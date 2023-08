Con polémicas y duras críticas, la modificación a la Ley de Alquileres pasó la media sanción en Diputados. Ahora, mientras los inquilinos denuncian que los cambios van en contra de sus derechos, los ojos están puestos en el Senado. Allí hay casos como el del senador por Misiones Maurice Closs, quien tiene ni más ni menos que 22 inmuebles declarados en el país y propone reducir a tres meses el mínimo en el que se puede renegociar el monto del contrato.



Por eso, en este contexto, organizaciones de inquilinos pidieron que aquellos senadores que tengan inmuebles en alquiler no puedan votar sobre esta normativa. Ante la pregunta de Mediodía 750 sobre este conflicto de intereses, Closs respondió: "Que los propietarios no puedan votar la Ley de Alquileres es plantear una cuestión de democracia corporativa que no tiene nada que ver".

“Yo no podría hablar de ganadería, porque hago ganadería. No podría hablar de hotelería, porque hago hotelería. Ni votar un feriado largo. No entremos en la chicana. Yo propuse eso en junio y estoy abierto al debate. Lo único que digo es que cuando uno controla los precios de una manera en la que no se actualizan, desaparece la oferta. Y cuando desaparece la oferta, el principal perjudicado es el consumidor", añadió en AM750 al respecto.



En concreto, el senador del Frente Nacional y Popular propone reducir a tres meses el mínimo en el que se pueda actualizar el valor del alquiler, y que la fórmula se elija de entre tres variantes: por la evaluación del dólar oficial, por el índice de precios al consumidor o por el índice de alquiler del Banco Central.

Closs aseguró que, si se hacen estos cambios, la oferta volvería a abastecer al mercado. Lo explicó con un ejemplo personal: “Seguro que pasará en otros lugares, yo tengo un departamento en Posadas y cobro 63 mil pesos al mes. Ese mismo departamento sacó 600 mil pesos en un mes por Airbnb”.

A lo que añadió: “¿Una señora que tiene 70 años y tiene un departamento que pone en alquiler quiere ir a Airbnb a darle la llave a 20 personas distintas? No quiere. Lo termina haciendo por necesidad. Si pone precios razonables, la oferta va a aparecer”.

Para el senador Closs, "nadie puede discutir que actualizar el producto que fuera, una vez al año, no se da". "Entonces, todo el mundo retira la oferta, de lo que sea. Retirado de la oferta, estamos en el problema actual. No digo que es bueno o malo, es lo que está pasando. Yo solo pido trabajar ese artículo y que se puedan acordar aumentos en tiempos parciales con lapsos no menores a tres meses. Con ese solo artículo creo que la oferta volvería a aparecer", finalizó.