El gobierno provincial anunció que se incrementará el reintegro de la Billetera Santa Fe que, a partir del próximo mes, pasará de 5 mil pesos mensuales a 8 mil para cada usuario. La iniciativa busca adecuar el programa a la reciente devaluación y el aumento generalizado de precios, pero también ofrecer una respuesta a los planteos del sector comercial minorista que pedía incentivar el consumo en un momento de crisis. “En tres meses que va a durar esta medida, son unos 6 mil millones de pesos extra que se inyectan al mercado interno de la provincia”, aseguró Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio Interior de la provincia, a Rosario/12.

La decisión de la gestión Perotti picó en punta en redes sociales y portales de noticias, y acaso ese fue el primer objetivo, retomar iniciativa. Pero en la polvareda también emergieron críticas a una medida demorada y que cae justo en vísperas de la elección provincial, sobre un programa valorado en su momento y carcomido por el efecto inflacionario.

El aumento dispuesto tendrá vigencia desde este sábado 2 de septiembre, y se extenderá hasta el 30 de noviembre. “En este contexto, la medida tiene que ver con pensar medidas de acompañamiento y alivio a las que ya se anunciaron a nivel nacional. Y en la provincia, el programa de Billetera Santa Fe es una de las herramientas con las que contamos”, defendió Aviano. Y también remarcó que en las últimas semanas recibieron pedidos del sector comercial minorista que planteaban establecer algún refuerzo para sostener la actividad.

Este incremento en el reintegro era reclamado desde mucho tiempo atrás, a poco de dispararse la inflación luego de su entrada en vigencia, en 2021. El diputado Oscar Cachi Martínez hizo campaña con este punto, para llevar el reintegro a 12.500 pesos. Y en febrero propuso consolidar el programa a través de una ley "para que en el futuro ningún gobierno de turno pueda borrarlo con un decreto". Eso no sucedió.

"Celebro la decisión del gobernador, sirve para tomar conciencia de la situación económica general y de la provincia. Lo presentamos en Legislatura pero la oposición no quiso darle tratamiento. Hubiese sido importante que quede por ley para fijarla como política de sostén al consumo, de estímulo al mercado interno, y un premio al comercio formal. Para nosotros, peronistas, no es un hecho menor. Los que critican el programa tal vez no les importen estos valores", dijo Martínez, 5° candidato en la lista a Diputados de Juntos Avancemos, que encabeza Omar Perotti.

Aviano sostuvo que el aumento se da “en un marco de responsabilidad presupuestaria”, teniendo en cuenta la caída en la recaudación, las consecuencias de la sequía y el impacto en la coparticipación que tendrán las medidas de alivio fiscal planteadas por el gobierno nacional. Para la provincia, el aumento de 3 mil pesos en cada uno de los usuarios, significa sumar unos 2 mil millones de pesos mensuales a los que se venía invirtiendo en el programa, que proyectado a 3 meses da unos 6 mil millones de pesos extra que se volcarán al mercado interno de la provincia.

“Estábamos invirtiendo unos 3.500 millones de pesos por mes y con este anuncio vamos a estar en el orden de los 5.500 millones de pesos mensuales”, expresó y agregó: “La decisión de sostenerlo hasta el 30 de noviembre tiene que ver con no comprometer el mes de diciembre que, como último mes calendario, va a impactar en 21 días a la próxima gestión de gobierno”.

Esa misma valoración tuvo la economista Celina Calore, del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz: "En el momento en que surgió fue revolucionario, 5.000 pesos era una gran ayuda durante la pandemia, pero debería haber sido transitoria y luego haberse restringido el universo de beneficiarios, o suspendido por la importancia en su costo fiscal. Eligieron congelarlo, y ahora después de la devaluación que se trasladó rápido a precios, aumentan el reintegro. Por eso me parece saludable. Es discutible si es mucho o poco, pero la medida es oportuna", ponderó.

Claro que hubo críticas. El candidato a diputado socialista Esteban Paulón lanzó que "el Omar también lanza su 'plan platita', válido solo hasta después de las elecciones. Más trucho no se consigue". O el candidato socialista a senador por La Capital, Paco Garibaldi, que reprochó a Perotti haber "congelado Billetera 3 años durante la inflación descontrolada, y ahora se actualiza, casualmente 10 días antes de las elecciones".