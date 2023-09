El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anticipó que el oficialismo hará el 9 de septiembre en Tucumán el lanzamiento de campaña para las elecciones de octubre, dijo que hay que "escuchar y entender" el mensaje de las urnas y afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández "está segura" de que el peronismo "entrará al balotaje".



"Cristina está segura que vamos a entrar al balotaje. Lo que tenemos que ver es quién nos acompaña, porque nosotros vamos a estar y vamos a seguir gobernando la Argentina", expresó Massa en la ciudad de Paraná.



En declaraciones a los medios presentes, el ministro llamó a "aprender a escuchar y entender el mensaje; no enojarnos de cómo votan sino ir a abrazarlos, contarles que el camino que mañana empieza en la Argentina es mucho mejor, que empezamos a tomar las decisiones para curar las heridas que nos genera este acuerdo y endeudamiento criminal" con el FMI que tomó el expresidente Mauricio Macri.



Tras el acto, Massa se reunió con intendentes, legisladores y candidatos locales, ante quienes repasó que Cambiemos "entregó" el Gobierno en 2019 "con 72 obras de las cuales la mitad estaban paradas, y hoy tenemos más de 5.000 obras".



Ante los referentes locales, Massa afirmó que "cuando sea presidente vamos a poder hacer lo que no se pudo por la pandemia, la sequía y la guerra" en Ucrania, pero "también porque a nuestros funcionarios les vamos a exigir que si no funcionan hay que cambiarlos".



Consultado sobre la performance electoral del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que resultó el más votado en las PASO, Massa señaló que "hay gente que fue a votar y manifestar su enojo con las frustraciones porque el Gobierno no haya cumplido desde 2019 las expectativas que generaba. Pero la gente también castigó a la oposición tradicional porque viene de un fracaso rotundo y de endeudar a la Argentina en 45 mil millones de dólares".



Massa le pidió a los dirigentes que lo "ayuden" a "mostrar la Argentina" y expuso que el resultado de las PASO "fue el piso" de votos, por lo que se viene una campaña "casa por casa y barrio por barrio".



Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet ratificó el apoyo de los mandatarios peronistas a Massa y al postulante a sucederlo en la provincia, Adán Bahl, para "consolidar gestiones que puedan dar desarrollo y no programas de ajustes en la provincia".



Bahl, actual intendente de Paraná, señaló en declaraciones a Télam que Massa "no tiene absolutamente ningún tipo de responsabilidad" con la herencia de la deuda pero marcó que "sí tiene la responsabilidad de sacarnos de esta situación".



"UxP no llegó a su techo, en agosto fue el piso y en esta etapa y hasta octubre tenemos la responsabilidad de consolidar un triunfo en Entre Ríos y Argentina, con Massa como el candidato de la unidad. Organizarnos para que el país tenga mejor presente y futuro y no vuelva a sus momentos más dolorosos y oscuros que ya conocimos es indispensable", señaló, en diálogo con esta agencia, el diputado Tomás Ledesma.