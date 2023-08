Antes de irse a dormir, el ministro/candidato agarra su celular por última vez en la jornada y tipea la palabra "Agenda". Apreta enviar e inmediatamente sus secretarios le mandan en detalle lo que tiene que hacer y los compromisos del día siguiente. Con las pocas horas de sueño, las negociaciones constantes y los viajes sin parar que la mayor parte de la semana lo hacen dormir fuera de su casa, le es difícil acordarse de todo. El lunes de la semana que viene, sin embargo, Sergio Massa tiene muy en claro que el equipo de estrategia y comunicación que trabaja para UxP le presentará el plan para la segunda etapa de la campaña, a la que cada vez le queda menos tiempo. El titular de la cartera de Hacienda ya tuvo reuniones en las que le mostraron algunas ideas, pero aclara que "la estrella será el candidato y no el consultor", y que, si bien hasta acá no se encargó de lleno del tema, lo va a hacer cuando termine de solucionar algunas cuestiones importantes de la agenda económica a mediados de septiembre. También tiene en claro que, una vez terminado ese periplo, recorrerá las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, aún no sabe bajo qué formato.

"Buscá votos, no dólares", le recomendó Lula da Silva en Brasilia el lunes, pero Massa, más allá de los consejos del presidente brasileño, insiste con que le quedan varios días para poder ponerse de lleno el sombrero de candidato. Las escalas que le restan, explica, son: cuatro anuncios de medidas económicas, además de las que ya lanzó, --dos las dará entre jueves y viernes durante un viaje a Entre Ríos-- y un viaje a Madrid el 14 de septiembre donde se reunirá el board de la CAF --un actor clave para Massa estos meses--. Luego intentará empalmar una gira por Medio Oriente, con el objetivo de que países como Qatar se sumen a la CAF (exCorporación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aporten financiamiento para la región. Una vez de regreso, Massa promete a sus filas que viajará "a las 24 provincias", antes de las elecciones. El reloj corre.



El ministro considera que las medidas que anunció este domingo tuvieron buena recepción y se mostró contento con las reproducciones que tuvieron los distintos videos en las redes sociales. "Sumó 20 por ciento de seguidores en dos días y todas batieron el récord de visualizaciones en comparación con las demás publicaciones", repetían en su entorno. Massa también sigue de cerca el fenómeno Milei en distintas redes sociales como TikTok y se preocupa "por el cambio de paradigma". Considera que ya nadie mira los medios tradicionales y que la política tiene que encontrar nuevas formas de llegar a diversos públicos, entre ellos al sector joven.

"Sin poder de la política no hay poder del estado y vienen procesos como este, que solo son posibles por el vacío de la política", dicen cerca del ministro y, en esa línea, hablan de la necesidad de llegar a acuerdos con otros sectores partidarios que reivindican la democracia y la institucionalidad. "Acordar no es espurio", le escuchan decir a Massa y explicar que "es necesario hacer acuerdos claros de cara a la sociedad porque sino la política no tiene poder para enfrentar a otras corporaciones como la mediática y la judicial". "Si pierdo es la demostración del fracaso de un sistema por autodestrucción", se lo escucha repetir.

Otros, desde su entorno, consideran que "no alcanzará con la campaña del miedo", y que hay que tener cuidado en ese punto, porque hasta puede ser perjudicial. "Hay que hablar de la Argentina que se viene porque la gente vota para adelante", le recomiendan a Massa y él escucha. En la campaña, que el ministro dice que se cargará al hombro, se incorporó al equipo que trabaja en la calle Mitre --bajo la mirada atenta del ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro--, su compañera, Malena Galmarini. Allí, entre otras cosas, están trabajando sobre los debates presidenciales que serán el primero de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el ocho de ese mes en la Facultad de Derecho de la UBA, en CABA.

Esta semana, el ministro planea resolver el tema de las importaciones temporales de soja, tal como lo anunció en uno de los doce videos que publicó y, entre jueves y viernes hará desde Entre Ríos dos anuncios económicos de alcance nacional. Entre los cuatro que quedan, según dicen en su entorno, estarán orientados a mejorar la situación de la clase media. Luego, el 14 de septiembre Massa viajaría a Madrid. Allí se reunirá el board de la CAF y votará la incorporación al espacio de países de América Latina y el Caribe. En esa reunión, también se pondrá sobre la mesa el plan de incorporación de países de medio oriente. Paraguay pedirá el ingreso de Arabia Saudita; la Argentina de Qatar y también pedirán por Emiratos Árabes Unidos. Ese tema se tratará el diciembre, en una reunión que habrá en Río de Janeiro. Massa está agradecido con Qatar porque, junto con la CAF, son quienes lo ayudaron a afrontar los vencimientos con el FMI del mes pasado y a demostrar que el Fondo ya no es prestamista de última instancia. Después del viaje al mundo árabe, será el turno de las provincias.