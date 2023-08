En busca de sumar votos para entrar al ballottage con Javier Milei, Patricia Bullrich salió a coleccionar fotos. En pocos días, visitó el comité nacional de la UCR y se sacó una foto con la cúpula radical, incluido el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Compartió un video con el excandidato larretista Diego Santilli, que la apoyó también. El martes estuvo en Santa Fe, donde se fotografió con el candidato a gobernador Maximiliano Pullaro (al que ella no apoyó en la interna) y el jueves coronará el álbum con una foto en Córdoba con su nuevo vocero económico: Carlos Melconián, su eventual ministro de Economía.

La principal preocupación de Bullrich es recuperar parte de los votos que perdió a manos de Milei o -en un escenario más realista- no perder más votos. Algunas encuestadoras indican que, hasta ahora, Bullrich no retiene ni la mitad de los votos que sacó Horacio Rodríguez Larreta. Es la única con este problema: Milei no compitió con nadie en las PASO y Sergio Massa se lleva casi la totalidad de los votos de Juan Grabois. De allí, la preocupación de Bullrich por mostrarse con aliados.



Morales

El miércoles por la tarde, Bullrich se apersonó en el Comité Nacional de la UCR, que en la interna jugó todo por Larreta. La acompañó su candidato a vicepresidente Luis Petri, que pertenece al Grupo Malbec, los radicales mendocinos (que, junto con los bonaerenses, son los que jugaron por ella en la interna).

Allí Bullrich se sacó una foto de familia con los radicales. “Ha estado toda la Mesa del Comité Nacional, con representación de las distintas provincias, la mesa de los bloques, tanto de diputados nacionales, senadores, estuvo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, toda la representación, ratificando y la verdad que analizando, ha sido una reunión operativa, organizando las próximas elecciones, hablando también de propuestas, reafirmando nuestra consigna de la lucha contra el modelo del kirchnerismo que ha degradado culturalmente a la República Argentina”, sostuvo Morales, sin ahorrar gerundios.



En Twitter, fue más sucinto.





"El radicalismo está unido y sin fisuras. La decisión nunca fue tan clara. Si queremos terminar con el caos económico y la desesperanza que nos deja el kirchnerismo, debemos acompañar a @patobullrich y @luispetri en las urnas. A partir de diciembre, @juntoscambioar va a poner en orden el país", afirmó el gobernador de Jujuy, que viene cosechando nuevas denuncias por violación a los derechos humanos en su provincia.



Santilli

Bullrich había intentado obtener una foto con Santilli la semana pasada, pero el excandidato a gobernador le pidió que esperara a que estuviera completo el escrutinio provisorio. Finalmente, con el 99 por ciento ya escrutado, Grindetti terminó con 1.366.394. Y Santilli con 1.352.781 votos. Es decir, que la diferencia entre ambos fue de 13.613 (que en un padrón de 14 millones representa el 0.097 por ciento). Conclusión: al sector de Bullrich no le sobra nada y lo necesita a Santilli en la campaña.



Finalmente, Santilli tuvo reuniones con Néstor Grindetti y filmó el video en el que apoya a Bullrich.

El texto completo dice: "Gracias por tu apoyo, Colo. Te vamos a necesitar en los desafíos que tenemos por delante en la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina. ¡Contamos con tu fuerza! Unidos vamos a derrotar al populismo kirchnerista para siempre".

En el video, Santilli la mencionó como "nuestra candidata a Presidente" y se comprometió: “Vengo acá a poner todo mi cuerpo, mi equipo y todas las ganas para lograr ese objetivo”.

Pullaro

El martes, Patricia fue a Santa Fe a sumar otra figurita al álbum. Se trata de Maximiliano Pullaro, un aliado de Larreta y Martín Lousteau. Antes de las PASO santafesinas, Bullrich apoyó a Carolina Losada, que se pasó acusando a Pullaro de amigo de los narcos. Ahora está todo olvidado. Bullrich compartió la foto y también sus recetas de mano dura para Rosario: les prometió que les mandará cinco mil gendarmes y hasta amenazó como hacer intervenir a las Fuerzas Armadas.

Pullaro la acompañó y un día después le regaló una declaración a favor de Milei en un eventual ballottage: "Prefiero que gane Bullrich. Pero si no entra al ballottage, siempre entiendo que la peor alternativa para Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado la provincia", remarcó Pullaro. Le preguntaron si, en ese caso, votaría por Milei y dijo: "Absolutamente" .

Melconián

Durante los últimos días, este diario informó sobre las negociaciones de Bullrich con Melconián para sumarlo a su campaña. Finalmente se confirmó que se mostrarán juntos en Córdoba para completar el álbum. Allí la candidata a presidenta lo presentará como su vocero económico y su virtual ministro de Economía.



Será el jueves por la mañana en un hotel de Córdoba. Bullrich espera que la aparición de Melconián en su campaña le sirva para pelearle la agenda a Milei y comenzar a encontrarle flancos a su discurso, al que en estos días Bullrich solo pudo reaccionar.