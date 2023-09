Este viernes, a un año del atentado a Cristina Kirchner, el diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moreau relató en AM750 su visión sobre el posible vínculo de la Policía de la Ciudad con el hecho.



"Está claro que en cualquier sociedad democrática del mundo un intento de magnicidio hubiera conmovido hasta los cimientos. Acá no ocurrió", lamentó Moreau, entrevistado por Mediodía 750.

En este sentido, el legislador explicó que el atentado "estuvo precedido de una campaña de estigmatización y odio que la tuvo a Cristina (Kirchner) como principal objetivo". Y en donde, según sus palabras, la Policía de la Ciudad tuvo un rol central.



"Hubo actos preparatorios. Existió una decisión de tratar de eliminar físicamente a Cristina Kirchner, como la aparición de un grupo neonazi que de manera muy puntual empezó a actuar en la Ciudad de Buenos Aires", expresó.

Luego, sumó que este grupo actuó "transformando la violencia simbólica en un llamado a la violencia material". Fue en este contexto en el que "apareció", explicó el diputado, el grupo denominado Revolución Federal.

Y enumeró los actos en los que el grupo estuvo vinculado: "Pusieron bolsas mortuorias con quienes deberían transforme en cadáveres. Arrojaron antorchas a la casa de Gobierno, pusieron una réplica de una guillotina frente a las oficinas de Cristina. El día que asumió (Sergio) Massa lo escracharon y atacaron al auto", recordó.

"Todo esto, con zona liberada de la Policía de la Ciudad. No se practicó una sola detención. No se supo quiénes eran estos personajes porque no hubo una acción policial", lamentó Moreau, a la par que explicó que lo que se sabe es gracias a los medios de comunicación.

Finalmente, concluyó: "Esto fue creciendo hasta el intento de asesinato de Cristina. En ese momento se vinculan todos estos factores. La cancha se liberó por parte de la Policía de la Ciudad y la Justicia podría haber actuado de oficio y no lo hizo".