Arte es un buen marco para el proyecto y la cercanía con ArteBA también es una ventaja porque permitirá una circulación virtuosa entre ambas comunidades. “Estamos creando el concepto en la acción. En la arquitectura que proponemos hay algo conceptual porque en ese layout unos se sostienen sobre otros. En ese tejido que armamos no hay un cliente o un visitante para cada uno: todo es para los doce espacios que participamos. La cercanía con ArteBA, una feria importante de la que todos nosotros hemos participado, es muy buena porque hay un público que en general está interesado y eso nos fortalece a todos”, asegura Martínez, y Echevarría agrega: “En muchas ciudades ya no existe un único polo sino una red de situaciones que ocurren en simultáneo y eso hace que se traccione más gente: alguien que visita una feria de pronto se cruza y ve lo que sucede al lado, o al revés”.

La edición inaugural tendrá en su programación tres iniciativas importantes: Mi Primer Affair es una propuesta de asesoramiento y acompañamiento pensada para acercarse a la primera obra de arte, esa pieza de la que ningún coleccionista se olvida (una figura que también intentan desmitificar); Háblame que me gusta es un programa de charlas espontáneas con invitados especiales pensadas junto al Centro Cultural de España en Buenos Aires; y también estarán las visitas guiadas curadas por Patricia Rizzo y Vanesa Catellani para conocer las instalaciones. En relación a Mi Primer Affair, Echevarría explica que la idea es “que la gente pueda animarse a preguntar, porque además habrá un dossier con obras de valores más bajos para la gente que esté interesada en adquirir su primera obra de arte”. Y Martínez añade: "Hay coleccionistas que hoy siguen hablando de esa primera obra. Aunque después no represente su colección, igual los marca y eso no tiene que ver con su costo".

Las entrevistadas cuentan que hubo una presentación en el CCEBA junto al curador y otros galeristas para "pensarnos como plataforma, porque la idea es proyectarnos en el futuro y encarar otras acciones". Háblame que me gusta de algún modo se propone continuar esa conversación con especialistas del mundo de la gestión y las ferias. “Queremos que el debate y la reflexión sobre el mercado del arte sean parte de la propuesta, que suceda puertas adentro y de un modo relajado. No habrá mesas con charlas preparadas sino más bien una serie de conversaciones descontracturadas para ver qué debate se puede armar”, destacaron.

* Affair se desarrollará el 31 de agosto de 18 a 21, y el 1 y 2 de septiembre de 15 a 21 en el Polo Cultural Saldías (San Pedro de Jujuy 4) con entrada libre y gratuita.