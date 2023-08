Lilia Lemoine es candidata a diputada por La Libertad Avanza y, en las últimas horas, su nombre volvió a resonar en la opinión pública: no por haber dado a conocer un futuro proyecto o propuesta en el caso de llegar al Congreso, sino por estar envuelta en un nuevo escándalo. La ultraderechista es señalada como la encargada de promover una noticia falsa que pretendía vincular sentimentalmente a su líder Javier Milei con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Hace unos meses, Lemoine fue noticia cuando se descubrió que daba "capacitaciones" de trolleo a distintos militantes de la ultraderecha, con una guía paso a paso sobre los "ataques y defensas" que los seguidores de Milei deberían llevar en redes sociales. Luego, cuando parece haberse asegurado un lugar en la próxima Cámara Baja, dijo al canal IP Noticia que ella se disfrazará de "diputada", en una extraña explicación sobre su trabajo cosplay.

Ahora, un programa de televisión exhibió al aire un audio de la candidata en el que se la escucha dando instrucciones específicas a un tal "Ramiro" sobre cómo crear un falso chat sexual entre Milei y CFK.

"Ramiro, todo lo que tenés que hacer es pedirle a algún amigo tuyo que se ponga la foto de perfil de Milei y vos te pongas la foto de perfil que tiene Cristina en WhatsApp", dice Lemoine. Luego, continúa desarrollando el "plan" y va pensando en voz alta: "Para que sea más realista no pongas una foto de Cristina. O sea, poné Cristina y poné una foto de un escote o algo, pero que no sea la cara de Cristina como que en su cuenta oficial le manda fotos porno (sic)", agrega.



Además, le explica a su interlocutor que una pieza de estas características tiene que lograr generar una incógnita "para que la gente deje de pensar si el chat es real o no y empiece a pensar si es la Cristina de verdad o no".

"Que quede la duda, ¿Che, será Cristina Kirchner o no?", dice Lemoine y suma: "Vos generás dos incógnitas: una es que la gente deje de pensar si el chat es real o no y empiece a pensar si es la Cristina de verdad o no. ¿Entendés lo que te digo?"

"Es un pequeño coso de ingeniería social. Vos le metés una duda sobre una duda, para que pierdan el foco de la cuestión y pierdan el gran detalle que es cómo mierda se va a filtrar eso", completa la idea.



Sin embargo, no termina allí. Casi al final de la conversación, a Lemoine se le ocurre que lo mejor sería que el falso chat hable de un supuesto trío. Primero evalúa que se incorpore un falso perfil de Daniela, la ex de Milei, pero lo descarta para no generarle problemas.

La segunda opción es Moria Casán, pero a medida que avanza en esa idea se le ocurre que el mejor es Amado Boudou. "Vos escribime el texto. No sé cómo habla Cristina, cómo habla Boudou... fijate, trata de fijarte qué palabras usaría Cristina, mirate un par de videos", asegura y termina: "Vos pensá el diálogo y pasámelo cuando lo tengas. Acordate, ocho o diez mensajes y yo mañana te lo corrijo".

Así es, como la autodefinida "influencer", que además es la "maquilladora" y "peinadora" de Javier Milei, volvió a quedar expuesta en su labor de "potenciar" al ultraderechista en las redes sociales y, además, puso el foco sobre la veracidad de los discursos y actos que rodean a este espacio político: ¿vale todo en la comunicación estratégica?

En especial cobra relevancia lo del armado de un romance para el candidato libertario, teniendo en cuenta que hace unos días se confirmó oficialmente que mantiene una relación con la mediática humorista Fátima Florez. Una noticia que causó sorpresa entre propios y ajenos, y despertó todo tipo de rumores y especulaciones: ¿amor real o estrategia política?

Una floja defensa

Tras quedar expuesta, Lemoine tuvo su derecho a réplica o solo atinó a decir que el audio está "descontextualizado". Asimismo, como ya es habitual entre los libertarios, tiró la pelota afuera: denunció amenazas y ataques por parte de "Ramiro", que sería un joven oriundo de Córdoba. "No sabemos bien qué le pasa", dijo la candidata.

