El campeón mundial Alexis Mac Allister, volante del Liverpool inglés, y su hermano Kevin, defensor del Royale Union Saint-Galloise de Bélgica serán rivales en la fase de grupos de la Europa League, según determinó el sorteo realizado este viernes en Mónaco.

Liverpool, tricampeón de la competencia en 1973, 1976 y 2001 -bajo el antiguo nombre de Copa UEFA-, y el Royale Union quedaron emparejados en el Grupo E con LASK Linz de Austria y Toulouse de Francia.

"Mas allá del resultado, la experiencia de enfrentarte en uno de los más lindos escenarios del futbol será muy especial y para toda la vida. 'See you soon bro' (te veo pronto hermano)", escribió Kevin en sus redes sociales.

"Sin dudas que va a ser un partido especial para nosotros y nuestra familia.. Pero adentro de la cancha prepárate", devolvió Alexis con humor, junto a un emoji de un cuchillo y un puño.

Alexis, de 24 años, y Kevin, de 25, se enfrentarán por primera vez de manera profesional. Claro que ya jugaron juntos: fueron 21 partidos en Argentinos Juniors entre noviembre de 2016 y septiembre de 2018. También coincidieron un semestre a préstamo en Boca (2019) pero no compartieron cancha. Además, ambos son flamantes refuerzos de sus equipos ya que Alexis llegó al Liverpool (3 partidos jugados) en este mercado desde el Brighton y Kevin partió hacia Bélgica (6 partidos) desde el Bicho.

Otro club con protagonismo argentino es la Roma de Leandro Paredes y Paulo Dybala. El equipo de José Mourinho lidera el Grupo G que componen Slavia Praga de República Checa, Sheriff Tiraspol de Moldavia y el Servette suizo.

También estarán en esta Liga el Villarreal de Juan Foyth, el Brighton de Facundo Buonanotte, el Betis de Germán Pezzella y Guido Rodríguez, el Atalanta de Juan Musso y José Palomino, el Leverkusen de Exequiel Palacios, el Panathinaikos de Sebastián Palacios, el Marsella de Joaquín Correa y Leonardo Balerdi, el Olympiakos de Santiago Hezze, Francisco Ortega y Nicolás Freire, el AEK Atenas de Sergio Araujo y Ezequiel Ponce, el Ajax de Gerónimo Rulli (lesionado) y Gastón Ávila.

La fase de grupos de la segunda competición europea comenzará el 21 de septiembre y la final está prevista en Dublín (Irlanda), el 22 de mayo de 2024.