"Él quiere ser periodista de investigación y desde el Movistar Arena nos empezó a atacar virulentamente. Yo todavía no lo puedo creer, no caigo en lo que está haciendo, aseguró Lemoine.

Consultada sobre el contexto de la conversación con "Ramiro", la dirigente dio una explicación un tanto extraña: dijo que le estaba explicando cómo se construye una operación y que si él quería podía filtrar ese chat falso a Voxed con el objetivo de ver hasta dónde llegaba.

"Le estoy explicando cómo se arma la posverdad. No era 'hacé esto' porque de hecho no se hizo. No hicimos nada de eso. Era para que si él tenía ganas de filtrarlo por Voxed, ver hasta dónde llegaba porque han usado Voxed de fuente de información, donde se juntan para hacer que se suiciden adolescentes, y las divulgan como si fueran ciertas. De esa manera se medía la ruta de la información para demostrar lo ridículo que son los informes periodísticos, si es que se pueden llamar así", explicó.



Voxed es una plataforma que tuvo su momento de máxima notoriedad en 2017 luego de que se supiera que una adolescente de La Plata había anunciado por ese medio su suicidio. Si bien ese sitio hoy no está en línea, Lemoine afirma que sus creadores "emigraron a otros".

Según ella, en ese espacio se organizaban ataques hacia su persona, por lo que le pagó a "Ramiro" para que le pasara informes sobre la plataforma. "Le di $10.000 un mes, que es lo que podía. Después le dije que no le podía pagar, que no tenía, y me dijo que no importaba, que él lo hacía igual. Me pasaba de vez en cuando algo cuando me atacaban a mí o a algún conocido. Yo le agradecí siempre, pero no lo obligué. Le pedí que por favor, si podía, que investigara. Además, me parecía que era una práctica para periodismo de investigación que estaba buena y de paso hacíamos un servicio a la comunidad", completó la candidata libertaria.

Lemoine se presenta como "influencer" y "libertaria" en LinkedIn. “Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como efectista, hice un negocio de mi amor por el cosplay, entendí las redes sociales, me convertí en influencer y descubrí que todo me conduce a buscar la libertad. Ya cumplí casi todos mis sueños de la infancia, así que busco nuevos. Mi meta es #Milei2023”, sostiene en esa red social.

En 2019 fue precandidata a diputada nacional por el Frente Despertar, de José Luis Espert. En 2021, en el marco de la campaña de las elecciones legislativas, fue la maquilladora y fotógrafa de Milei, y colaboró con sus canales de YouTube.

Charlas sobre cómo insultar a Ofelia Fernández

Lemoine también se dedica a viajar por distintas provincias del país para dar clases a seguidores de La Libertad Avanza sobre cómo "trollear" en las redes sociales y potenciar el mensaje del diputado ultraderechista. En dichas capacitaciones, enseña a usar insultos y discriminaciones que “desmoralicen a las personas”, pero que no sean suficiente motivo para que sus cuentas lleguen a ser suspendidas.

En ese sentido, en las últimas horas, su nombre tomó relevancia luego de que se difundiera un video de una de esas capacitaciones, en el que pregunta a sus alumnos: "¿Está mal llamar a Ofelia Fernández tanque australiano de medialunas?". A lo que ella misma responde que "está bien llamarla así. Porque es un clásico. Es un clásico. Los clásicos son clásicos".

“Las agresiones pueden ser para distraer la atención del público, bajar la moral de los equipos o instalar un relato”, agregó. También advirtió que, ante una presunta campaña contra el diputado ultraderechista, sus seguidores deben estar preparados para defenderlo.

Huevazo contra un móvil de C5N

Lemoine se hizo conocida públicamente en 2020, luego de confesar haber sido la autora de tirar un huevo contra un móvil de C5N durante una manifestación. “Gracias C5N. Me sumaron 500 suscriptores de un plumazo. Y quedaron como unos llorones que se amedrentan porque una minita les acertó un huevazo en el parabrisas”, escribió en ese entonces en Twitter.